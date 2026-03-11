Revolut: licenza bancaria ottenuta in UK, cosa cambia per i clienti?

​

Revolut diventa banca nel Regno Unito: cosa cambia per i clienti

La fintech britannica Revolut Bank UK ha ottenuto dall’autorità di vigilanza PRA il via libera ad operare come banca pienamente autorizzata nel Regno Unito.

La novità riguarda oltre 13 milioni di clienti retail e business britannici, che potranno accedere a conti di deposito protetti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Il lancio dei nuovi conti avverrà nelle prossime settimane e non comporterà cambiamenti immediati per gli utenti già attivi sulla piattaforma.

La mossa rientra nella strategia con cui Revolut, guidata dal cofondatore e CEO Nik Storonsky, punta a consolidare il Regno Unito come mercato principale e base di sviluppo della propria offerta bancaria globale.

Secondo l’azienda, la licenza completa rappresenta un passaggio cruciale per trasformarsi dalla sola app di pagamenti a una banca internazionale a pieno titolo.

In sintesi:

Revolut Bank UK ottiene autorizzazione PRA e diventa banca pienamente regolamentata nel Regno Unito.

I nuovi conti saranno coperti dal sistema di garanzia FSCS fino ai limiti previsti.

Il rollout interesserà gradualmente nuovi clienti, senza modifiche operative per quelli esistenti.

Previsti 3 miliardi di sterline di investimenti e 1.000 nuovi posti di lavoro qualificati.

Nuovi servizi bancari, tutele FSCS e strategia di crescita nel Regno Unito

Con l’uscita dalla fase di mobilitazione e la piena autorizzazione della Prudential Regulation Authority, Revolut Bank UK potrà offrire conti correnti e di deposito regolati come una banca tradizionale, ma con infrastruttura digitale.

I depositi dei clienti saranno protetti dal Financial Services Compensation Scheme, che garantisce la copertura fino ai limiti previsti dalla normativa britannica, rafforzando la percezione di sicurezza e affidabilità dell’istituto.

I nuovi conti saranno introdotti inizialmente per i nuovi clienti nelle prossime settimane, con un’implementazione graduale studiata per evitare discontinuità operative e assicurare una migrazione fluida dei servizi.

Per gli utenti Revolut già attivi non sono previsti cambiamenti automatici nell’immediato, a conferma di un approccio prudente verso la trasformazione in banca pienamente regolamentata.

Il lancio segue l’impegno annunciato da Revolut di investire 3 miliardi di sterline nel Regno Unito, accompagnato dalla creazione di 1.000 posti di lavoro altamente qualificati, a supporto di sviluppo prodotto, risk management e compliance.

“Il lancio della nostra banca nel Regno Unito è stata una priorità strategica a lungo termine per Revolut e segna un momento significativo nel nostro percorso”, ha dichiarato Nik Storonsky, sottolineando come il Regno Unito resti il mercato chiave per la crescita.

Impatto competitivo e scenari futuri per la banca digitale globale

L’ingresso di Revolut Bank UK nel perimetro delle banche pienamente autorizzate rafforza la pressione competitiva su istituti tradizionali e challenger bank già attive sul mercato britannico.

La combinazione tra copertura FSCS, modello full-digital e investimenti strutturali rende Revolut un attore più credibile anche per depositi di lungo periodo e clientela corporate.

Per il medio termine, la licenza britannica costituisce un tassello strategico verso l’obiettivo dichiarato di “costruire la prima banca veramente globale al mondo”, con possibili estensioni dell’offerta a credito al consumo, servizi alle PMI e prodotti di risparmio evoluto.

L’evoluzione del quadro regolamentare e l’adozione da parte degli utenti saranno fattori chiave per misurare la capacità di Revolut di passare dalla logica di app di pagamento a quella di banca universale digitale, integrata nei principali mercati internazionali.

FAQ

Cosa significa che Revolut Bank UK ha licenza bancaria completa?

Significa che opera come banca regolamentata nel Regno Unito, soggetta a supervisione PRA, con possibilità di offrire conti pienamente protetti e servizi creditizi.

Come funziona la protezione dei depositi FSCS sui conti Revolut UK?

Funziona garantendo la copertura dei depositi dei clienti presso Revolut Bank UK fino ai limiti previsti dal Financial Services Compensation Scheme, in linea con le altre banche britanniche.

I clienti Revolut esistenti nel Regno Unito devono fare qualcosa subito?

No, al momento non è richiesto alcun intervento. I nuovi conti bancari saranno introdotti gradualmente, mantenendo invariata l’operatività corrente per i clienti già registrati.

Quali vantaggi concreti porta la licenza bancaria per le imprese clienti?

Porta conti aziendali con tutele regolamentari più forti, possibilità di servizi creditizi dedicati, integrazione avanzata dei pagamenti e maggiore affidabilità verso fornitori, partner e investitori.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Revolut Bank UK?

È stata elaborata attingendo congiuntamente alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate e rielaborate dalla nostra Redazione.