Fly Free Airways protagonista a BE Digital: innovazione, AI e futuro dei trasporti premium

Fly Free Airways, piattaforma tecnologica globale per l’accesso ai voli privati PREMIUM, ha partecipato come Main Sponsor all’evento BE Digital – Digitalizzazione, Trasporti e Turismo, tenutosi a Genova il 10 aprile 2026, in collaborazione con Fancy Factory di Matteo Camia e Costa Crociere.

L’evento ha riunito istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere il futuro della mobilità e dell’innovazione digitale nei trasporti.

Durante la giornata, Fly Free Airways ha avuto un ruolo centrale non solo come sponsor, ma anche come protagonista attivo del dibattito, portando sul palco uno speech dedicato all’evoluzione del settore grazie all’intelligenza artificiale e agli algoritmi proprietari applicati alla gestione dei voli privati.

Fly Free Airways si distingue infatti come una piattaforma innovativa, spesso definita come “l’Airbnb dei voli privati”, attiva a livello globale con servizi PREMIUM che includono jet privati, elicotteri, cargo e voli sanitari, gestiti attraverso un’infrastruttura tecnologica proprietaria in grado di ottimizzare disponibilità, tempi e costi.

L’intervento ha evidenziato come l’integrazione tra AI e trasporti stia trasformando radicalmente il settore, passando da un modello frammentato a un sistema più efficiente, scalabile e orientato al controllo completo dell’esperienza di viaggio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Ventive Group, fondo di venture capital che ha sostenuto in maniera determinante il lancio e la crescita della società, contribuendo allo sviluppo della piattaforma e delle tecnologie proprietarie.

Fly Free Airways desidera inoltre ringraziare Matteo Camia di Fancy Factory per l’invito e l’organizzazione dell’evento, insieme a Costa Crociere, partner di riferimento per un’iniziativa che ha saputo unire innovazione, networking e visione strategica.

“Eventi come questo dimostrano quanto il settore dei trasporti stia cambiando rapidamente. Ringrazio Ventive Group per il supporto concreto che ha reso possibile il nostro percorso di crescita e sviluppo da Startup a PMI innovativa con bilancio certificato.

Oggi stiamo investendo in modo significativo nell’intelligenza artificiale applicata ai voli privati e alla mobilità avanzata, con l’obiettivo di costruire una piattaforma sempre più efficiente, globale e orientata al controllo totale dell’esperienza da parte del cliente.” Cosi Francesco D’Alessandro, Founder & CEO Fly Free Airways (nella foto).

Per la prima volta in assoluto, Fly Free Airways sta introducendo le proprie tariffe più basse sulle rotte più popolari, mantenendo standard di servizio esclusivamente PREMIUM.

È possibile confrontare i prezzi con qualsiasi piattaforma: questo rappresenta un momento particolarmente favorevole per accedere al mondo dei voli privati con condizioni competitive.

Inoltre, con la Business Platinum Card Fly Free Airways sono inclusi:

• NCC dedicato

• Concierge H24

• Meet & Greet in aeroporto

• Assicurazioni complete

• Cashback su ogni acquisto

Tutti i servizi sono inclusi senza costi aggiuntivi nel tempo.

www.FlyFreeAirways.com