Durante la sua campagna elettorale, Donald Trump ha promesso di reprimere l’immigrazione illegale fermando l’afflusso di migranti privi di documenti e rimpatriando un gran numero di coloro che già si trovavano nel Paese. Il flusso di attraversamenti illegali al confine meridionale aveva già subito un netto rallentamento nella seconda metà del 2024. A metà del 2025 era sceso a numeri molto contenuti. L’obiettivo di rimpatriare un milione di immigrati privi di documenti è stato a lungo considerato più uno slogan elettorale che una politica plausibile. Tuttavia, il forte aumento dei finanziamenti destinati all’Immigration and Customs Enforcement (ICE) nell’ambito del “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) del presidente Trump suggerisce che tale obiettivo potrebbe non essere più irraggiungibile. A meno che non si registri un aumento significativo della partecipazione alla forza lavoro, la crescita della stessa rischia di rallentare nei prossimi anni, pesando sul potenziale produttivo degli Stati Uniti.

La migrazione netta è stata una fonte fondamentale di manodopera durante la ripresa post-pandemia. Tra il 2021 e il 2024, gli Stati Uniti hanno registrato un aumento senza precedenti dell’immigrazione, in gran parte proveniente da persone che hanno attraversato il confine sud-occidentale senza un visto valido. Il Congressional Budget Office stima che 7,3 milioni di “altri cittadini stranieri” – un mix di immigrati irregolari e persone con status quasi legale – si siano aggiunti alla popolazione durante quel periodo. Questo dato è da confrontare con la norma pre-pandemia di appena 100.000 all’anno.

Di conseguenza, i lavoratori nati all’estero hanno rappresentato quasi tutta l’espansione cumulativa della forza lavoro dal 2020. La forza lavoro è cresciuta a un tasso annualizzato dell’1,3% durante gli anni di picco dell’immigrazione, in aumento rispetto allo 0,7% degli anni pre-pandemia, contribuendo a spingere la crescita potenziale del PIL appena al di sotto del 3%. Ciò spiega in gran parte perché l’economia è stata in grado di espandersi rapidamente negli ultimi anni, parallelamente al calo dell’inflazione.

L’ondata migratoria ha iniziato a diminuire verso la metà del 2024. Le politiche del nuovo governo, incentrate sul contenimento dell’immigrazione sia illegale che legale, hanno già accelerato il declino. Infatti, negli ultimi tre mesi il numero di lavoratori stranieri nella forza lavoro è diminuito di circa 1 milione. Il rilascio dei visti è in calo e prevediamo che l’immigrazione legale scenderà da circa 900.000 all’anno a circa 500.000. L’immigrazione illegale dovrebbe scendere a livelli trascurabili. A nostro avviso, secondo i piani attuali, i rimpatri potrebbero arrivare fino a 700.000.

In effetti, dietro tutto questo vi sono sia la volontà politica che la capacità istituzionale. Il One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) del presidente Trump stanzia circa 170 miliardi di dollari per rafforzare i controlli alle frontiere, con l’ICE che riceverà quasi 75 miliardi di dollari in quattro anni, più del bilancio annuale complessivo di altre nove agenzie federali incaricate dell’applicazione della legge. Il numero di detenuti dell’ICE è aumentato vertiginosamente, passando da una media mensile di 15.000 nel 2024 a quasi 40.000 nel giugno 2025. Gli arresti giornalieri sono passati da 300 lo scorso anno a oltre 1.000 nelle ultime settimane. Le espulsioni giornaliere sono state più costanti, tra le 600 e le 800, pari a 220.000-290.000 all’anno. Dato che questo dato è ancora inferiore al picco di 432.000 raggiunto durante la presidenza Obama, sembra inevitabile che i rimpatri continueranno ad aumentare. Infatti, secondo il Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), che tiene traccia dei dati sull’immigrazione, il numero di ordini di espulsione è salito a 1.500 al giorno, pari a 550.000 all’anno.

Se queste tendenze dovessero continuare, la crescita demografica rallenterebbe dall’1% circa nel 2023 a quasi zero entro il 2027. In uno scenario in cui i rimpatri raggiungessero il milione all’anno, la crescita demografica diventerebbe negativa. La popolazione in età lavorativa seguirebbe un andamento simile. Ipotizzando un tasso di partecipazione alla forza lavoro stabile – un’ipotesi ragionevole dati i livelli quasi record dei lavoratori in età lavorativa – anche la crescita della forza lavoro si stabilizzerebbe.

Il rallentamento influirà negativamente sulla crescita effettiva e potenziale del PIL. Ipotizzando una crescita della produttività dell’1,5%, in linea con il tasso tendenziale degli ultimi anni, la crescita potenziale (somma della crescita della forza lavoro e della produttività) potrebbe scendere dal 2% circa degli anni pre-pandemia e dal quasi 3% registrato nella fase di ripresa post-pandemia, a poco più dell’1,5%.

Le implicazioni per la crescita effettiva del PIL e quindi per l’inflazione dipendono dal fatto che gli immigrati abbiano un impatto maggiore sull’offerta (PIL potenziale) o sulla domanda (PIL effettivo). Pertanto, l’impatto non è chiaro. L’immigrazione irregolare tende ad aumentare l’offerta di manodopera più della domanda, poiché i migranti privi di documenti spesso consumano meno e inviano più rimesse, il che dovrebbe avere un effetto disinflazionistico. Gli immigrati regolari, al contrario, sono più propensi a portare con sé persone a carico e a spendere di più sul mercato interno. Un recente documento della Brookings Institution e dell’American Enterprise Institute sostiene che il calo della migrazione netta dovrebbe ridurre in egual misura sia la domanda che l’offerta, lasciando l’inflazione sostanzialmente invariata.

Tuttavia, una forza lavoro più ridotta aumenta il rischio di inflazione in caso di shock della domanda. Inoltre, il calo dell’immigrazione determinerà uno spostamento dei prezzi relativi. Nei settori in cui gli immigrati costituiscono una quota consistente della forza lavoro e la domanda di beni e servizi forniti è piuttosto anelastica, come l’agricoltura, l’assistenza domestica e l’ospitalità, la carenza di manodopera comporterebbe un aumento dei costi e dei prezzi. L’amministrazione ha riconosciuto questa situazione concedendo esenzioni temporanee ai lavoratori privi di documenti in alcuni di questi settori, anche se non è chiaro quanto dureranno. Al contrario, i prezzi di alcuni beni, per i quali la domanda dovrebbe diminuire e l’offerta è inelastica, come gli affitti nelle zone ad alta concentrazione di immigrati, dovrebbero subire una pressione al ribasso.

Un’ulteriore conseguenza è un livello di occupazione necessario per raggiungere la soglia di pareggio più bassa, ovvero il numero di nuovi assunti mensili necessari per mantenere stabile la disoccupazione. Se le tendenze migratorie rimarranno invariate, tale numero potrebbe scendere da circa 100.000 attualmente a circa 50.000 entro la fine dell’anno. Di conseguenza, una crescita più lenta dei salari non sarà necessariamente indice di debolezza del mercato del lavoro, né giustificherà di per sé un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed.