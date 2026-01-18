Metsola: «La Groenlandia non si vende». Giusta posizione politica, ma le agenzie immobiliari aprono agli investimenti privati
Groenlandia “non in vendita”, ma il mattone diventerà un affare. Investimenti di nicchia, attenzione ai regolamenti
Tra tensioni geopolitiche e nuovo giro di vite sugli acquisti esteri, il mercato immobiliare groenlandese inizia ad attirare interesse privato. Ma le opportunità passano soprattutto da affitti, progetti residenziali nelle città e partnership locali, più che dalla “corsa alla terra”.
Quando i vertici politici ribadiscono che “la Groenlandia non si vende”, il riferimento è prima di tutto geopolitico. Negli ultimi anni, l’isola è tornata al centro dell’attenzione internazionale anche per le ripetute uscite di Donald Trump sul controllo del territorio: un’eco che, secondo quanto riportato dalla stampa danese, ha già alimentato perfino un picco di richieste dall’estero per acquistare case o terreni.
Difficile per i cittadini stranieri ottenere diritti d’uso su lotti e acquistare immobili
Proprio per questo, a novembre 2025 il Parlamento groenlandese ha approvato nuove regole che rendono più difficile per i cittadini stranieri ottenere diritti d’uso su lotti e acquistare immobili. Il punto chiave, spesso poco compreso fuori dalla regione, è che in Groenlandia la terra è di proprietà pubblica: non si compra il suolo, ma si può ottenere un diritto d’uso su un’area; gli immobili invece possono essere comprati e venduti. In parallelo, varie ricostruzioni internazionali hanno spiegato che il nuovo impianto mira a limitare l’accesso di soggetti esteri, favorendo residenti e soggetti legati al Regno di Danimarca (Groenlandia, Danimarca, Isole Faroe), con entrata in vigore già a inizio del 2026.
Dentro questo perimetro, parlare di “opportunità immobiliari” significa ragionare su un mercato piccolo, costoso e con forti vincoli, ma con una domanda strutturalmente alta in alcuni segmenti. La prima fotografia utile è quella della carenza abitativa, soprattutto nei centri maggiori: Info Norden (Nordic Council of Ministers) descrive un mercato “sotto pressione”, con liste d’attesa lunghissime e un peso rilevante degli alloggi aziendali/di servizio legati ai contratti di lavoro (anche perché attrarre personale è difficile). A Nuuk, si citano tempi di attesa che possono arrivare a 10–12 anni per un alloggio comunale per un privato.
È qui che si concentra il potenziale per investitori e sviluppatori: più che la compravendita “speculativa”, contano i progetti build-to-rent, gli appartamenti per lavoratori qualificati (sanità, costruzioni, PA, utility) e, dove sostenibile, l’ospitalità legata a turismo e business travel. Attenzione però: proprio l’hype geopolitico e l’interesse estero hanno spinto le istituzioni a irrigidire le maglie. Quindi l’operazione tipica, oggi, passa da partnership con operatori locali, veicoli societari ammessi e un lavoro legale molto accurato sui diritti d’uso e sulla conformità.
Le principali agenzie immobiliari operative sul territorio (e dove si trovano)
Sul fronte intermediazione, il mercato è presidiato soprattutto da realtà con base a Nuuk e copertura su più città.
Netbolig si presenta come uno dei player più attivi (“copriamo quasi tutta la Groenlandia”) e tratta vendite e locazioni anche fuori dalla capitale (Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat, Maniitsoq). Per contatti e presenza fisica, la società indica un ufficio a Nuuk (Kissarneqqortuunnguaq 10, piano terra).
Igdlo (Ejendomskontoret Igdlo ApS) opera su vendita e affitto e riporta sede a Nuuk (Sipisaq Avannarleq 3B, st., 3900 Nuuk).
Lynges.gl (Lynges Bolig & Erhverv) è un altro nome ricorrente nel brokerage locale; il sito indica contatti e indirizzo a Nuuk (Noorlernut 10, 001, 3900 Nuuk). Inoltre segnala collaborazione con Nykredit per valutazioni immobiliari legate a finanziamenti, un dettaglio che dà la misura dell’intreccio con la filiera finanziaria danese/groenlandese.
Accanto agli agenti “classici”, esistono operatori focalizzati su sviluppo e locazione di qualità a Nuuk: per esempio inu:it bolig dichiara di sviluppare progetti immobiliari in Groenlandia e di tenere una parte degli appartamenti a reddito (affitti, anche arredati), intercettando proprio la domanda di lungo e medio periodo legata a lavoro e permanenze qualificate.
Sul lato housing company/gestione patrimoni (più che agenzia), Illuut A/S indica di avere immobili localizzati a Nuuk e servizi per inquilini, utile per capire dove si concentra l’offerta strutturata.
E le “sedi in Danimarca”?
Dalle informazioni pubbliche facilmente verificabili online, i principali intermediari citati risultano operare con indirizzi e sportelli in Groenlandia (soprattutto Nuuk); non emergono in modo chiaro “filiali” commerciali in Danimarca come accade per le grandi catene danesi sul mercato domestico. Quello che invece si vede è un collegamento funzionale con il sistema danese su finanziamenti, valutazioni e cornice societaria (ad esempio la collaborazione con Nykredit segnalata da Lynges).
In pratica: dove stanno oggi le opportunità
Il punto, alla luce degli eventi contemporanei e del giro di vite normativo, è questo: chi cerca di “comprare Groenlandia” resterà deluso, perché il perimetro legale e politico si è ristretto. Chi invece guarda a investimenti realistici trova spazio soprattutto in residenziale in affitto, alloggi per lavoratori e, in aree selezionate, ospitalità. Ma quasi sempre con una condizione: muoversi tramite operatori locali (agenzie, developer, studi legali) e impostare l’operazione come progetto industriale, non come shopping immobiliare.