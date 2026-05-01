Sfratti più rapidi: bastano 15 giorni. Cosa cambia con il decreto del governo: impatto e consigli pratici

Il Consiglio dei ministri del 30 aprile 2026 ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza che interviene su uno dei nodi più controversi del mercato immobiliare italiano: i tempi degli sfratti e la gestione delle occupazioni abusive. Il provvedimento punta ad accelerare le procedure introducendo un meccanismo più rapido e stringente, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza per i proprietari e rendere più efficiente il sistema.

Cosa cambia da oggi

Il cuore della riforma è la nuova procedura accelerata. In sintesi, il giudice potrà emettere un decreto di liberazione dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. Viene introdotta una penale economica giornaliera per chi continua a occupare l’immobile oltre il termine fissato.

Si applica a tre casi principali:

occupazioni abusive

sfratti per morosità

mancata riconsegna a fine contratto

Il messaggio è chiaro: ridurre drasticamente i tempi e aumentare il costo dell’inadempienza.

L’obiettivo del governo

L’intervento risponde a criticità note: tempi lunghi delle esecuzioni (spesso mesi o anni), difficoltà nel recupero effettivo degli immobili, impatto economico sui proprietari. La logica è quella di rendere la tutela del diritto di proprietà più rapida e prevedibile oltre a disincentivare comportamenti opportunistici.

I possibili effetti

Se applicata in modo efficace, la riforma può avere impatti rilevanti:

Per i proprietari

maggiore certezza nei tempi

riduzione del rischio locativo

possibile aumento dell’offerta di immobili in affitto

Per gli inquilini

meno margini di tolleranza nei ritardi

maggiore pressione economica in caso di inadempienza

Per il mercato

potenziale riequilibrio tra domanda e offerta

ma anche rischio di maggiore rigidità nei contratti

I punti critici

Non mancano le criticità:

la reale capacità dei tribunali di rispettare i tempi

il coordinamento con le forze dell’ordine per l’esecuzione

il rischio di penalizzare situazioni di fragilità sociale

In particolare, la penale giornaliera potrebbe risultare poco efficace nei casi di insolvenza reale.

Come muoversi in pratica: guida operativa

Per chi si trova in situazioni analoghe (proprietari o locatori), il nuovo quadro normativo suggerisce un cambio di approccio.

1. Agire subito, non aspettare

Con tempi più rapidi, diventa fondamentale avviare il ricorso appena si verifica l’inadempienza per evitare trattative informali troppo lunghe. Il fattore tempo diventa decisivo.

2. Documentazione impeccabile

È essenziale avere:

contratto registrato

prova dei mancati pagamenti

comunicazioni formali (PEC o raccomandata)

Senza documenti solidi, la procedura accelerata rischia di rallentare.

3. Usare subito strumenti legali

Rivolgersi a:

avvocato specializzato in diritto immobiliare

eventualmente a un amministratore o società di gestione

La nuova procedura premia chi è preparato dal punto di vista legale.

4. Prevenzione prima del problema

Per il futuro, conviene rafforzare la selezione degli inquilini:

verifica del reddito

richiesta di garanzie (fideiussione, garante)

assicurazioni contro morosità

La prevenzione resta la strategia più efficace.

5. Valutare soluzioni alternative

In alcuni casi può essere utile:

accordi di rilascio volontario

piani di rientro (se sostenibili)

mediazione

Anche con procedure rapide, evitare il contenzioso può essere più conveniente.

Un cambio di paradigma

La riforma segna un passaggio importante: da un sistema lento e spesso inefficace a uno orientato alla rapidità e alla deterrenza. Tuttavia, come spesso accade, l’efficacia reale dipenderà dall’attuazione concreta, dai tempi dei tribunali, dalla capacità esecutiva e in sostanza dall’equilibrio tra diritti che entrano in gioco.

Il decreto sugli sfratti introduce strumenti più incisivi e potenzialmente più efficaci, ma non elimina la complessità del tema. Per proprietari e operatori, la parola chiave diventa tempestività: agire subito, con strumenti legali adeguati e una strategia chiara. In un contesto che cambia, non basta conoscere la norma: bisogna saperla usare nel modo giusto e al momento giusto.