Si è svolta presso lo storico Circolo del PD di Porta Romana a Milano la presentazione del saggio economico di Alessia Potecchi (Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale) “Protagonisti delle Sfide che ci attendono nell’era dell’Intelligenza Artificiale” che a Milano è arrivato alla sua quarta presentazione. E’ stato presentato in molte parti d’Italia con grande successo di pubblico: anche al Senato della Repubblica a Roma. Nella sua riflessione l’autrice era accompagnata da Gian Mario Fragomeli Vice Segretario del PD Lombardia e il dibattito era moderato da Paolo Donato Seminara del Direttivo del Circolo.

Le sfide economiche e sociali

Nella sua esposizione l’autrice si è soffermata ancora una volta con passione e competenza sulle sfide economiche e sociali che dovremo affrontare nei prossimi anni ma soprattutto l’autrice ha rimarcato quali devono essere i valori che devono accompagnare queste sfide e questo lavoro importante. Il valore principale è quello di mettere al centro l’individuo come persona unica con i suoi bisogni e le sue fragilità, lavorare per un’economia e una finanza delle persone e con le persone, un’economia e una finanza che abbia l’obiettivo di accompagnare, di tenere per mano le persone attraverso il progresso e i cambiamenti.

Oggi questo è possibile perché a differenza del passato abbiamo tutte le conoscenze e gli strumenti per farlo, oggi possiamo davvero andare in questa direzione con un lavoro sinergico e guidati dai valori del bene comune. L’economista ha insistito sul fatto che l’utilizzo efficace dei fondi europei in particolare del PNRR, la transizione ecologica che investe in energie rinnovabili pur garantendo la competitività delle imprese, la riduzione della disoccupazione giovanile, un’ offerta che limiti la fuga di giovani talenti all’estero, la Riforma Fiscale, la questione di genere e l’Europa che dovrà completare al più presto il suo cammino verso una vera unione, sono i principali temi su cui oggi dobbiamo essere impegnati guardando all’individuo come persona unica. Tali sfide richiedono un approccio coordinato attraverso una combinazione virtuosa e costruttiva di politiche economiche mirate, riforme strutturali e visione politica strategica che guarda in lunga prospettiva e con lungimiranza. Tali passaggi sono l’occasione e vanno vissuti come una grande opportunità per combattere le diseguaglianze, testimoniare il valore della pace verso cui dobbiamo remare tutti nella stessa direzione con spirito sinergico e per introdurre strumenti innovativi atti a dimostrare che il progresso e il futuro si possono basare su valori sociali e democratici mettendo al centro la dignità delle persone, il lavoro e la sostenibilità ambientale.

Il ciclo delle riforme nel contesto europeo

L’autrice ha voluto ribadire l’importanza di completare il ciclo delle Riforme del nostro paese che oggi più che mai deve avere come punto di riferimento imprescindibile il contesto europeo per poter operare. Da soli siamo deboli, andare ognuno per conto proprio indebolisce il mercato unico e non produce risultati, i dazi USA ne sono l’esempio più concreto. Insieme al relatore Fragomeli si è affrontato il tema complesso della Riforma Fiscale. La necessità oggi di una Riforma complessiva su tutti i punti che riguardano il nostro sistema tributario, le riforma parziali non sono più efficaci. Non è più tempo di attendere. Fragomeli ha fatto il punto su dove siamo arrivati, su cosa è mancato in questo in anni e che si sarebbe potuto realizzare ma non vi erano le condizioni politiche, vedi la Riforma del catasto. Un fisco concepito come strumento indispensabile per ridurre le diseguaglianze e per permettere lo sviluppo economico e sociale del paese. L’uguaglianza dei contribuenti davanti al pagamento delle imposte e lo sbilanciamento di quest’ ultimo verso lavoratori dipendenti e pensionati che pagano anche per gli altri. Il Sistema tributario come leva costituzionale per garantire i servizi primari ai cittadini a partire da scuola e sanità pubbliche adeguate e di qualità. Infine, l’obiettivo del testo ribadito dall’economista e autrice, quello di riuscire a coinvolgere in maniera semplice e fruibile le persone su questi temi che a volte risultano ostici e difficili da affrontare, quello di appassionare e coinvolgere i lettori che non sono addetti ai lavori a comprendere che parlare di sfide economiche e finanziarie è possibile a tutti e tutti possono capire e impegnarsi su questa strada. Il saggio vuole essere uno strumento di sensibilizzazione su temi e valori, quei valori sociali che sono alla base del paese e della società che vogliamo costruire con un serio impegno comune e condiviso.