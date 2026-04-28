Rottamazione quinquies, cambia il calendario: ma solo per alcuni (attenzione alle scadenze!)

-

La rottamazione quinquies cambia ufficialmente calendario, ma non per tutti. Il rinvio riguarda esclusivamente i contribuenti colpiti dagli eventi meteo eccezionali che hanno interessato alcune aree del Sud a partire dal 18 gennaio 2026. Il riferimento normativo è il decreto Maltempo (DL 25/2026), ormai convertito in legge, che introduce una proroga mirata per chi ha subito danni concreti.

Chi ha diritto alla proroga

Non basta vivere in una delle regioni colpite. La misura si applica solo a chi, alla data del 18 gennaio 2026, aveva residenza o attività in immobili danneggiati situati nei territori per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

Serve inoltre un elemento fondamentale: un provvedimento di sgombero per inagibilità, già emesso oppure richiesto entro i termini previsti. I territori coinvolti includono diversi comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia.

Le nuove scadenze per chi rientra nel rinvio

Per questa platea, il calendario slitta in avanti di tre mesi. La domanda di adesione non scade più il 30 aprile 2026, ma il 31 luglio 2026. Anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione viene posticipata dal 30 giugno al 30 settembre 2026.

Di conseguenza, anche il pagamento cambia ritmo: la prima (o unica) rata passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2026. Non è solo un rinvio tecnico, ma un vero spostamento dell’intero piano.

Chi resta fuori: nessun cambiamento

Per tutti gli altri contribuenti, invece, non cambia nulla. Le scadenze restano quelle originarie: domanda entro il 30 aprile 2026, comunicazione entro il 30 giugno e primo pagamento entro il 31 luglio.

Questo crea di fatto due calendari paralleli. Ed è proprio qui che nasce il rischio maggiore: confondere le date e perdere i benefici della definizione agevolata per un semplice ritardo.

Come cambiano le rate nel tempo

Per chi beneficia della proroga, lo slittamento non si ferma alla prima rata ma si estende anche alle successive. Le scadenze si spostano in blocco di tre mesi lungo tutto il piano.

Nel calendario ordinario, le rate proseguono con scadenze distribuite durante l’anno fino al 2035. Per chi rientra nella proroga, invece, tutte queste date vengono riposizionate mantenendo lo stesso intervallo ma con uno slittamento costante.

Anche la parte finale cambia: le ultime rate, previste nel 2035, vengono anch’esse posticipate, chiudendo il piano qualche mese più tardi rispetto al calendario standard.

Perché è importante verificare subito

La rottamazione quinquies resta una grande opportunità per regolarizzare i debiti affidati alla riscossione con condizioni agevolate. Tuttavia, questa nuova distinzione rende fondamentale controllare con precisione la propria situazione.

Il punto chiave è che la proroga non è automatica per tutti: dipende da requisiti molto specifici legati ai danni subiti e alla documentazione disponibile.

La novità non sostituisce il calendario precedente, ma ne affianca uno nuovo. Chi rientra nei criteri del decreto ha più tempo per aderire e pagare, mentre tutti gli altri devono rispettare le scadenze già fissate.

Capire in quale gruppo si rientra non è un dettaglio, ma la differenza tra mantenere i benefici della rottamazione o perderli.

Caterina Chiarelli Avatar

Caterina Chiarelli

Content Editor Bachelor’s Degree, Master’s Degree,Postgraduate Master

Caterina Chiarelli, professionista della comunicazione e dell'editoria con una formazione accademica che include una Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione ed Editoria e un Master in digitalizzazione, AI e big data. Il suo percorso coniuga rigore metodologico e creatività, maturati attraverso esperienze in ambito editoriale, giornalistico e digitale. Ha collaborato con realtà editoriali e di comunicazione occupandosi di redazione, pianificazione editoriale, social media management e ufficio stampa, lavorando su contenuti sia web sia cartacei. Negli ultimi anni ha approfondito il rapporto tra comunicazione e innovazione tecnologica, sviluppando un approccio orientato all'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale e degli strumenti digitali a supporto della qualità dei contenuti. Si distingue per una curiosità profonda verso le persone, le idee e i linguaggi attraverso cui la realtà prende forma, con la convinzione che il dialogo, quando è guidato da ascolto, spirito critico ed empatia, sia capace di generare valore e connessione reale.

Areas of Expertise: editoria e comunicazione digitale, scrittura e revisione editoriale, giornalismo economico-finanziario, progettazione editoriale, pianificazione e coordinamento dei contenuti, social media e marketing digitale, intelligenza artificiale applicata alla comunicazione, strategie digitali, analisi dei contenuti e storytelling, comunicazione istituzionale e ufficio stampa
LinkedIn Instagram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

Category: news |
Avatar for Caterina Chiarelli

Author:

Caterina Chiarelli, professionista della comunicazione e dell'editoria con una formazione accademica che include una Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione ed Editoria e un Master in digitalizzazione, AI e big data. Il suo percorso coniuga rigore metodologico e creatività, maturati attraverso esperienze in ambito editoriale, giornalistico e digitale. Ha collaborato con realtà editoriali e di comunicazione occupandosi di redazione, pianificazione editoriale, social media management e ufficio stampa, lavorando su contenuti sia web sia cartacei. Negli ultimi anni ha approfondito il rapporto tra comunicazione e innovazione tecnologica, sviluppando un approccio orientato all'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale e degli strumenti digitali a supporto della qualità dei contenuti. Si distingue per una curiosità profonda verso le persone, le idee e i linguaggi attraverso cui la realtà prende forma, con la convinzione che il dialogo, quando è guidato da ascolto, spirito critico ed empatia, sia capace di generare valore e connessione reale.