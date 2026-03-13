Pensioni, contributi volontari più cari. Che cosa cambia

-
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

L’importo minimo dei contributi per i lavoratori dipendenti non agricoli che proseguono volontariamente i versamenti previdenziali aumenta nel 2026. La soglia sale a 4.199,73 euro, calcolata su una retribuzione minima annua di riferimento pari a 12.726,48 euro.

Lo rende noto una circolare dell’Inps, che collega l’adeguamento all’andamento dell’inflazione. Nel 2025, infatti, l’aumento dei prezzi è stato pari all’1,4%, parametro utilizzato per l’aggiornamento degli importi contributivi.

Gli importi e le fasce

Per il 2026, la retribuzione minima settimanale da considerare è stata fissata a 244,74 euro, in aumento rispetto ai 241,36 euro del 2025. L’aliquota di contribuzione resta al 33%.

Secondo l’Inps, sulla base della variazione dell’indice Istat, per l’anno in corso:

la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale scatta un’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 56.224 euro;

il massimale contributivo da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996, o che abbiano optato per il sistema contributivo, è fissato a 122.295 euro.

Questi aggiornamenti definiscono i nuovi parametri per la contribuzione e i limiti per l’anno 2026, in linea con l’evoluzione del costo della vita.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Authors (2)

