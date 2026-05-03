Avv. Luciano Castelli: il diritto europeo dell’agenzia commerciale esercita una forza “centripeta”

Condividiamo il recente articolo pubblicato dall’avv. Luciano Castelli che mette in luce una progressiva convergenza tra ordinamenti.

Nell’articolo l’avv. Luciano Castelli sostiene una tesi chiara: mentre la giurisprudenza italiana resta prudente nell’estendere ai distributori le tutele tipiche dell’agenzia, in particolare l’indennità di cessazione, soprattutto quando questi sono inseriti nell’organizzazione commerciale del fornitore, una lettura più attenta della direttiva 86/653/CEE, insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea improntata al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e agli sviluppi comparatistici nei diversi Stati membri, dovrebbe portare a una rivalutazione di questo orientamento.

L’articolo evidenzia come il diritto europeo dell’agenzia commerciale eserciti una forza “centripeta” che tende ad andare oltre le etichette contrattuali formali, privilegiando l’effettività dei rapporti e la realtà economica rispetto alla loro qualificazione nominale.

Si sostiene, in particolare, che quando un distributore è fortemente integrato nella rete del fornitore, svolge attività qualificata di promozione e reporting e contribuisce a generare un avviamento trasferibile che permane anche dopo la cessazione del rapporto, diventa difficile ignorare la ratio sottesa all’indennità di fine rapporto prevista per gli agenti.

La sezione comparata mette in luce una progressiva convergenza tra ordinamenti, richiamando modelli come il Vertragshändlerausgleich tedesco e importanti orientamenti sviluppatisi in Spagna, Austria, Svizzera e Portogallo, senza trascurare anche gli ordinamenti che hanno seguito percorsi differenti.

Luciano Castelli è equity partner e responsabile del dipartimento di Dispute Resolution presso LCA Studio Legale. Avvocato specializzato nel contenzioso, assiste società italiane e straniere, istituzioni finanziarie e gruppi internazionali in controversie civili e commerciali complesse, spesso caratterizzate da una rilevante dimensione transfrontaliera.

Rappresenta regolarmente i clienti dinanzi ai tribunali italiani in contenziosi di elevato valore, inclusi procedimenti relativi a governance societaria, operazioni finanziarie, crisi d’impresa e responsabilità contrattuale. Ha maturato una significativa esperienza nella gestione di strategie di enforcement multi-giurisdizionali e nel coordinamento di procedimenti paralleli in diversi ordinamenti.

Una parte rilevante della sua attività è dedicata all’arbitrato, in particolare domestico, ambito nel quale opera sia come difensore sia come arbitro in controversie civili e commerciali, su nomina delle parti, di altri professionisti e di istituzioni arbitrali. Questa duplice prospettiva gli consente di affrontare le controversie con una profonda comprensione delle dinamiche procedurali e dei processi decisionali.

La sua attività si concentra spesso su contenziosi sensibili e strategicamente rilevanti, nei quali l’analisi giuridica deve integrarsi con le priorità aziendali, gli aspetti reputazionali e gli obiettivi di lungo periodo. Lavora a stretto contatto con il management e gli uffici legali interni dei clienti per definire strategie processuali su misura, orientate al contenimento dei rischi, alla tutela del valore e a una risoluzione efficace delle controversie.

Il suo approccio combina precisione tecnica, rigore nell’analisi procedurale e solide capacità negoziali. Considera il contenzioso non solo come attività conflittuale, ma come uno strumento strategico al servizio degli interessi complessivi dell’impresa.

Accanto all’attività professionale, è docente a contratto di diritto dei mercati finanziari e collabora regolarmente con pubblicazioni giuridiche nei settori del diritto processuale civile, del contenzioso commerciale e del diritto della crisi d’impresa.