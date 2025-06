La crescita del PIL indiano ha registrato un’accelerazione nei primi tre mesi dell’anno, attestandosi al 7,4%. Mentre la crescita dei consumi privati ha subito un rallentamento, gli investimenti hanno registrato una ripresa grazie all’aumento della spesa pubblica per le infrastrutture alla fine dell’anno fiscale a marzo. Anche il valore aggiunto lordo sottostante è cresciuto moderatamente, trainato dal robusto settore delle costruzioni. La crescita nel settore agricolo è rimasta forte, sostenuta da precipitazioni più abbondanti rispetto allo scorso anno.

La domanda è se dovremmo aspettarci che questo slancio duri per tutto il resto dell’anno. Il bilancio per l’anno fiscale 2025/26 ipotizza una crescita del 6,5% per l’anno fiscale che inizia ad aprile. Sul fronte degli investimenti, prevediamo che il forte slancio della spesa pubblica in conto capitale continuerà nel breve termine. Dopo un indebolimento nel corso del 2024 dovuto all’anno elettorale, il governo centrale ha aumentato gli investimenti negli ultimi mesi dell’anno fiscale e ha continuato ad anticipare la spesa per l’anno fiscale 2025/26 nel mese di aprile.

Prevediamo che lo slancio proseguirà nel breve termine. Tuttavia, l’impulso derivante dagli investimenti in conto capitale dovrebbe perdere vigore nel corso dell’anno fiscale. Gli investimenti privati non hanno registrato una ripresa e l’elevata incertezza commerciale dovrebbe mantenerli modesti nel breve termine. Il settore immobiliare, che ha registrato buoni risultati lo scorso anno, potrebbe aver raggiunto il picco. Le principali società immobiliari hanno segnalato una crescita più lenta per l’anno fiscale 2026. Per mantenere la crescita del PIL intorno al 6,5% come previsto nel bilancio, sarà necessario un ulteriore aumento dei consumi privati.

Il calo dei consumi privati è stato determinato dalla contrazione dei consumi nelle aree urbane, a seguito dell’impennata dell’inflazione dei prezzi alimentari alla fine del 2024, che ha determinato una riduzione del reddito disponibile reale. Dopo un buon raccolto quest’anno, l’inflazione dei prezzi alimentari è diminuita e i salari rurali sono aumentati. Il reddito nelle aree urbane, approssimato dal costo del personale delle società quotate, ha registrato solo un moderato aumento. I recenti dati sulle vendite di automobili indicano un miglioramento dei consumi sia rurali che urbani. La fiducia dei consumatori è leggermente aumentata negli ultimi tempi, ma rimane inferiore ai picchi raggiunti un anno fa.

Vi sono alcuni motivi per essere ottimisti nei prossimi mesi. In primo luogo, gli indicatori delle indagini suggeriscono prospettive più rosee per il futuro, in particolare per il settore dei servizi. Il PMI dei servizi ha registrato un aumento significativo a maggio, mentre le aspettative delle imprese per le infrastrutture e i servizi sono migliorate notevolmente. Le prospettive per il settore manifatturiero sembrano invece peggiori. In secondo luogo, un accordo commerciale con gli Stati Uniti dovrebbe essere a portata di mano. Sebbene ciò non sostenga direttamente i consumi privati, dovrebbe dare maggiore certezza alle imprese indiane. L’India ha già segnalato la sua intenzione di importare più prodotti statunitensi, aumentando le importazioni di petrolio greggio dagli Stati Uniti. Le due parti torneranno al tavolo dei negoziati alla fine di questa settimana.

In terzo luogo, la stagione dei monsoni è iniziata in anticipo con precipitazioni superiori alla media. L’inizio precoce dei monsoni (a maggio anziché a giugno) dovrebbe garantire un buon raccolto, mantenere bassi i prezzi dei generi alimentari e sostenere i consumi rurali. Grazie al forte calo dei prezzi dei generi alimentari, la Reserve Bank of India (RBI) dispone di un margine maggiore per allentare la propria politica monetaria. Nonostante una recente ripresa, l’inflazione core rimane contenuta al 4%. La RBI ha già allentato le condizioni di liquidità nel sistema bancario. Prevediamo che la banca centrale taglierà il tasso di riferimento altre due volte quest’anno, portandolo al 5,5%. Ciò corrisponderebbe al tasso neutro secondo la RBI (tasso neutro reale intorno all’1,4%-1,9% più un obiettivo di inflazione del 4%).

A gennaio ci aspettavamo che la RBI consentisse un ulteriore deprezzamento della valuta. È quanto è avvenuto nel primo trimestre. Il successivo calo del dollaro statunitense ha determinato un apprezzamento delle altre valute asiatiche. La rupia indiana (INR) non ha tuttavia seguito la tendenza. Dopo una certa volatilità, l’INR rimane vicina al livello di fine 2024, a 85,6 per USD. Prevediamo che l’INR rimarrà debole, poiché la RBI dà priorità alla costituzione delle riserve internazionali.

Da inizio anno le obbligazioni in valuta locale hanno registrato un rialzo grazie al calo dell’inflazione dei prodotti alimentari e all’atteggiamento accomodante della banca centrale. Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni è sceso di quasi 50 punti base e sta convergendo verso il tasso di riferimento. Sebbene prevediamo altri due tagli dei tassi di riferimento, il rendimento dei titoli decennali al 6,3% potrebbe avere un margine di ribasso limitato, dato che durante la pandemia ha toccato il minimo intorno al 5,75%, quando il tasso di riferimento era al 4,25%.

Anche se le prospettive di crescita a lungo termine per le azioni indiane rimangono solide, sostenute da una crescita degli utili superiore alla media e da un forte sostegno strutturale, preferiamo non aumentare l’esposizione all’India in questa fase. Negli ultimi tre mesi il mercato ha sovraperformato le azioni globali del 10% ed è pienamente scontato il relativo miglioramento dello slancio macroeconomico indiano. Anche le valutazioni relative sono tornate al di sopra delle medie di lungo termine, suggerendo un margine di rialzo limitato.