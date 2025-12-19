Deep Learning Italia, startup edutech B2B nata all’interno di AI Venture Builder e specializzata nella formazione avanzata su Intelligenza Artificiale, data science e cybersecurity, ha avviato una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, portale leader in Italia nel settore, con l’obiettivo di raccogliere 400.000 euro per sostenere la crescita del modello e l’espansione sul mercato B2B e istituzionale. La campagna è partita da qualche giorno ed è già molto vicina al raggiungimento del primo obiettivo.

La società nasce per rispondere a un gap sempre più evidente tra la rapida evoluzione delle competenze richieste in ambito AI, data e cybersecurity e un’offerta formativa aziendale che risulta spesso lenta da aggiornare, poco scalabile e difficilmente misurabile in termini di impatto. Deep Learning Italia affronta questa criticità attraverso una piattaforma AI-driven che automatizza la produzione, l’aggiornamento e la personalizzazione dei corsi, riducendo tempi e costi fino all’80% rispetto ai modelli tradizionali.

La soluzione è già validata dal mercato, con clienti B2B e B2G come Sielte, Almaviva, PCS Group, la Regione Sicilia, ordini professionali come CNF e Agenas, oltre a università come LUMSA e Ca’ Foscari. Ad oggi la piattaforma ha formato oltre 2.600 professionisti, ospita più di 90 corsi realizzati con il contributo di oltre 100 docenti, registra una retention corporate superiore all’85% e un EBITDA margin oltre il 40%, a conferma della sostenibilità del modello.

Il percorso di crescita è già ben avviato anche sul piano economico. Il fatturato è passato dai 500.000 euro del 2024 a oltre 1,2 milioni di euro nel 2025, con una crescita prossima al 150% anno su anno, trainata prevalentemente da contratti B2B ricorrenti. Nello scenario prudenziale, la società prevede di superare i 4 milioni di euro di ricavi entro il 2029, consolidando il proprio posizionamento nel mercato della formazione tech avanzata.

“La trasformazione digitale richiede competenze che evolvono più velocemente dei modelli formativi tradizionali,” commenta il management di Deep Learning Italia. “La nostra piattaforma nasce per aiutare aziende e istituzioni a colmare questo divario in modo misurabile, scalabile e sostenibile, mettendo l’intelligenza artificiale al servizio dell’educazione professionale.”

La campagna su Mamacrowd mira a coinvolgere investitori e professionisti interessati a partecipare alla crescita di una realtà che unisce tecnologia, formazione e impatto sul capitale umano, in un momento in cui la domanda di competenze digitali avanzate è destinata a crescere in modo strutturale nei prossimi anni.

Advisor dell’operazione è Over Ventures, la boutique di advisory, con il primo crowdfunding studio europeo, fondata e guidata da Giancarlo Vergine, Alberto Vergine e Myryam Sollai.

Link alla campagna: https://mamacrowd.com/it/project/deep-learning-italia~fk62hr8kygok7l69nva5g6qtct0wmdnl