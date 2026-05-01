Trump minaccia dazi sulle auto europee al 25%: la notizia è corretta, ma è (ancora) un annuncio politico

Trump rilancia la guerra commerciale con l’Europa, mentre la stampa finanziaria avverte sui rischi

La notizia è fondata: il presidente Donald Trump ha dichiarato il 1° maggio 2026 l’intenzione di portare i dazi sulle auto europee al 25%, accusando l’Unione Europea di non rispettare un precedente accordo commerciale.

Tuttavia, è importante una precisazione chiave: non si tratta ancora di una misura pienamente implementata e dettagliata, ma di un annuncio politico con effetti potenziali immediati sui mercati e sulle relazioni commerciali.

Secondo Reuters e altre fonti internazionali Trump ha annunciato che i dazi saliranno al 25% “dalla prossima settimana”. La decisione è motivata dalla presunta mancata applicazione di un accordo del 2025 che fissava i dazi al 15% anche se le auto prodotte negli Stati Uniti da case europee sarebbero esentate. L’obiettivo dichiarato è chiaro: spingere le case automobilistiche europee a produrre negli USA.

Il contesto: escalation nella guerra commerciale

La mossa segna un nuovo passo nella strategia protezionistica dell’amministrazione Trump, già caratterizzata da dazi su acciaio, alluminio e altri settori oltre a pressioni sui partner commerciali con l’uso dei dazi come leva geopolitica.

Secondo precedenti ricostruzioni di Reuters, il sistema commerciale globale è stato già “profondamente scosso” dalle politiche tariffarie del 2025.

Come reagisce la stampa finanziaria internazionale

Reuters: rischio escalation e impatto sui mercati

Reuters definisce la decisione un colpo significativo ai rapporti transatlantici, sottolineando che le azioni di case automotive come Ford, GM, Stellantis sono scese dopo l’annuncio . La misura potrebbe essere legata anche a tensioni geopolitiche più ampie, ovvero si tratta di una decisione economica, ma con forte componente politica.

Business Insider: incertezza legale e strategia industriale

Business Insider evidenzia due aspetti critici: Trump non ha chiarito il meccanismo legale per imporre i dazi e l’obiettivo è forzare il reshoring industriale negli USA, cioè una mossa aggressiva ma non ancora completamente definita.

Financial press europea (Reuters, Guardian): affidabilità USA in discussione

Le reazioni europee riportate dalla stampa finanziaria sono molto dure: l’UE considera la mossa una violazione degli accordi. Il presidente della commissione commercio del Parlamento UE parla di USA “non affidabili”, il Guardian parla di rottura unilaterale dell’intesa commerciale. Il rischio concreto è quello di ritorsioni e nuova guerra commerciale.

Analisi macro: volatilità e catena globale

La stampa economica converge su un punto: i dazi sulle auto non sono un tema settoriale, ma sistemico, con aumento dei prezzi per i consumatori USA, riorganizzazione delle catene produttive, tensioni tra alleati occidentali e nuovo impatto sull’inflazione

Se la misura sarà confermata:

Per le case europee ci sarà maggiore pressione a investire negli USA e riduzione della competitività dell’export.

Per il mercato globale frammentazione delle supply chain e aumento dei costi.

Per i consumatori ovviamente rincari dei veicoli importati.

La stampa finanziaria è abbastanza compatta nel giudizio: più che una semplice politica industriale, si tratta di un passaggio critico nella nuova fase di tensioni economiche globali, con implicazioni che vanno ben oltre il settore automobilistico.