Un nuovo progetto per facilitare il trasferimento tecnologico e promuovere applicazioni innovative e sostenibili nell’ambito della New Space Economy. Con questo obiettivo Deloitte lancia la Call4StartUp di NextOrbit, l’hub che nascerà a Bari nei nuovi uffici del network alla Fiera del Levante. Le direttrici strategiche di NextOrbit sono due: sia da Spazio a Terra, puntando a valorizzare l’impiego di dati e tecnologie aerospaziali per creare soluzioni applicabili in ambito terrestre, sia da Terra a Spazio, favorendo l’ingresso nel settore aerospaziale da parte di imprese provenienti da altri comparti industriali e incentivando collaborazioni intersettoriali, sperimentazioni e progetti pilota ad alto contenuto innovativo.

La Call4StartUp che viene lanciata è dedicata alla candidatura e alla selezione di startup e team informali interessati a partecipare ai programmi di Incubazione e ai percorsi di accelerazione, con l’obiettivo di creare sinergie e contaminazioni virtuose tra il settore aerospaziale e altri ambiti industriali. L’iniziativa si integra con l’ecosistema dell’innovazione esistente, contribuendo a rafforzarlo con un progetto che guarda allo spazio non solo in senso stretto, ma come leva trasversale per l’innovazione tecnologica e commerciale.

“NextOrbit contribuirà a consolidare la leadership italiana nel settore aerospaziale – dichiara Cristiano Camponeschi, Innovation & Ventures Leader di Deloitte Officine Innovazione – offrendo un impulso concreto all’innovazione con un’attenzione mirata anche agli aspetti commerciali. Attraverso la collaborazione con il mondo accademico, le aziende, le startup e le istituzioni, NextOrbit si pone come punto di riferimento a livello globale per l’evoluzione della New Space Economy, a partire da un territorio come la Puglia, che ha fatto dello spazio un asse strategico di sviluppo per la crescita futura”.

Nell’ambito di NextOrbit, per promuovere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione, sono previsti in collaborazione con il Politecnico di Bari programmi di incubazione rivolti a startup e team informali nelle prime fasi di sviluppo; percorsi di accelerazione orientati alla co-creazione di progetti pilota per lo sviluppo di nuove linee di business in collaborazione con aziende del comparto aerospaziale e altri settori strategici; definizione e implementazione della space strategy; attività di venture building per la creazione di nuove imprese ed eventi che coinvolgono i principali attori del panorama di innovazione a livello nazionale ed internazionale.

NextOrbit è un’iniziativa promossa da NextHub, il polo tecnologico di Deloitte dedicato a innovazione e tecnologia e collocato nella nuova sede di Bari, inaugurata lo scorso 30 giugno. I nuovi uffici del capoluogo pugliese testimoniano l’impegno del network nell’accompagnare le imprese italiane e del Mezzogiorno nella sfida della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, favorendo la crescita dei giovani talenti con un focus sulle competenze. Complessivamente sulla nuova sede di Bari, Deloitte ha investito più di 75 milioni di euro, tra cui 25 milioni per costituire sul territorio pugliese il “GenAI Center for Business Innovation”, un hub tecnologico interamente dedicato all’intelligenza artificiale per la trasformazione dei principali processi di business delle imprese.