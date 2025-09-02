WisdomTree, azienda innovatrice nel settore finanziario a livello globale, ha oggi annunciato il lancio del WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF (WQTM). L’ETF offre agli investitori un modo per accedere al settore in rapida evoluzione e crescita dell’informatica quantistica.

Il WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF, quotato oggi su SIX, Börse Xetra e Borsa Italiana, sarà quotato su London Stock Exchange il giorno 03 settembre 2025. Il WQTM si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index (l’Indice), con un total expense ratio (TER) dello 0,50%.

L’informatica quantistica[ rappresenta una svolta rivoluzionaria nell’elaborazione delle informazioni; sfrutta i principi della meccanica quantistica per eseguire calcoli a velocità e su scale che vanno ben oltre le capacità dei computer classici. Man mano che questo concetto, un tempo puramente teorico, avanza verso la commercializzazione, l’informatica quantistica dovrebbe portare cambiamenti trasformativi in tutti i settori, dalla scoperta di farmaci alla modellizzazione climatica, dall’intelligenza artificiale alla scienza dei materiali, fino alla sicurezza informatica.

Il portale di accesso a un’innovazione rivoluzionaria

L’ETF è progettato per offrire un’esposizione diversificata alle società che operano nell’ecosistema dell’informatica quantistica, tra cui:

Fornitori di chip quantistici e tecnologia qubit

Sviluppatori di software e algoritmi quantistici

Piattaforme di Quantum-as-a-Service

Aziende di reti e comunicazioni quantistiche

Fornitori di crittografia post-quantistica

Fornitori di infrastrutture informatiche avanzate, semiconduttori e materiali specializzati

Pierre Debru, Head of Research, Europa, WisdomTree, ha affermato: “Con l’aumento della domanda di potenza di calcolo a livello globale, l’informatica quantistica offre la possibilità di risolvere problemi precedentemente ritenuti irrisolvibili. Questa tecnologia è sul punto di diventare commercialmente redditizia e riteniamo che il momento attuale rappresenti un importante punto di svolta. Con il WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF, offriamo agli investitori uno strumento accuratamente costruito per accedere al potenziale di crescita di quella che potrebbe essere una delle frontiere tecnologiche più rivoluzionarie del nostro tempo”.

In collaborazione con Classiq, leader nel settore del software quantistico, WisdomTree ha sviluppato una solida metodologia per identificare i principali attori del settore. Ogni società idonea viene valutata utilizzando un Punteggio di rilevanza, che tiene conto della rilevanza e dell’importanza del relativo coinvolgimento nel settore dell’informatica quantistica, e una Classificazione di purezza, che suddivide le società in “Pure” o “Diversificate” in base all’attività principale o, se del caso, alla concentrazione dei ricavi derivanti dalle attività di informatica quantistica. Questa valutazione determina quindi la ponderazione di ciascuna società idonea nell’ETF.

Alexis Marinof, AD, Europa, WisdomTree, ha aggiunto: “Dal 2018, gli investitori si rivolgono agli ETF tematici UCITS di WisdomTree, sostenuti da un approccio basato sulla ricerca che sfrutta la competenza degli esperti dei diversi settori, per un’esposizione pura e mirata ai megatrend. Con una massa gestita di oltre 5 miliardi di dollari nella nostra gamma di ETF tematici, l’obiettivo è fornire strategie che offrano sia chiarezza tematica che rilevanza a lungo termine. Questo ETF unisce la nostra approfondita ricerca tematica con l’esperienza di Classiq nel settore, dando vita a una strategia differenziata che coglie sia la purezza che l’ampiezza dell’ecosistema quantistico”.