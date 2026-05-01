Sfratti più rapidi: bastano 15 giorni. Cosa cambia con il decreto del governo: impatto e consigli pratici
Il Consiglio dei ministri del 30 aprile 2026 ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza che interviene su uno dei nodi più controversi del mercato immobiliare italiano: i tempi degli sfratti e la gestione delle occupazioni abusive. Il provvedimento punta ad accelerare le procedure introducendo un meccanismo più rapido e stringente, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza per i proprietari e rendere più efficiente il sistema.
Cosa cambia da oggi
Il cuore della riforma è la nuova procedura accelerata. In sintesi, il giudice potrà emettere un decreto di liberazione dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. Viene introdotta una penale economica giornaliera per chi continua a occupare l’immobile oltre il termine fissato.
Si applica a tre casi principali:
- occupazioni abusive
- sfratti per morosità
- mancata riconsegna a fine contratto
Il messaggio è chiaro: ridurre drasticamente i tempi e aumentare il costo dell’inadempienza.
L’obiettivo del governo
L’intervento risponde a criticità note: tempi lunghi delle esecuzioni (spesso mesi o anni), difficoltà nel recupero effettivo degli immobili, impatto economico sui proprietari. La logica è quella di rendere la tutela del diritto di proprietà più rapida e prevedibile oltre a disincentivare comportamenti opportunistici.
I possibili effetti
Se applicata in modo efficace, la riforma può avere impatti rilevanti:
Per i proprietari
- maggiore certezza nei tempi
- riduzione del rischio locativo
- possibile aumento dell’offerta di immobili in affitto
Per gli inquilini
- meno margini di tolleranza nei ritardi
- maggiore pressione economica in caso di inadempienza
Per il mercato
- potenziale riequilibrio tra domanda e offerta
- ma anche rischio di maggiore rigidità nei contratti
I punti critici
Non mancano le criticità:
- la reale capacità dei tribunali di rispettare i tempi
- il coordinamento con le forze dell’ordine per l’esecuzione
- il rischio di penalizzare situazioni di fragilità sociale
In particolare, la penale giornaliera potrebbe risultare poco efficace nei casi di insolvenza reale.
Come muoversi in pratica: guida operativa
Per chi si trova in situazioni analoghe (proprietari o locatori), il nuovo quadro normativo suggerisce un cambio di approccio.
1. Agire subito, non aspettare
Con tempi più rapidi, diventa fondamentale avviare il ricorso appena si verifica l’inadempienza per evitare trattative informali troppo lunghe. Il fattore tempo diventa decisivo.
2. Documentazione impeccabile
È essenziale avere:
- contratto registrato
- prova dei mancati pagamenti
- comunicazioni formali (PEC o raccomandata)
Senza documenti solidi, la procedura accelerata rischia di rallentare.
3. Usare subito strumenti legali
Rivolgersi a:
- avvocato specializzato in diritto immobiliare
- eventualmente a un amministratore o società di gestione
La nuova procedura premia chi è preparato dal punto di vista legale.
4. Prevenzione prima del problema
Per il futuro, conviene rafforzare la selezione degli inquilini:
- verifica del reddito
- richiesta di garanzie (fideiussione, garante)
- assicurazioni contro morosità
La prevenzione resta la strategia più efficace.
5. Valutare soluzioni alternative
In alcuni casi può essere utile:
- accordi di rilascio volontario
- piani di rientro (se sostenibili)
- mediazione
Anche con procedure rapide, evitare il contenzioso può essere più conveniente.
Un cambio di paradigma
La riforma segna un passaggio importante: da un sistema lento e spesso inefficace a uno orientato alla rapidità e alla deterrenza. Tuttavia, come spesso accade, l’efficacia reale dipenderà dall’attuazione concreta, dai tempi dei tribunali, dalla capacità esecutiva e in sostanza dall’equilibrio tra diritti che entrano in gioco.
Il decreto sugli sfratti introduce strumenti più incisivi e potenzialmente più efficaci, ma non elimina la complessità del tema. Per proprietari e operatori, la parola chiave diventa tempestività: agire subito, con strumenti legali adeguati e una strategia chiara. In un contesto che cambia, non basta conoscere la norma: bisogna saperla usare nel modo giusto e al momento giusto.