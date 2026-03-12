La BEI finanzia Iren con 225 milioni di euro. Economia circolare ed efficienza energetica

il sostegno della Banca europea per gli investimenti alla transizione sostenibile italiana

La European Investment Bank ha firmato un accordo di finanziamento da 225 milioni di euro con Iren Luce Gas e Servizi per sostenere progetti legati all’economia circolare e all’efficienza energetica in Italia. L’intesa è stata siglata dalla vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti e dal presidente esecutivo del gruppo Iren Luca Dal Fabbro.

Il finanziamento si riferisce ad un tema più ampio: il potenziamento dei sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e la realizzazione di interventi per ridurre i consumi energetici negli edifici, in linea con le strategie europee sulla transizione ecologica e la decarbonizzazione.

Raccolta differenziata e tariffazione puntuale

Una parte significativa delle risorse sarà destinata al miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani. Il programma prevede l’acquisto di nuovi contenitori intelligenti, veicoli di raccolta, centri di riciclo e infrastrutture dedicate, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione dei rifiuti nelle città.

Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione di sistemi Pay-As-You-Throw (PAYT), un modello tariffario che collega il costo del servizio alla quantità effettiva di rifiuti prodotti. Questo meccanismo incentiva cittadini e imprese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la raccolta differenziata.

Secondo la BEI, il PAYT rappresenta uno degli strumenti più efficaci per promuovere comportamenti virtuosi e aumentare il tasso di riciclo, contribuendo allo sviluppo dell’economia circolare.

Efficienza energetica negli edifici

Il secondo filone dell’accordo riguarda progetti di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, un settore che rappresenta una delle principali fonti di consumo energetico e di emissioni di CO₂.

Gli interventi finanziati includeranno:

riqualificazione energetica degli edifici

miglioramento dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento

installazione di tecnologie per ridurre i consumi energetici.

Questi investimenti si inseriscono nel quadro delle politiche europee per la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Il ruolo della BEI nella transizione verde

La Banca europea per gli investimenti è uno dei principali finanziatori della transizione energetica e climatica in Europa. Negli ultimi anni l’istituto ha aumentato significativamente il sostegno a progetti legati alla sostenibilità, con l’obiettivo di mobilitare investimenti pubblici e privati per la trasformazione dell’economia europea.

L’accordo con Iren rientra nella strategia europea per promuovere infrastrutture sostenibili, economia circolare e riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche agli obiettivi del Green Deal europeo.

Le reazioni dei principali quotidiani italiani

La notizia è stata accolta positivamente dalla stampa economica italiana, che sottolinea il valore strategico dell’investimento.

Il Sole 24 Ore evidenzia come il finanziamento della BEI rafforzi il ruolo delle utility italiane nella transizione energetica e nella gestione sostenibile dei rifiuti, un settore destinato a crescere con l’espansione dell’economia circolare.

Il Corriere della Sera sottolinea l’importanza degli investimenti infrastrutturali per migliorare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale delle città.

La Repubblica mette in luce il potenziale del sistema PAYT come strumento per responsabilizzare cittadini e imprese nella produzione dei rifiuti.

La Stampa evidenzia invece il ruolo della BEI come motore finanziario della transizione verde europea e il contributo delle utility italiane agli obiettivi climatici dell’UE.

Un investimento che guarda alla trasformazione delle città

L’accordo tra BEI e Iren rappresenta quindi un tassello della più ampia strategia europea per trasformare il sistema energetico e la gestione delle risorse.

Investire nella raccolta differenziata, nel riciclo e nell’efficienza energetica degli edifici significa intervenire su due delle principali leve della sostenibilità urbana. Per l’Italia, dove la gestione dei rifiuti e il consumo energetico degli edifici restano temi cruciali, iniziative di questo tipo possono contribuire a rafforzare la competitività del sistema industriale e migliorare la qualità ambientale delle città.