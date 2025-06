Vittoria for Women Tour —

Vittoria Assicurazioni annuncia la partnership con LILT e porta in meta il movimento del rugby femminile

— di Annachiara De Rubeis —

Sabato 21 giugno, dallo Stadio del Mare di Pescara, è partita la terza edizione del “Vittoria for Women Tour’, il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR), la Fondazione Specchio dei tempi e, da quest’anno, anche LILT Milano (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) oltre a sei LILT provinciali, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

La prevenzione gratuita del VittoriaBus

Ospitato come sempre dal Trofeo Italiano di Beach Rugby, il Tour prevede sei tappe che, accompagnate dal claim “la prevenzione femminile è la nostra meta“, avranno il compito di trasmettere il valore della prevenzione sotto l’ombrellone, in riva al mare. Un contesto volutamente non convenzionale per normalizzare quanto più possibile questo grande atto di amore e responsabilità verso se stessi e i propri cari.

Ad ogni fermata sarà presente il “VittoriaBus“, il centro di informazione e prevenzione itinerante fornito in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Specchio dei tempi, che sarà adibito a sala medica per effettuare gratuitamente delle visite senologiche. Inoltre, per l’intera durata dell’iniziativa, verrà promossa una nuova raccolta fondi, che sosterrà le visite e gli esami offerti da LILT in occasione della campagna Nastro Rosa di ottobre, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Le mete già raggiunte

Iniziative che, nel passato recente del Tour, hanno sempre ottenuto un ottimo consenso. Le due precedenti edizioni hanno registrato, infatti, in totale 2.074 visite, 98 casi sospetti a cui, potenzialmente, è stata salvata la vita, e 32.000 euro di raccolta. Grazie a questi fondi, insieme al contribuito di altre iniziative della Compagnia come la Vittoria for Women Run, la Fondazione Specchio dei tempi ha potuto acquistare un nuovo mezzo, il VittoriaBus appunto, e due nuovi ecografi mobili che saranno destinati alla Onlus MedAcross che li utilizzerà in Myanmar, nel quadro dell’assistenza materno-infantile per le popolazioni colpite dal violento terremoto del 28 marzo.

Oltre la visita grazie alla collaborazione con LILT

Numeri che, quest’anno, si mira a eguagliare e persino superare, grazie anche alla nuova partnership siglata da Vittoria Assicurazioni con LILT per il coordinamento dell’intero Tour. Una collaborazione che porta con sé non solo la competenza e l’esperienza di un’associazione che, dal 1948, opera su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce in ambito oncologico, ma anche l’opportunità preziosa di assistere eventuali casi sospetti a cui verrà suggerito un approfondimento.

Ad ogni tappa i senologi delle LILT locali offriranno, infatti, non solo visite e consigli in base all’età e al rischio personale, ma anche un aiuto concreto alle persone che non saprebbero come e dove muoversi per rispondere quanto più prontamente ad un’eventuale indicazione di accertamento ricevuta al termine della visita.

Questa collaborazione veicola, infine, un altro messaggio importante: i controlli periodici uniti allo sport sono la formula più efficace contro i tumori, un’assicurazione per una vita sana e prevenuta.

Il sostegno al movimento del rugby femminile

Un ecosistema reale ed efficiente di servizi fortemente voluto da Vittoria, il cui impegno a favore delle donne – che dal 2024 è racchiuso nel brand “Vittoria for Women” – per questa edizione 2025 si colora ulteriormente di rosa. Come ogni anno, la Compagnia partecipa all’organizzazione delle tappe del Trofeo Italiano di Beach Rugby che accolgono il Tour, ma questa estate, a differenza delle passate edizioni, ha deciso di riservare un contributo aggiuntivo per garantire la presenza in campo di almeno tre squadre femminili. Un gesto che conferma nuovamente il sostegno alle donne in generale e al movimento del rugby femminile in particolare.

Sei weekend di salute, musica e sport

Nei fine settimana targati “Vittoria for Women Tour”, la Salute, però, non sarà l’unica protagonista: spazio anche a buona musica e sano sport.

I tormentoni estivi saranno, infatti, la colonna sonora che accompagnerà tutti gli adulti e i bambini che, affiancati da esperti e giocatori, vorranno imparare le tecniche del rugby e i valori che lo caratterizzano, per un’esperienza di gioco davvero unica.

Tutti gli eventi vedranno, infine, il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle Agenzie Vittoria Assicurazioni di riferimento sul territorio.

Le tappe del Vittoria for Women Tour 2025

21-22/06 Pescara, Stadio del Mare – Abruzzo

28-29/06 Sassari, Spiaggia di Platamona – Sardegna

05-06/07 Rosolina Mare, Tortuga Beach – Veneto

12-13/07 Riccione, Piazzale Vittorini – Emilia-Romagna

19-20/07 San Felice Circeo, Spiaggia Libera Viale Europa 17 – Lazio

26-27/07 Senigallia, Lido AcquaPazza – Marche

“Questa terza edizione del Vittoria for Women Tour è estremamente importante per noi di Vittoria, perché mostra concretamente il costante impegno a migliorarci per offrire un servizio di prevenzione sempre più completo e funzionale per le persone che incontriamo e accogliamo in spiaggia. – afferma Matteo Campaner, Amministratore Delegato di Vittoria Assicurazioni – Un’evoluzione resa possibile, anche e soprattutto, dal coinvolgimento di LILT, che ringrazio a nome di tutta la Compagnia per aver sposato sin da subito il progetto con entusiasmo, collaborazione e piena disponibilità. Un grande grazie anche ai nostri storici partner, la Federazione Italiana Rugby e la Fondazione Specchio dei tempi, senza i quali tutto questo non sarebbe reale. L’obiettivo è di non mandare la prevenzione in vacanza e siamo fiduciosi di riuscirci ancora una volta.”

“Anche quest’anno la collaborazione tra Vittoria Assicurazioni e FIR, con la fondamentale partecipazione della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e la Fondazione Specchio dei tempi, porterà il nostro sport in alcune delle più affollate spiagge d’Italia, offrendogli una straordinaria finestra di visibilità e, al contempo, dando voce all’importanza di continuare a investire nella prevenzione. A Vittoria Assicurazioni ci lega un rapporto profondo, che va molto al di là della tradizionale sponsorizzazione: entrambe le nostre realtà vogliono avere un ruolo attivo nella società, impattando positivamente sulla vita delle italiane e degli italiani. Sport e prevenzione, mai come in questo caso, rappresentano un binomio virtuoso e vincente, che siamo felici di mettere in campo anche nel 2025 con le tappe del Vittoria for Women Tour. Come Presidente federale voglio, inoltre, ringraziare Vittoria Assicurazioni per aver concretamente contribuito allo sviluppo del Trofeo Italiano Beach Rugby agevolando lo sviluppo dell’edizione femminile, sostenendo la partecipazione di almeno tre Società in tutte le tappe del Tour, per un totale di undici Club che si daranno battaglia sul campo. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e della stretta collaborazione che intercorre tra la nostra Federazione e il nostro main sponsor”, dichiara Andrea Duodo, Presidente della FIR.

“La prevenzione è anche la meta di LILT, che ne ha fatto una missione. Ecco perché abbiamo voluto essere protagonisti di questo viaggio della salute in rete con altre sei LILT provinciali, mettendo a disposizione i nostri medici specializzati in oncologia. Unire sport, informazione e visite gratuite è una combinazione efficace per promuovere la cultura della salute e della diagnosi precoce, fondamentali nella lotta contro i tumori femminili. Insieme, facciamo squadra per la vita!”, asserisce Luisa Bruzzolo, Direttrice Generale LILT Milano.

“Unire visite di prevenzione e promozione dell’attività fisica, come fa questo tour, crea un circolo virtuoso che massimizza le possibilità di diagnosi precoce e ci incoraggia a mantenere sempre uno stile di vita sano. La diagnosi precoce ci permette di identificare un tumore al seno nelle sue fasi iniziali, e quindi di intervenire con terapie chirurgiche e oncologiche meno invasive e con maggiori probabilità di guarigione completa. L’attività fisica regolare è riconosciuta dalle più importanti organizzazioni sanitarie mondiali come un fattore di significativa riduzione del rischio di ammalarsi di cancro, incluso quello al seno. Una vera e propria “medicina preventiva olistica” che dovrebbe essere parte integrante della vita di ognuno”, spiega Mario Rampa, Direttore Medico LILT Milano e Senologo IRCCS Ospedale San Raffaele.

“Il rugby è molto più di uno sport: è una scuola di vita che mi accompagna da quando ero bambina. In questi anni ho avuto il privilegio di indossare la maglia azzurra per oltre cento volte e di condividere il campo con compagne straordinarie, ma anche di vivere il rugby in tante forme, compreso il beach rugby, dove ho raccolto vittorie, ma soprattutto emozioni e ricordi indimenticabili con amiche e compagne. /| beach è una dimensione diversa, più immediata, più vicina alle persone.

È spettacolo, divertimento, ma soprattutto un veicolo eccezionale per far conoscere il nostro Gioco, coinvolgere chi non lo ha mai praticato e avvicinare nuove generazioni – in particolare di ragazze – al mondo della palla ovale. Per questo il Vittoria for Women Tour 2025 è un progetto che sento profondamente mio: unisce il rugby, la promozione del beach e un messaggio fondamentale come quello della prevenzione oncologica femminile. Grazie a FIR, Vittoria Assicurazioni, LILT e Specchio dei Tempi, il rugby scende in piazza, nelle spiagge e nei cuori delle persone, con l’obiettivo di proteggere la salute delle donne e diffondere consapevolezza. Sostenere questo Tour significa lottare su un altro campo, forse ancora più importante: quello della prevenzione. E farlo attraverso il rugby, con la sua forza, i suoi valori e il suo spirito di squadra, è il modo migliore per dire che insieme possiamo fare la differenza. È un onore poter dare il mio contributo e continuare a portare avanti, anche fuori dal campo, quella battaglia quotidiana che il rugby mi ha insegnato ad affrontare con determinazione e passione”, commenta Sara Barattini, Centurione FIR.