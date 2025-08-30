ESC Congress 2025 a Madrid

Quattro giorni di scienza e networking per i 75 anni della European Society of Cardiology.

Lunedì l’intervento di S.M. il Re Felipe VI nella sessione speciale “The Heart and Society”

La comunità cardiologica mondiale si ritrova a Madrid, all’IFEMA, per l’ESC Congress 2025 insieme al World Congress of Cardiology, in programma da venerdì 29 agosto a lunedì 1 settembre 2025. È l’appuntamento più atteso dell’anno per clinici e ricercatori, con un programma ibrido (in presenza e online) e fino a 29 crediti CME riconosciuti.

Spotlight tematico: “Global Health: cardiology beyond borders”, con l’obiettivo di far dialogare innovazione, linee guida e pratica clinica in contesti sanitari diversi.

L’edizione 2025 coincide con i 75 anni dell’European Society of Cardiology: un traguardo che l’organizzazione celebra sottolineando il ruolo della cardiologia nella salute pubblica globale e presentando a Madrid alcune delle novità più attese della stagione scientifica. Tra queste, un palinsesto ricco di Hotline e late-breaking science che promettono dati inediti su prevenzione, scompenso, aritmie e terapie innovative.

Momento istituzionale di spicco sarà, lunedì alle 12:05, la sessione speciale “ESC Special Session: The Heart and Society” con la partecipazione di S.M. il Re Felipe VI. La presenza del sovrano, annunciata dall’ESC sui canali ufficiali, dà risalto all’impatto sociale delle malattie cardiovascolari e al dialogo tra comunità scientifica e istituzioni, in un Paese, come la Spagna, che ospita quest’anno il congresso.

Oltre alle plenarie e alle presentazioni “practice-changing”, il congresso offre sessioni didattiche, networking e risorse on-demand per estendere l’accesso ai contenuti dopo l’evento. L’impianto scientifico è pensato per un’audience globale e multidisciplinare, in linea con la missione ESC di ridurre il carico delle malattie cardiovascolari.

Il prof. Roberto F. E. Pedretti, Associate Professor University of Milano Bicocca – Chair Cardiology Unit, Ospedale di Erba (CO), sarà presente in rappresentanza dell’Italia: vanta un ricco curriculum sia clinico sia scientifico. In precedenza è stato Direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’IRCCS MultiMedica a Sesto San Giovanni (Milano) e Direttore del Dipartimento di Cardioangiologia Riabilitativa degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia.

Durante la sua brillante carriera, ha svolto e svolge attività didattica, di ricerca e cura nel settore delle malattie cardiovascolari. Da un punto di vista scientifico si occupa, in particolare, della stratificazione prognostica e del rischio aritmico nel cardiopatico, con particolare attenzione alla cardiopatia ischemica e allo scompenso cardiaco, della prevenzione primaria e secondaria e della riabilitazione del cardiopatico, con particolare focus sul settore delle dislipidemie e dell’ipertensione arteriosa. ESC Congress 2025 a Madrid: cardiologia “oltre i confini”

ESC Congress 2025 si conferma crocevia internazionale della cardiologia: quattro giorni per condividere evidenze, confrontarsi sulle sfide della sanità globale e celebrare ESC75Years, con un messaggio chiaro: la salute del cuore è una priorità che riguarda l’intera società.