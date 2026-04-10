Fly Free Airways protagonista a BE Digital: innovazione, AI e futuro dei trasporti premium

-

Fly Free Airways, piattaforma tecnologica globale per l’accesso ai voli privati PREMIUM, ha partecipato come Main Sponsor all’evento BE Digital – Digitalizzazione, Trasporti e Turismo, tenutosi a Genova il 10 aprile 2026, in collaborazione con Fancy Factory di Matteo Camia e Costa Crociere.

L’evento ha riunito istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere il futuro della mobilità e dell’innovazione digitale nei trasporti.

Durante la giornata, Fly Free Airways ha avuto un ruolo centrale non solo come sponsor, ma anche come protagonista attivo del dibattito, portando sul palco uno speech dedicato all’evoluzione del settore grazie all’intelligenza artificiale e agli algoritmi proprietari applicati alla gestione dei voli privati.

Fly Free Airways si distingue infatti come una piattaforma innovativa, spesso definita come “l’Airbnb dei voli privati”, attiva a livello globale con servizi PREMIUM che includono jet privati, elicotteri, cargo e voli sanitari, gestiti attraverso un’infrastruttura tecnologica proprietaria in grado di ottimizzare disponibilità, tempi e costi.

L’intervento ha evidenziato come l’integrazione tra AI e trasporti stia trasformando radicalmente il settore, passando da un modello frammentato a un sistema più efficiente, scalabile e orientato al controllo completo dell’esperienza di viaggio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Ventive Group, fondo di venture capital che ha sostenuto in maniera determinante il lancio e la crescita della società, contribuendo allo sviluppo della piattaforma e delle tecnologie proprietarie.

🔥 DA NON PERDERE ▷  INVESCO: Prospettive delle valute

Fly Free Airways desidera inoltre ringraziare Matteo Camia di Fancy Factory per l’invito e l’organizzazione dell’evento, insieme a Costa Crociere, partner di riferimento per un’iniziativa che ha saputo unire innovazione, networking e visione strategica.

“Eventi come questo dimostrano quanto il settore dei trasporti stia cambiando rapidamente. Ringrazio Ventive Group per il supporto concreto che ha reso possibile il nostro percorso di crescita e sviluppo da Startup a PMI innovativa con bilancio certificato.
Oggi stiamo investendo in modo significativo nell’intelligenza artificiale applicata ai voli privati e alla mobilità avanzata, con l’obiettivo di costruire una piattaforma sempre più efficiente, globale e orientata al controllo totale dell’esperienza da parte del cliente.” Cosi Francesco D’Alessandro, Founder & CEO Fly Free Airways (nella foto).

Per la prima volta in assoluto, Fly Free Airways sta introducendo le proprie tariffe più basse sulle rotte più popolari, mantenendo standard di servizio esclusivamente PREMIUM.

È possibile confrontare i prezzi con qualsiasi piattaforma: questo rappresenta un momento particolarmente favorevole per accedere al mondo dei voli privati con condizioni competitive.

Inoltre, con la Business Platinum Card Fly Free Airways sono inclusi:
• NCC dedicato
• Concierge H24
• Meet & Greet in aeroporto
• Assicurazioni complete
• Cashback su ogni acquisto

🔥 DA NON PERDERE ▷  L’Europa dovrebbe sanzionare l’America? La provocazione che scuote il dibattito economico

Tutti i servizi sono inclusi senza costi aggiuntivi nel tempo.

www.FlyFreeAirways.com

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.