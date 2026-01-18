Groenlandia “non in vendita”, ma il mattone diventerà un affare. Investimenti di nicchia, attenzione ai regolamenti

Tra tensioni geopolitiche e nuovo giro di vite sugli acquisti esteri, il mercato immobiliare groenlandese inizia ad attirare interesse privato. Ma le opportunità passano soprattutto da affitti, progetti residenziali nelle città e partnership locali, più che dalla “corsa alla terra”.

Quando i vertici politici ribadiscono che “la Groenlandia non si vende”, il riferimento è prima di tutto geopolitico. Negli ultimi anni, l’isola è tornata al centro dell’attenzione internazionale anche per le ripetute uscite di Donald Trump sul controllo del territorio: un’eco che, secondo quanto riportato dalla stampa danese, ha già alimentato perfino un picco di richieste dall’estero per acquistare case o terreni.

Difficile per i cittadini stranieri ottenere diritti d’uso su lotti e acquistare immobili

Proprio per questo, a novembre 2025 il Parlamento groenlandese ha approvato nuove regole che rendono più difficile per i cittadini stranieri ottenere diritti d’uso su lotti e acquistare immobili. Il punto chiave, spesso poco compreso fuori dalla regione, è che in Groenlandia la terra è di proprietà pubblica: non si compra il suolo, ma si può ottenere un diritto d’uso su un’area; gli immobili invece possono essere comprati e venduti. In parallelo, varie ricostruzioni internazionali hanno spiegato che il nuovo impianto mira a limitare l’accesso di soggetti esteri, favorendo residenti e soggetti legati al Regno di Danimarca (Groenlandia, Danimarca, Isole Faroe), con entrata in vigore già a inizio del 2026.

Dentro questo perimetro, parlare di “opportunità immobiliari” significa ragionare su un mercato piccolo, costoso e con forti vincoli, ma con una domanda strutturalmente alta in alcuni segmenti. La prima fotografia utile è quella della carenza abitativa, soprattutto nei centri maggiori: Info Norden (Nordic Council of Ministers) descrive un mercato “sotto pressione”, con liste d’attesa lunghissime e un peso rilevante degli alloggi aziendali/di servizio legati ai contratti di lavoro (anche perché attrarre personale è difficile). A Nuuk, si citano tempi di attesa che possono arrivare a 10–12 anni per un alloggio comunale per un privato.

È qui che si concentra il potenziale per investitori e sviluppatori: più che la compravendita “speculativa”, contano i progetti build-to-rent, gli appartamenti per lavoratori qualificati (sanità, costruzioni, PA, utility) e, dove sostenibile, l’ospitalità legata a turismo e business travel. Attenzione però: proprio l’hype geopolitico e l’interesse estero hanno spinto le istituzioni a irrigidire le maglie. Quindi l’operazione tipica, oggi, passa da partnership con operatori locali, veicoli societari ammessi e un lavoro legale molto accurato sui diritti d’uso e sulla conformità.

Le principali agenzie immobiliari operative sul territorio (e dove si trovano)

Sul fronte intermediazione, il mercato è presidiato soprattutto da realtà con base a Nuuk e copertura su più città.

Netbolig si presenta come uno dei player più attivi (“copriamo quasi tutta la Groenlandia”) e tratta vendite e locazioni anche fuori dalla capitale (Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat, Maniitsoq). Per contatti e presenza fisica, la società indica un ufficio a Nuuk (Kissarneqqortuunnguaq 10, piano terra).

Igdlo (Ejendomskontoret Igdlo ApS) opera su vendita e affitto e riporta sede a Nuuk (Sipisaq Avannarleq 3B, st., 3900 Nuuk).

Lynges.gl (Lynges Bolig & Erhverv) è un altro nome ricorrente nel brokerage locale; il sito indica contatti e indirizzo a Nuuk (Noorlernut 10, 001, 3900 Nuuk). Inoltre segnala collaborazione con Nykredit per valutazioni immobiliari legate a finanziamenti, un dettaglio che dà la misura dell’intreccio con la filiera finanziaria danese/groenlandese.

Accanto agli agenti “classici”, esistono operatori focalizzati su sviluppo e locazione di qualità a Nuuk: per esempio inu:it bolig dichiara di sviluppare progetti immobiliari in Groenlandia e di tenere una parte degli appartamenti a reddito (affitti, anche arredati), intercettando proprio la domanda di lungo e medio periodo legata a lavoro e permanenze qualificate.

Sul lato housing company/gestione patrimoni (più che agenzia), Illuut A/S indica di avere immobili localizzati a Nuuk e servizi per inquilini, utile per capire dove si concentra l’offerta strutturata.

E le “sedi in Danimarca”?

Dalle informazioni pubbliche facilmente verificabili online, i principali intermediari citati risultano operare con indirizzi e sportelli in Groenlandia (soprattutto Nuuk); non emergono in modo chiaro “filiali” commerciali in Danimarca come accade per le grandi catene danesi sul mercato domestico. Quello che invece si vede è un collegamento funzionale con il sistema danese su finanziamenti, valutazioni e cornice societaria (ad esempio la collaborazione con Nykredit segnalata da Lynges).

In pratica: dove stanno oggi le opportunità

Il punto, alla luce degli eventi contemporanei e del giro di vite normativo, è questo: chi cerca di “comprare Groenlandia” resterà deluso, perché il perimetro legale e politico si è ristretto. Chi invece guarda a investimenti realistici trova spazio soprattutto in residenziale in affitto, alloggi per lavoratori e, in aree selezionate, ospitalità. Ma quasi sempre con una condizione: muoversi tramite operatori locali (agenzie, developer, studi legali) e impostare l’operazione come progetto industriale, non come shopping immobiliare.