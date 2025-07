BETTER FINANCE: ruolo centrale nella tutela dei risparmiatori europei

Un’analisi sull’efficacia, l’impatto e la rilevanza delle attività di advocacy finanziaria per i cittadini UE.

Rafforzare il mercato unico europeo

La Commissione Europea ha pubblicato le conclusioni della valutazione intermedia del Single Market Programme (SMP) 2021–2027, il programma che sostiene iniziative volte a rafforzare il mercato unico europeo. Tra le attività finanziate, spicca il lavoro di BETTER FINANCE, l’organizzazione paneuropea che rappresenta i risparmiatori e gli investitori individuali. Il giudizio della Commissione è chiaro: le azioni portate avanti da BETTER FINANCE si sono rivelate essenziali, efficienti e di grande impatto, confermando l’importanza di un’advocacy indipendente e ben radicata nel tessuto sociale europeo.

Il Programma per il Mercato Unico (SMP) è un programma di finanziamento dell’UE con una dotazione di 4,2 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, volto a rafforzare il Mercato Unico dell’UE e a sostenere la ripresa economica dell’Europa. Consolida diversi programmi precedenti per migliorare l’efficienza e concentrarsi su settori chiave come la competitività delle imprese, la governance del mercato unico e la tutela dei consumatori.

Una voce autorevole per i cittadini nel settore finanziario

Il report sottolinea che BETTER FINANCE ha saputo “rappresentare con efficacia la voce dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari nei processi decisionali dell’UE”, colmando un vuoto spesso presente nelle arene istituzionali dove prevalgono gli interessi di grandi gruppi finanziari. Secondo la valutazione, l’organizzazione ha contribuito a bilanciare la rappresentanza degli stakeholder, garantendo che anche le esigenze di cittadini e risparmiatori venissero ascoltate.

Un elemento non secondario in un contesto in cui la complessità delle normative finanziarie europee rischia di allontanare i cittadini dai centri decisionali. BETTER FINANCE si è invece posta come ponte tra i cittadini e le istituzioni, offrendo una lettura accessibile e critica delle politiche finanziarie dell’UE.

Efficienza e impatto: quando i risultati superano il budget

Uno degli aspetti più elogiati dalla Commissione riguarda l’efficienza operativa dell’organizzazione. Nonostante rappresenti meno dello 0,5% del budget totale del SMP, BETTER FINANCE ha prodotto risultati “significativi” sia in termini di numero di attività che di qualità degli output. Il livello di produttività per risorsa impiegata è risultato superiore alla media delle organizzazioni simili, segno di una struttura agile ma fortemente incisiva.

Questa capacità di massimizzare l’impatto con risorse limitate è oggi un indicatore chiave nelle valutazioni europee, specialmente in un periodo storico in cui l’efficienza nell’uso di fondi pubblici è diventata cruciale anche dal punto di vista politico.

Rilevanza riconosciuta dagli stakeholder

L’indagine condotta tra gli attori del settore finanziario ha confermato che l’operato di BETTER FINANCE risponde alle reali esigenze degli utenti dei servizi finanziari. Ben il 77,6% dei partecipanti ha riconosciuto la rilevanza delle attività dell’organizzazione, mentre il 78% ha dichiarato che tali risultati non sarebbero stati raggiungibili senza il sostegno finanziario europeo.

Si tratta di dati importanti in un momento storico in cui la fiducia nei mercati finanziari è spesso messa a dura prova da scandali, mancanza di trasparenza e scarsa alfabetizzazione finanziaria.

Comunicazione incisiva e autorevolezza scientifica

L’organizzazione è anche riconosciuta per la sua capacità di comunicare con chiarezza, grazie a report accessibili, policy paper e attività pubbliche. Ogni anno BETTER FINANCE organizza in media sei eventi con una partecipazione complessiva tra i 700 e gli 800 partecipanti, e viene menzionata in circa 300 articoli di stampa all’anno. Il 60% degli intervistati ha giudicato “efficaci” le attività di comunicazione.

Non meno importante è l’impatto delle pubblicazioni tecniche e delle ricerche, spesso utilizzate come base nei dialoghi con le istituzioni europee. Il report sottolinea che molti stakeholder le hanno definite “altamente preziose” e “fondate su dati solidi e indipendenti”, rafforzando l’immagine di BETTER FINANCE come fonte affidabile e indipendente di competenza tecnica.

La valutazione intermedia del SMP: un passaggio strategico

Questa valutazione, condotta come previsto dall’art. 18 del regolamento del Single Market Programme, rappresenta un passaggio cruciale per misurare l’impatto delle politiche europee in corso. BETTER FINANCE ne esce rafforzata, dimostrando che l’advocacy civica e indipendente non solo è possibile, ma anche indispensabile, se si vuole costruire un’Europa dei cittadini e non solo dei mercati.

Il report completo della valutazione intermedia del Single Market Programme 2021–2027 è disponibile qui sul sito della Commissione Europea.

Verso il futuro: una finanza più equa e trasparente

In un’epoca segnata da instabilità economica, inflazione, e crescente vulnerabilità dei piccoli investitori, il lavoro di BETTER FINANCE appare più necessario che mai. L’organizzazione ha già anticipato che continuerà ad agire “con indipendenza e dedizione” per garantire che la voce dei cittadini europei sia ascoltata nei processi decisionali finanziari.

Un impegno che si inserisce in una cornice più ampia, in cui l’UE sta ridefinendo le priorità del proprio progetto di mercato unico in chiave digitale, sostenibile e inclusiva. E in cui, mai come ora, la tutela degli interessi dei risparmiatori deve diventare parte integrante della politica economica europea.

BETTER FINANCE European Federation of Investors and Financial Services Users

Fondata nel 2009, con sede a Bruxelles, ha la missione di difendere i diritti e rappresentare gli interessi di risparmiatori, investitori individuali e utenti dei servizi finanziari in Europa. Organizzazione non governativa, indipendente, senza fini di lucro, non rappresenta né governi né attori finanziari commerciali, ma solo i cittadini.

Principali attività

Advocacy e rappresentanza istituzionale

Partecipa attivamente a consultazioni pubbliche della Commissione Europea, EBA, ESMA e altri organismi di regolazione.

Interviene nei processi legislativi per promuovere una finanza più equa, trasparente e sostenibile .

È membro di diversi gruppi di esperti europei, tra cui il Financial Services Users Group.

Produzione di report e policy paper

Pubblica annualmente studi come il “Pension Savings: The Real Return” Report , che analizza i rendimenti netti dei prodotti previdenziali in Europa.

Redige analisi comparative su costi, trasparenza e performance di prodotti finanziari rivolti ai cittadini.

Alfabetizzazione finanziaria

Promuove iniziative e campagne per aumentare la consapevolezza e la cultura finanziaria tra i cittadini europei.

Collabora con associazioni nazionali e università per progetti di educazione finanziaria.

Organizzazione di eventi pubblici e istituzionali

Organizza conferenze, workshop e webinar su temi chiave come i diritti degli investitori, la trasparenza dei mercati finanziari e la regolamentazione bancaria e assicurativa

Coinvolge mediamente 700–800 partecipanti all’anno, con ampia copertura mediatica.

Supporto alle associazioni nazionali