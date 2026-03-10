Caro gas, il governo valuta una nuova tassa sugli extraprofitti energetici

La premier Giorgia Meloni rilancia l’ipotesi di un prelievo straordinario sugli utili delle aziende energetiche per contenere l’impatto dei prezzi sul sistema economico

Il governo italiano torna a valutare una tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche come possibile risposta al nuovo aumento dei prezzi del gas. La premier Giorgia Meloni ha infatti lasciato intendere che l’esecutivo potrebbe intervenire con misure straordinarie qualora il rialzo delle quotazioni energetiche dovesse tradursi in un forte aggravio per famiglie e imprese.

Il tema è tornato al centro del dibattito dopo le tensioni geopolitiche che stanno spingendo verso l’alto i prezzi dell’energia sui mercati internazionali. L’aumento del gas naturale rappresenta una delle principali preoccupazioni per l’economia europea, particolarmente sensibile alle oscillazioni dei prezzi energetici.

Cosa si intende per extraprofitti

Il concetto di extraprofitti si riferisce agli utili straordinari generati da imprese energetiche non per effetto di investimenti o innovazioni, ma per l’aumento improvviso dei prezzi delle materie prime. In presenza di shock energetici, aziende che operano nella produzione o nella distribuzione di gas e petrolio possono registrare margini molto superiori alla media storica.

Nel 2022 l’Italia aveva già introdotto un contributo straordinario sulle società energetiche per finanziare misure di sostegno a famiglie e imprese colpite dall’aumento delle bollette. L’idea alla base della proposta attuale sarebbe simile: redistribuire parte degli utili eccezionali per mitigare l’impatto sociale del caro energia.

Il contesto energetico europeo

L’ipotesi di una nuova tassa arriva in un momento di forte incertezza nei mercati energetici. Dopo la crisi del gas provocata dalla guerra in Ucraina, l’Europa ha ridotto drasticamente la dipendenza dalle forniture russe, ma resta esposta alle oscillazioni dei prezzi globali.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i timori di interruzioni delle rotte energetiche stanno spingendo nuovamente al rialzo le quotazioni. In questo scenario, diversi governi europei stanno valutando strumenti fiscali e regolatori per contenere l’impatto dei prezzi sui consumatori.

Vantaggi potenziali della misura

Secondo i sostenitori della tassa sugli extraprofitti, il provvedimento potrebbe avere diversi effetti positivi:

finanziare aiuti diretti alle famiglie per ridurre il peso delle bollette;

per ridurre il peso delle bollette; sostenere le imprese energivore particolarmente esposte all’aumento dei costi;

rafforzare la percezione di equità nella distribuzione dei costi della crisi energetica.

Inoltre, una parte delle risorse raccolte potrebbe essere destinata a investimenti nella transizione energetica, come lo sviluppo delle rinnovabili e delle infrastrutture energetiche.

Le critiche del settore energetico

Le imprese del settore e alcuni economisti sollevano però diverse critiche. La principale riguarda il rischio che una tassazione straordinaria possa ridurre gli incentivi agli investimenti nel settore energetico, proprio in una fase in cui l’Europa ha bisogno di nuove infrastrutture e di maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

Un altro punto critico riguarda la definizione stessa di extraprofitti: stabilire quali utili siano realmente “straordinari” può risultare complesso, soprattutto in mercati caratterizzati da forte volatilità dei prezzi.

Un dibattito europeo

La questione non riguarda solo l’Italia. Negli ultimi anni diversi Paesi europei hanno introdotto o discusso misure simili per tassare i profitti eccezionali delle aziende energetiche. Anche l’Unione europea ha adottato temporaneamente strumenti di solidarietà per redistribuire parte degli utili del settore energetico durante la crisi del 2022.

Il dibattito riflette un equilibrio delicato tra due esigenze: da un lato proteggere consumatori e imprese dagli shock energetici, dall’altro mantenere condizioni favorevoli agli investimenti in un settore cruciale per la sicurezza economica e la transizione climatica.

Se il prezzo del gas dovesse continuare a salire, il tema della tassazione degli extraprofitti potrebbe tornare con forza nell’agenda politica europea. In un contesto di volatilità energetica e tensioni geopolitiche, i governi si trovano infatti a bilanciare stabilità economica, equità sociale e sicurezza energetica.