Ha preso il via la terza edizione di Women Shape the Future, l’hackathon organizzato da Philip Morris tramite il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, in collaborazione con Almacube, Innovation Hub e incubatore d’impresa dell’Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro.

Questo progetto coinvolgerà 30 studentesse provenienti dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari, le quali, suddivise in team multidisciplinari e multiregionali, parteciperanno a moduli formativi incentrati su intelligenza artificiale, project management e sviluppo professionale, supportati da un percorso di formazione imprenditoriale. L’intero programma sarà guidato dalla metodologia del Design Thinking, che si concentra sull’utente e promuove la comprensione delle sfide, la creazione di soluzioni innovative e la realizzazione di progetti concreti.

In aggiunta, per la prima volta, l’agenzia per il lavoro Manpower offrirà un modulo dedicato alla costruzione e valorizzazione della carriera professionale, promuovendo i profili delle partecipanti presso aziende target, con particolare attenzione alle realtà territoriali interessate a figure STEM.

“Con Women Shape the Future offriamo alle giovani studentesse del Mezzogiorno un percorso di formazione avanzata nelle discipline STEM e la possibilità di trasformare le loro idee in progetti imprenditoriali”, ha dichiarato Michele Samoggia, Direttore Relazioni Esterne di Philip Morris Italia, aggiungendo: “crediamo che la collaborazione tra aziende e mondo della formazione possa essere la chiave per creare nuove opportunità di crescita per i territori e per il Paese”.

“Siamo orgogliosi che Philip Morris, dopo anni di collaborazione nelle iniziative di open innovation, abbia scelto di affidarci la terza edizione di questo programma di empowerment femminile. Women Shape the Future, infatti, rappresenta molto di più di un programma formativo: è un investimento

“Un intervento concreto sul talento femminile nel Sud Italia”, ha affermato Laura Toschi, Presidente di Almacube, concludendo: “L’entusiasmo dimostrato dalle Università partner nell’accogliere questo progetto evidenzia l’urgenza e la necessità di sviluppare percorsi specifici che non solo preparino le giovani donne alle competenze richieste dal futuro, ma le guidino verso opportunità professionali significative e le sensibilizzino alla cultura imprenditoriale”.

Le attività si svolgeranno in modalità ibrida, comprendendo workshop online, sessioni di mentoring e brainstorming a distanza, oltre a due giornate in presenza dedicate ad attività pratiche, team building e visite culturali, per promuovere la connessione tra i territori e favorire la creazione di legami tra le partecipanti. Il programma include anche la mentorship di esperti del settore e una formazione su temi fondamentali come strategia aziendale, pitching, marketing digitale e gestione finanziaria.