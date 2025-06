In primo luogo, l’America ha una popolazione numerosa e in crescita. In secondo luogo, è uno dei Paesi più innovativi al mondo. Dispone di una valuta di riserva globale e di indipendenza energetica. E l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Pertanto, nel lungo periodo dovrebbe andare bene. Tenendo presente questo, cerchiamo di individuare aziende che avranno buoni risultati indipendentemente dal ciclo economico. In Comgest ci focalizziamo su aziende con caratteristiche di altissima qualità, con un percorso di crescita molto lungo e una crescita visibile, che non sia legata ai cicli nel breve-medio termine, per un portafoglio “all-weather”. E queste aziende le possiamo trovare in molti settori dell’economia, dalla tecnologia, che ovviamente ha ottenuto ottimi risultati, ma anche nella sanità, nei materiali e in molti altri settori. Citando Buffett, il prezzo è ciò che si paga, il valore è ciò che si ottiene. Quando acquistiamo società, indipendentemente dal settore, prestiamo molta attenzione ai loro driver, alla loro crescita, alla loro qualità, ma anche al prezzo.

Per esempio, Oracle è un’azienda che è stata poco considerata dagli investitori orientati alla crescita, perché la sua attività era concentrata principalmente sui database relazionali, utilizzati ad esempio dalle banche o da chiunque necessiti di database con caratteristiche di sicurezza e complessità elevate. Si trattava di un’attività eccellente, ma non in rapida crescita. Gli investitori erano entusiasti di altri segmenti del mercato, ma l’azienda stava lavorando anche su altri fronti. Due esempi: il loro ERP cloud chiamato Fusion, molto innovativo e di qualità tale da iniziare a sottrarre quote di mercato al leader SAP, e il loro business delle infrastrutture cloud, che ha iniziato a beneficiare della crescita degli altri segmenti dell’azienda. Tutti questi fattori insieme hanno fatto sì che Oracle iniziasse a riprendere slancio e diventasse un’azienda molto più interessante.

Microsoft nel 2009, non era molto apprezzata. Erano i tempi di Balmer, i tempi di Windows. Pensavano che l’iPhone fosse uno scherzo e lo prendevano in giro, mentre stava per diventare uno dei più grandi successi di sempre. Quindi, culturalmente, l’azienda non era nel posto giusto. Tuttavia, pensavamo che avesse ancora alcune risorse interessanti. Office stava andando molto bene. Quindici anni dopo, l’azienda si è posizionata su tendenze molto interessanti. Una di queste è il cloud computing. Con Azure, è uno dei leader del settore, con una quota di mercato costante, e si prevede che questo business crescerà da 250 miliardi di dollari nel 2022 a oltre un trilione entro la fine del decennio. Hanno anche Office, che ha raddoppiato il numero di utenti negli ultimi cinque anni. Inoltre, sono molto ben posizionati nel settore dell’intelligenza artificiale.

Apple, è un’azienda che, a nostro avviso, negli ultimi 12-18 mesi ha attraversato un periodo un po’ difficile. Ci sono state diverse ragioni. Una è stata la macroeconomia cinese. La seconda è stata il timore che potesse perdere il treno dell’intelligenza artificiale. La terza questione era probabilmente più ampia e riguardava la sua capacità di crescere e riprendere slancio. Riteniamo che dovrebbe andare bene per i seguenti motivi. Prendiamo ad esempio l’intelligenza artificiale. Se si ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo significativo per i consumatori, Apple occupa una posizione unica nelle tasche dei propri utenti come hub di intelligenza artificiale che tutti portano con sé. Lo abbiamo visto con gli annunci dell’iPhone 16. La seconda cosa da tenere a mente è che se si è utenti Apple, la probabilità di acquistare un nuovo prodotto della loro gamma è piuttosto alta. L’ultima cosa che vale la pena sottolineare è che Apple sta diventando sempre più un’azienda di servizi. Quindi, le persone che possiedono i suoi prodotti aumentano nel tempo la quantità di servizi che consumano, che si tratti di videogiochi, palestra, ricette o altro, ci sono una serie di servizi che le persone consumano sempre di più.

Alphabet è un altro titolo che ha subito pressioni di recente. C’è il timore che possa aver perso la corsa all’intelligenza artificiale. In Comgest pensiamo che questi timori siano esagerati. Alphabet è stata un’azienda molto innovativa nel corso della sua storia. L’intelligenza artificiale è un campo in cui investe da 10, 15 anni. Ha acquistato DeepMind nel 2014. Basta guardare alle innovazioni che ha introdotto per rendersene conto. OpenAI ha lanciato ChatGPT, Google è riuscita a seguire rapidamente con Gemini, Nvidia ha lanciato H100 e altri chip molto innovativi. Google ha la sua TPU, Tensor Processing Unit. Se si guardano i numeri, Google continua a crescere a un ritmo impressionante, sia in termini di fatturato che di utili. E non sta perdendo quote di mercato nel settore dei motori di ricerca. Quindi pensiamo che dovrebbe andare bene. Il settore sanitario tende ad essere meno volatile perché le persone hanno bisogno di assumere farmaci indipendentemente dalla congiuntura economica.

Ad esempio Eli Lilly è oggi una delle aziende leader nella lotta contro il problema dell’obesità, ha lanciato un farmaco per l’obesità. Solo per fornire qualche dato, il 40% della popolazione statunitense è considerata obesa. Si tratta di una persona su otto nel mondo. E questo comporta costi incredibilmente elevati per la società. Se si considera la spesa sanitaria complessiva negli Stati Uniti, essa rappresenta circa il 17% del PIL, ovvero 4,5 trilioni di dollari. Di questi, tra i 150 e i 250 miliardi sono destinati esclusivamente al trattamento dell’obesità, poiché essa comporta una serie di problemi di salute. Il più evidente è il diabete, ma ci sono anche problemi cardiovascolari, malattie renali croniche, tumori o apnea notturna, solo per citarne alcuni tra i 200 esistenti. Il farmaco che Eli Lilly sta attualmente commercializzando negli Stati Uniti, Tirzepatine, aiuta le persone a ridurre il loro peso in media del 23%.

Sono aziende come questa che cerchiamo di avere nel nostro portafoglio, con un’enorme visibilità sulle loro prospettive di crescita e, per quanto possibile, senza troppa ciclicità in termini di crescita.