1522: il servizio pubblico antiviolenza e antistalking si rafforza con dati in crescita e attivazione operativa sempre più strutturata

Il 1522 è un numero telefonico gratuito di pubblica utilità, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per offrire sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza e stalking.

Oltre la telefonata: un servizio multicanale sempre più efficace

Non si tratta solo di una linea telefonica: il 1522 offre anche chat attiva sul sito e un’app dedicata, garantendo anonimato e supporto multilingue (italiano, inglese, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese, polacco, tedesco, rumeno).

Al servizio lavorano 14 operatrici telefoniche, supportate da 1 psicologa supervisora e 9 avvocate specializzate in assistenza legale, tutte sempre operative per garantire la copertura attiva 24/7.

Chat e app: canali essenziali per chi cerca aiuto

Nel periodo marzo–maggio 2025, il 1522 ha registrato 3.044 richieste di aiuto via telefono, 5.285 contatti tramite chat, 80 contatti effettuati dall’estero, a conferma della portata internazionale del servizio.

Una rete che deve rafforzarsi

Secondo la mappatura del servizio 1522, in Italia c’è attualmente un Centro Antiviolenza ogni 76.000 donne, mentre la Convenzione di Istanbul prevede uno ogni 50.000. Mancano quindi circa 240 centri sul territorio: alcune regioni come Trentino raggiungono un centro ogni 250.000 donne.

Violenza di genere: i numeri che allarmano

Il fenomeno è in costante emergenza. Nel 2024 si registrano 51 femminicidi (dati al 17 novembre); quasi 3.000 violenze sessuali nel primo semestre; circa 700 casi di revenge porn (condivisione non consensuale di materiale intimo).

Nel 2022, quasi 26.200 donne hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza con i Centri Antiviolenza (CAV) e le case rifugio: in oltre il 40% dei casi, erano trascorsi più di cinque anni dal primo episodio subito.

Il 1522 non è solo un numero da contattare, ma un fondamentale punto di accesso a una rete di protezione, con operatori qualificati, supporto legale e psicologico, strumenti digitali e una crescente capacità di intercettare le richieste di aiuto, anche quelle più silenziose. Tuttavia, la copertura territoriale e la dotazione di Centri restano ancora insufficienti di fronte alla domanda crescente.