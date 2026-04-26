Salute e sicurezza sul lavoro, a Milano istituzioni e imprese a confronto

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Il risk management leva strategica per la competitività

Il 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, si tiene a Milano, in Viale Murillo 17, il convegno “Salute e Sicurezza comevalore strategico per la competitività – Il Risk Management per imprese resilienti”, promosso dalla  School of Management dell’Università LUM  in collaborazione con FormaTerziario e AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale) per riflettere sull’evoluzione del concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre più orientato a diventare fattore chiave di competitività e resilienza per le imprese.

Ad aprire i lavori alle ore 10 saranno gli on. Isabella Tovaglieri, Umberto Maerna, Maurizio Casasco, la consigliera regionale Romana Dell’Erba, la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi e il rettore dell’Università LUM, Prof. Antonello Garzoni (nella foto). Moderatore il Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Paolo Brambilla.

“Università e sistemi formativi assumono una funzione strategica” afferma Raffaella Greco, Campus coordinator LUM School of Management Milano. “Obiettivo è promuovere un cambio di paradigma: trasformare la sicurezza da mero adempimento normativo a scelta strategica, integrata nei processi decisionali aziendali e capace di generare valore per imprenditori e top manager. “.

Promuovere un cambio di paradigma

Quattro i tavoli di lavoro tematici:
– Luoghi di lavoro che promuovono salute, dalla WHP alla Longevity
– Travel security e rischi atipici per i lavoratori
Sicurezza in ambito food: come prevenire le frodi alimentari
Formazione come cultura della sicurezza

Nel pomeriggio la plenaria vede il contributo di Mons. Giulio Dellavite, delegato Vescovile per le relazioni istituzionali, Raffaele Bruni, Founder di BM&C Società Benefit e Presidente della Banca di San Marino, Fabio Bergamini Public Affairs e Public Relation Advisor – Life Sciences, Gabriele CartasegnaDirettore di Formaterziario, Valentina Migazzi (nella foto) HR, Quality e Compliance Manager di ICC e il Rettore LUM Prof. Antonello Garzoni.

International Care Company (ICC), società quotata su Euronext Growth Milan e PMI Innovativa dal 2021, costituisce un riferimento nei servizi di assistenza alla persona: integra competenze operative, piattaforme tecnologiche e una Centrale Operativa multilingue attiva 24/7. Con sede ad Agrate Brianza (MB) e oltre 30 anni di esperienza, opera a livello nazionale e internazionale, anche grazie alla membership in International Assistance Group.

CENTRALINO SEDE DI MILANO Orari: 9.30 | 17.00 Telefono: 02 35924610

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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