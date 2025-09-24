Nello scenario attuale i fattori negativi sono molteplici: gli Stati Uniti stanno precipitando verso un possibile shutdown del governo alla fine del mese, che sembra sempre più probabile di giorno in giorno; i dazi continuano a pesare sull’economia, causando incertezza nella politica economica che sta scoraggiando le assunzioni e alcuni investimenti aziendali; le politiche sull’immigrazione sono destinate a pesare sull’economia statunitense in vari modi. Ma non è tutto: venerdì scorso, il Congressional Budget Office (CBO) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL reale nel 2025 dall’1,9% all’1,4%, ben al di sotto della crescita del 2,5% prevista per il 2025; sono soprattutto i consumatori ad essere sotto pressione, con l’aumento della disoccupazione e dell’inflazione.

Sul fronte della politica monetaria sembra che il ciclo di tagli dei tassi della Fed sarà relativamente contenuto, almeno per ora: la mediana delle previsioni per la fine del 2025 è di altri due tagli dei tassi e di un taglio rispettivamente nel 2026 e nel 2027 e sembra esserci una notevole incertezza sul percorso futuro dei tassi proprio per quest’anno, data la diversità di orientamenti dei diversi partecipanti al FOMC. Una politica espansiva da parte della Fed, inoltre, non sempre porta a una riduzione dei tassi a lungo termine e questo potrebbe facilmente verificarsi, considerati altri fattori quali le preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale, visto il crescente deficit di bilancio del Paese. Infine, l’indipendenza della Fed è a rischio così come la fiducia nei dati del Bureau of Labour Statistics, dato il licenziamento del suo numero uno. Come se non bastasse, vi è un aumento dei conflitti militari in Europa.

Ma i mercati non stanno ancora reagendo negativamente. Questo contesto mi ricorda ciò che l’ex CEO di Citi Charlie Prince disse a proposito della crisi finanziaria globale: “Finché la musica suona, bisogna alzarsi e ballare”. Credo che questo sia molto vero nell’attuale contesto.

Penso che questo aiuti a spiegare perché l’oro stia salendo e raggiungendo livelli record proprio mentre le azioni statunitensi toccano nuovi massimi. Gli investitori vedono aumentare i rischi, ma per ora non vogliono vendere le loro azioni; quindi, stanno cercando di aggiungere strategie che storicamente hanno offerto una certa protezione dal ribasso, come l’oro e altre strategie di copertura.