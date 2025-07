La PMI innovativa che opera nel settore dell’analisi geospaziale rappresenterà la Campania al Sud Innovation Summit di Messina il 16-17 ottobre. Cinque le realtà in gara nella tappa di Napoli.

Napoli, 23 luglio 2025 – Si è conclusa con la vittoria di Latitudo 40, attiva nel settore geospaziale, la tappa campana del Sud Innovation Champions Roadshow 2025, la più ampia iniziativa di scouting e valorizzazione dell’innovazione nel Mezzogiorno. La PMI innovativa rappresenterà la Campania alla finale nazionale del Sud Innovation Summit, in programma a Messina il 16-17 ottobre.

La competizione si è svolta presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione e ha visto in gara cinque progetti ad alto contenuto tecnologico:

Latitudo 40 , PMI innovativa che propone una piattaforma avanzata di analisi geospaziale che integra dati satellitari ad alta risoluzione;

Iodo , startup che offre una soluzione liposomiale altamente innovativa nel settore nutraceutico e cosmetico;

Twiny , il primo powertrain intelligente per micromobilità;

Hyper Wind , startup che ha sviluppato sistemi di active flow control per l'efficienza eolica;

Nexus Tlc, un ecosistema IoT per il monitoraggio ambientale in agricoltura.

Sud Innovation Champions nasce all’interno del movimento Sud Innovation, promosso da Sud Innovation APS – associazione dedicata alla crescita tecnologica e culturale nel Sud –, quest’anno con il supporto dagli innovation partner PwC Italia e Factory Accademia, con l’obiettivo di dare visibilità e connessioni alle migliori realtà imprenditoriali del Sud Italia.

La giuria ha premiato Latitudo 40 per la capacità di rendere accessibile e fruibile la tecnologia geospaziale attraverso una piattaforma innovativa che integra intelligenza artificiale e dati satellitari, dimostrando solidità del modello di business, maturità tecnologica e potenziale impatto per il settore, in linea con le sfide dell’innovazione contemporanea.

Ad aprire i lavori è stato Roberto Ruggeri, fondatore del Sud Innovation APS e del Summit, introducendo la missione del roadshow e il valore strategico di un’iniziativa pensata per far emergere il potenziale innovativo del Mezzogiorno. “Napoli ci restituisce l’immagine di un Sud che fa impresa, costruisce valore e guarda al futuro con ambizione e concretezza”, ha dichiarato Roberto Ruggeri, fondatore del Sud Innovation APS e del Summit. “Latitudo 40 incarna lo spirito di questa nuova generazione imprenditoriale del Mezzogiorno, capace di proporre soluzioni ad alto impatto e di confrontarsi su scenari nazionali e internazionali”.

A seguire, i saluti istituzionali di Valeria Fascione, Assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Mariangela Contursi, Direttrice Generale di SPICI srl; e Luca Tesauro, CEO Giffoni Innovation Hub, che ha ospitato l’evento presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione.

“Felici di aver accolto la tappa regionale del Sud innovation Champions 2025! Il nostro impegno è rendere la Campania un hub di innovazione inclusivo, aperto e competitivo. Un ecosistema in cui ricerca, startup e talenti trovano spazio, connessioni e opportunità per crescere e restare, oppure partire e poi tornare,” ha dichiarato Valeria Fascione, Assessore a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania.

Ha chiuso i lavori una tavola rotonda sul ruolo dell’innovazione come leva per attrarre talenti, imprese e investimenti. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per sostenere le realtà imprenditoriali emergenti, non solo accompagnandole nella crescita, ma anche aiutandole a consolidarsi sul mercato”, ha affermato Roberta Anelli, Senior Manager PwC Italia.

A valutare i progetti è stata una giuria composta da esponenti del mondo dell’innovazione, della ricerca e della finanza: Giuseppina Caliento, Project and Business Training Manager di Meditech Competence Center; Amedeo Giurazza, Founder & CEO di Vertis SGR; Chiara Maiorino, Ecosystem Lead for Italy di EIT Health; e Giorgio Ventre, Direttore Scientifico dell’Apple Developer Academy.

Il Roadshow proseguirà con le tappe di Basilicata, Sardegna e Calabria, prima della finale nazionale del Sud Innovation Summit – “AI for Future 2025”, dove le migliori startup del Sud si confronteranno davanti a investitori, istituzioni e leader dell’innovazione.

“È stato un piacere ricevere il riconoscimento come migliore startup della tappa campana, questo premia il nostro impegno nella valorizzazione dei talenti e delle competenze del nostro territorio. Per Napoli e la Campania esiste un modello di business poco raccontato, non siamo la terra del sole, del mare e dei b&b economici, siamo un luogo in cui si è sempre fatta e si continua a fare innovazione che guarda al mondo. Questo grazie all’università e alla visione della Regione che da oltre 10 anni crede ed investe in tecnologie disruptive ed innovazione con impatto sul territorio”, ha dichiarato Gaetano Volpe, CEO di Latitudo 40.