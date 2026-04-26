Salute e sicurezza sul lavoro, a Milano istituzioni e imprese a confronto

Il risk management leva strategica per la competitività

Il 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, si tiene a Milano, in Viale Murillo 17, il convegno “Salute e Sicurezza comevalore strategico per la competitività – Il Risk Management per imprese resilienti”, promosso dalla School of Management dell’Università LUM in collaborazione con FormaTerziario e AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale) per riflettere sull’evoluzione del concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre più orientato a diventare fattore chiave di competitività e resilienza per le imprese.

Ad aprire i lavori alle ore 10 saranno gli on. Isabella Tovaglieri, Umberto Maerna, Maurizio Casasco, la consigliera regionale Romana Dell’Erba, la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi e il rettore dell’Università LUM, Prof. Antonello Garzoni (nella foto). Moderatore il Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Paolo Brambilla.

“Università e sistemi formativi assumono una funzione strategica” afferma Raffaella Greco, Campus coordinator LUM School of Management Milano. “Obiettivo è promuovere un cambio di paradigma: trasformare la sicurezza da mero adempimento normativo a scelta strategica, integrata nei processi decisionali aziendali e capace di generare valore per imprenditori e top manager. “.

Promuovere un cambio di paradigma

Quattro i tavoli di lavoro tematici:

– Luoghi di lavoro che promuovono salute, dalla WHP alla Longevity

– Travel security e rischi atipici per i lavoratori

– Sicurezza in ambito food: come prevenire le frodi alimentari

– Formazione come cultura della sicurezza

Nel pomeriggio la plenaria vede il contributo di Mons. Giulio Dellavite, delegato Vescovile per le relazioni istituzionali, Raffaele Bruni, Founder di BM&C Società Benefit e Presidente della Banca di San Marino, Fabio Bergamini Public Affairs e Public Relation Advisor – Life Sciences, Gabriele CartasegnaDirettore di Formaterziario, Valentina Migazzi (nella foto) HR, Quality e Compliance Manager di ICC e il Rettore LUM Prof. Antonello Garzoni.

International Care Company (ICC), società quotata su Euronext Growth Milan e PMI Innovativa dal 2021, costituisce un riferimento nei servizi di assistenza alla persona: integra competenze operative, piattaforme tecnologiche e una Centrale Operativa multilingue attiva 24/7. Con sede ad Agrate Brianza (MB) e oltre 30 anni di esperienza, opera a livello nazionale e internazionale, anche grazie alla membership in International Assistance Group.

CENTRALINO SEDE DI MILANO Orari: 9.30 | 17.00 Telefono: 02 35924610