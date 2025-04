Le turbolenze azionarie aumentano lo splendore dell’oro – I mercati azionari statunitensi hanno registrato cali significativi durante il mese di marzo. Spinto dalle preoccupazioni per le nuove implementazioni tariffarie e il loro potenziale impatto sull’economia globale, lo S&P è entrato in territorio di correzione il 13 marzo, dopo essere sceso di oltre il 10% dal picco del 19 febbraio. L’imprevedibilità delle politiche economiche e l’aumento della volatilità dei mercati hanno rafforzato l’appeal dell’oro, riaffermando il suo ruolo di bene rifugio preferito nei periodi di incertezza globale. Il prezzo spot dell’oro ha registrato nuovi massimi storici durante il mese, superando la soglia simbolica di 3.000 dollari l’oncia il 14 marzo e chiudendo al prezzo record di 3.123.57 dollari il 31 marzo, con un guadagno mensile del 9,30% (265,73 dollari). Al 31 marzo, i prezzi dell’oro sono aumentati del 93,61% negli ultimi cinque anni1, tuttavia, gli investitori devono considerare che le performance passate non sono rappresentative dei risultati futuri. Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi associati all’investimento in oro, come la volatilità del mercato, il potenziale calo dei prezzi e le fluttuazioni valutarie.

Le imprese legate all’estrazione aurifera hanno registrato una performance superiore durante la debolezza del mercato – Le società estrattive aurifere, rappresentate dal NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR), hanno registrato una performance superiore decisamente rilevante (fino al 15,51% durante il mese), dimostrando non solo la capacità di influenzare il prezzo dell’oro, ma anche le valutazioni interessanti rispetto ai mercati azionari più ampi e il ruolo di diversificatore efficiente del portafoglio, grazie alla bassa correlazione con la maggior parte delle altre asset class. L’S&P 500 ha chiuso il mese con un calo del 5,63%.

La domanda d’investimento segnala cambiamenti nel sentiment del mercato – Le performance contrastanti evidenziano un cambiamento nel sentimento degli investitori verso l’oro e le azioni correlate. La crescente domanda d’investimento nell’oro fisico si è tradotta in un altro mese di forti afflussi negli ETF sostenuti dall’oro fisico, con un aumento delle partecipazioni del 2,82% nel corso del mese4. Ancora più importante, secondo i dati di LSEG Lipper, questa impennata di interesse degli investitori per il settore dell’oro ha portato ai maggiori afflussi netti mensili in più di un anno per i fondi che investono nei minatori d’oro, invertendo una tendenza di deflussi netti persistenti negli ultimi due anni. I fondi che investono nell’oro fisico e nei derivati dell’oro hanno attirato 17,8 miliardi di dollari netti nel 2024, il massimo degli ultimi cinque anni, mentre i fondi che investono nei minatori d’oro hanno perso 4,6 miliardi di dollari netti, il massimo in un decennio.

L’impennata dei prezzi dell’oro sta determinando un flusso di cassa record per i produttori d’oro e, se associato all’aumento delle valutazioni dei titoli, sta creando un clima più favorevole per le fusioni e le acquisizioni (M&A) all’interno del settore. I minatori d’oro sono in testa alla classifica delle fusioni e acquisizioni di metalli e miniere nel 2024, secondo la ricerca di S&P Global Market Intelligence5, che ha rivelato che le operazioni sull’oro hanno rappresentato il 70% del valore totale delle transazioni. Il rapporto ha evidenziato 62 transazioni incentrate sull’oro durante l’anno, che rappresentano un aumento del 32% rispetto alle 47 transazioni del 2023.

Momentum per le M&A: Il settore dell’oro è in testa Riteniamo che uno dei fattori chiave a sostegno di una rivalutazione del settore azionario dell’oro sia un approccio equilibrato all’allocazione del capitale. Il desiderio degli investitori di dividendi e riacquisti di azioni deve essere soddisfatto, ma per rimanere competitivi e attrarre affari, le aziende devono garantire la crescita. Per essere chiari, questa crescita non deve necessariamente essere una crescita annuale della produzione. La crescita può essere ottenuta in modo organico, attraverso la trivella, le ottimizzazioni, le efficienze e le espansioni, ed è certamente il nostro approccio preferito. Tuttavia, la crescita può essere acquisita anche tramite M&A. Anche se non è economicamente interessante come la crescita organica, rimane una componente importante, se non essenziale, della strategia di crescita di qualsiasi produttore d’oro di medio o grande livello.