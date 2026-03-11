Hoepli avvia la liquidazione e mette a rischio molti posti di lavoro

​

Liquidazione Hoepli, storica libreria ed editrice milanese a rischio chiusura

La storica società Hoepli Spa, che controlla l’omonima casa editrice e la libreria nel centro di Milano, ha avviato il 10 marzo la procedura di liquidazione.

A deciderlo sono stati i soci, dopo almeno due anni di crisi documentata dalla stampa, richiamando perdite di esercizio e un conflitto interno alla proprietà.

La liquidazione apre la strada alla possibile chiusura definitiva, mettendo in discussione un presidio librario e culturale attivo da oltre 150 anni e coinvolgendo direttamente gli 89 lavoratori, oggi in forte apprensione per il proprio futuro occupazionale.

In sintesi:

Il 10 marzo i soci di Hoepli Spa avviano formalmente la procedura di liquidazione.

avviano formalmente la procedura di liquidazione. Le motivazioni ufficiali sono perdite di esercizio e conflitti tra i proprietari.

Coinvolti 89 dipendenti, già interessati da richiesta di cassa integrazione.

Sindacati contestano l’assenza di un piano industriale e organizzano proteste pubbliche.

La crisi di Hoepli, emersa da almeno due anni su quotidiani come La Repubblica e Il Fatto Quotidiano, si è aggravata nei mesi scorsi fino alla decisione di liquidare la società.

Già da metà febbraio, secondo ricostruzioni sindacali, l’ipotesi di liquidazione sarebbe stata discussa, per poi diventare operativa il 10 marzo, durante l’assemblea dei soci.

La procedura comporta la vendita dei beni dell’azienda – immobili, catalogo, marchio, eventuali partecipazioni – per soddisfare i creditori e chiudere l’attività, con il rischio concreto di interrompere una tradizione editoriale e libraria che, da 156 anni, presidia il centro di Milano e un segmento cruciale dell’editoria tecnica e specialistica italiana.

Crisi prolungata, ruolo di Hoepli e tensione con i sindacati

Hoepli non è soltanto una libreria storica, ma anche una delle principali case editrici italiane nel campo tecnico, scolastico e professionale, con un catalogo di riferimento per formazione e manualistica.

L’azienda impiega 89 dipendenti che, di fronte alla svolta liquidatoria, hanno organizzato iniziative pubbliche per difendere lavoro e continuità aziendale.

Secondo i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, la società avrebbe richiesto già da febbraio la cassa integrazione per tutto il personale, senza aver mai presentato un vero piano industriale di rilancio, nonostante le ripetute sollecitazioni.

I lavoratori hanno incrociato le braccia martedì 10 marzo, dalle 15 alle 16, in concomitanza con l’assemblea dei soci che ha formalizzato la liquidazione.

La protesta è proseguita con un flash mob sabato 14 marzo davanti alla libreria Hoepli in pieno centro a Milano, per sensibilizzare opinione pubblica, istituzioni locali e mondo culturale sul rischio di perdere uno storico presidio della città.

Le sigle sindacali contestano una gestione ritenuta opaca nelle strategie e accusano la proprietà di non aver esplorato con sufficiente trasparenza soluzioni alternative alla chiusura, come l’ingresso di nuovi investitori o accordi di rete con altri operatori editoriali.

Scenari futuri per libreria, marchio editoriale e occupazione

La liquidazione di Hoepli Spa apre scenari incerti su marchio, libreria e continuità editoriale.

Sul piano giuridico, la fase di liquidazione non esclude, in astratto, l’intervento di soggetti interessati a rilevare singoli asset, come il catalogo o lo storico punto vendita nel centro di Milano.

Per i lavoratori, l’orizzonte immediato è la cassa integrazione, ma l’esito finale dipenderà dalla capacità di coniugare eventuali offerte di salvataggio con tutele occupazionali e salvaguardia del ruolo culturale della libreria, diventata negli anni un simbolo per lettori, studenti e professionisti.

FAQ

Cosa significa la liquidazione per Hoepli Spa e per i suoi creditori?

La liquidazione comporta la vendita dei beni di Hoepli Spa per saldare i creditori e chiudere l’attività, salvo eventuali subentri.

La libreria Hoepli di Milano rischia la chiusura definitiva?

Sì, la prospettiva attuale è la chiusura dopo 156 anni, salvo intervento di nuovi acquirenti interessati agli asset principali.

Cosa chiedono i sindacati alla proprietà Hoepli in questa fase?

I sindacati chiedono un piano industriale trasparente, garanzie occupazionali per gli 89 dipendenti e una valutazione seria di alternative alla chiusura.

Quali tutele immediate hanno i dipendenti di Hoepli Spa?

Al momento è stata richiesta la cassa integrazione per tutto il personale, misura che garantisce un sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori coinvolti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sulla crisi Hoepli?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.