Il James Dyson Award è il concorso internazionale di ingegneria e design che sfida i giovani inventori a sviluppare soluzioni a problemi del mondo reale; quest’anno, i progetti presentati affrontano problemi che vanno dal cambiamento climatico all’accessibilità sanitaria, fino alla risposta alle catastrofi.

Le 20 migliori invenzioni affrontano i problemi più urgenti del mondo

in India, la Dott.ssa Jayanti Kumari è stata selezionata per la sua invenzione OncoALERT, un test per il cancro orale senza aghi basato su nanotecnologie cartacee. Nel Regno Unito, Yidan Xu si è classificata tra i 20 finalisti con Urify, una compressa per la pulizia del WC che esegue anche lo screening precoce delle malattie renali. L’invenzione è stata ispirata dal padre di Yidan, la cui malattia renale cronica è stata diagnosticata in fase avanzata a causa di uno screening tardivo. Dare potere alle persone con esigenze di accessibilità: con BrailleSteps, un team di studenti universitari di design industriale in Turchia rende divertente l’apprendimento del Braille attraverso il movimento e il suono. Bradley Wagman e Viktor Bokisch dagli Stati Uniti affrontano le difficoltà di mobilità delle persone con piede cadente con la loro invenzione Sole¹: un dispositivo indossabile morbido, che utilizza muscoli artificiali per aiutare le persone a muoversi in modo più naturale.

con BrailleSteps, un team di studenti universitari di design industriale in Turchia rende divertente l’apprendimento del Braille attraverso il movimento e il suono. Bradley Wagman e Viktor Bokisch dagli Stati Uniti affrontano le difficoltà di mobilità delle persone con piede cadente con la loro invenzione Sole¹: un dispositivo indossabile morbido, che utilizza muscoli artificiali per aiutare le persone a muoversi in modo più naturale. Ridurre gli sprechi e il consumo energetico: per contrastare gli sprechi nel settore sanitario, Pablo Yániz González nei Paesi Bassi progetta POMPA, un gonfiatore riutilizzabile per procedure sui vasi sanguigni, utilizzando componenti che possono essere sterilizzati e riutilizzati. In Malesia, il team di UNBLOK trasforma gli scarti dell’olio di palma in filtri da cucina biodegradabili che intrappolano grassi, oli e untuosità, semplificando il trattamento delle acque reflue.

I finalisti globali di quest’anno sono stati selezionati da una giuria composta da 15 ingegneri Dyson – provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Malesia e Filippine – con competenze che spaziavano dalla progettazione e sostenibilità del prodotto fino all’elettronica e alla scienza dei materiali. Ogni invenzione è stata valutata in base alla funzionalità, al processo di progettazione, all’originalità e alla fattibilità commerciale.

Robyn Coutts, Head of Innovation and Delivery di Dyson e parte della giuria del James Dyson Award 2025, ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo ricevuto proposte molto varie e innovative, che hanno affrontato alcune delle più grandi sfide davanti a cui si trova la nostra società oggi. La giuria ha dovuto affrontare una vera sfida per selezionare la rosa dei 20 finalisti, e c’è stato un bel dibattito su quali idee fossero veramente innovative e allo stesso tempo realistiche per il mercato. Tutti i partecipanti dovrebbero essere orgogliosi delle loro invenzioni. Sono impaziente di scoprire chi vincerà!”

I vincitori globali, selezionati da Sir James Dyson, saranno annunciati il 5 novembre e riceveranno un premio in denaro di £30,000 per sostenere la fase successiva della propria invenzione.