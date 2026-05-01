Sfratti più rapidi: bastano 15 giorni. Cosa cambia con il decreto del governo: impatto e consigli pratici

-

Il Consiglio dei ministri del 30 aprile 2026 ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza che interviene su uno dei nodi più controversi del mercato immobiliare italiano: i tempi degli sfratti e la gestione delle occupazioni abusive. Il provvedimento punta ad accelerare le procedure introducendo un meccanismo più rapido e stringente, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza per i proprietari e rendere più efficiente il sistema.

Cosa cambia da oggi

Il cuore della riforma è la nuova procedura accelerata. In sintesi, il giudice potrà emettere un decreto di liberazione dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. Viene introdotta una penale economica giornaliera per chi continua a occupare l’immobile oltre il termine fissato.

Si applica a tre casi principali:

  • occupazioni abusive
  • sfratti per morosità
  • mancata riconsegna a fine contratto

Il messaggio è chiaro: ridurre drasticamente i tempi e aumentare il costo dell’inadempienza.

L’obiettivo del governo

L’intervento risponde a criticità note: tempi lunghi delle esecuzioni (spesso mesi o anni), difficoltà nel recupero effettivo degli immobili, impatto economico sui proprietari. La logica è quella di rendere la tutela del diritto di proprietà più rapida e prevedibile oltre a disincentivare comportamenti opportunistici.

I possibili effetti

Se applicata in modo efficace, la riforma può avere impatti rilevanti:

Per i proprietari

  • maggiore certezza nei tempi
  • riduzione del rischio locativo
  • possibile aumento dell’offerta di immobili in affitto

Per gli inquilini

  • meno margini di tolleranza nei ritardi
  • maggiore pressione economica in caso di inadempienza

Per il mercato

  • potenziale riequilibrio tra domanda e offerta
  • ma anche rischio di maggiore rigidità nei contratti

I punti critici

Non mancano le criticità:

  • la reale capacità dei tribunali di rispettare i tempi
  • il coordinamento con le forze dell’ordine per l’esecuzione
  • il rischio di penalizzare situazioni di fragilità sociale

In particolare, la penale giornaliera potrebbe risultare poco efficace nei casi di insolvenza reale.

Come muoversi in pratica: guida operativa

Per chi si trova in situazioni analoghe (proprietari o locatori), il nuovo quadro normativo suggerisce un cambio di approccio.

1. Agire subito, non aspettare

Con tempi più rapidi, diventa fondamentale avviare il ricorso appena si verifica l’inadempienza per evitare trattative informali troppo lunghe. Il fattore tempo diventa decisivo.

2. Documentazione impeccabile

È essenziale avere:

  • contratto registrato
  • prova dei mancati pagamenti
  • comunicazioni formali (PEC o raccomandata)

Senza documenti solidi, la procedura accelerata rischia di rallentare.

3. Usare subito strumenti legali

Rivolgersi a:

  • avvocato specializzato in diritto immobiliare
  • eventualmente a un amministratore o società di gestione

La nuova procedura premia chi è preparato dal punto di vista legale.

4. Prevenzione prima del problema

Per il futuro, conviene rafforzare la selezione degli inquilini:

  • verifica del reddito
  • richiesta di garanzie (fideiussione, garante)
  • assicurazioni contro morosità

La prevenzione resta la strategia più efficace.

5. Valutare soluzioni alternative

In alcuni casi può essere utile:

  • accordi di rilascio volontario
  • piani di rientro (se sostenibili)
  • mediazione

Anche con procedure rapide, evitare il contenzioso può essere più conveniente.

Un cambio di paradigma

La riforma segna un passaggio importante: da un sistema lento e spesso inefficace a uno orientato alla rapidità e alla deterrenza. Tuttavia, come spesso accade, l’efficacia reale dipenderà dall’attuazione concreta, dai tempi dei tribunali, dalla capacità esecutiva e in sostanza dall’equilibrio tra diritti che entrano in gioco.

Il decreto sugli sfratti introduce strumenti più incisivi e potenzialmente più efficaci, ma non elimina la complessità del tema. Per proprietari e operatori, la parola chiave diventa tempestività: agire subito, con strumenti legali adeguati e una strategia chiara. In un contesto che cambia, non basta conoscere la norma: bisogna saperla usare nel modo giusto e al momento giusto.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.