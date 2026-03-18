Rincari energetici e alimentari: carburanti oltre i 2 euro e allarme Codacons sulla filiera

Gasolio ai massimi dal 2022, aumento dei costi lungo tutta la catena produttiva e fino a 900 euro annui in più per famiglia, ma Bankitalia e BCE invitano alla prudenza.

Dai carburanti alle materie prime, fino al carrello della spesa: la crisi si trasmette all’intero sistema economico. Rafforzati i controlli contro le speculazioni, mentre il governo valuta le accise mobili.

I prezzi stanno già cambiando e non è una previsione: dalla benzina al supermercato, le tensioni militari tra Stati Uniti, Israele e Iran stanno iniziando a incidere concretamente sull’economia italiana. L’impennata del prezzo del petrolio, arrivato intorno ai 100 dollari al barile nelle fasi più tese, riflette le preoccupazioni dei mercati per possibili interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio energetico globale. Gli effetti sono immediati: aumentano i carburanti, cresce il costo dei trasporti e, a cascata, salgono i prezzi lungo tutta la filiera produttiva. Non è solo una questione di energia: è l’intero sistema dei costi a muoversi. Secondo le stime, i rincari attuali costano agli italiani circa 16,5 milioni di euro in più al giorno solo per i rifornimenti, con un pieno che costa fino a 16 euro in più per il diesel e oltre 7 euro per la benzina.

I carburanti: i dati ufficiali e l’effetto sistema

Al 15-16 marzo 2026, i dati del MIMIT indicano benzina self a 1,841 €/litro e diesel self a 2,070 €/litro. Il gasolio è tornato sui livelli del marzo 2022, quando il governo Draghi intervenne con il taglio straordinario delle accise. Va però considerato un elemento strutturale: dal 1° gennaio 2026 le accise su benzina e gasolio sono state allineate a 672,90 euro per mille litri per entrambi i carburanti, in linea con gli orientamenti europei. Sul diesel si sommano quindi due pressioni: quella geopolitica, legata ai mercati internazionali, e quella fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni valuta l’attivazione del meccanismo delle accise mobili. Questo strumento può essere applicato se il prezzo del Brent supera la soglia di 66,1 dollari al barile fissata nel DEF. A inizio marzo il Brent ha superato tale livello, ma l’intervento richiede un decreto congiunto MEF–MASE che, al momento, non risulta ancora adottato. Ma il punto più rilevante è un altro: in Italia si consumano oltre 60 milioni di litri di carburante al giorno. Questo significa che anche aumenti minimi, di pochi centesimi al litro, generano trasferimenti economici enormi su scala nazionale.

L’inflazione: cosa dicono davvero i dati ISTAT

A febbraio 2026 l’inflazione si è attestata all’1,5% su base annua, in aumento rispetto all’1% di gennaio. L’inflazione di fondo (al netto di energia e alimentari freschi) è salita al 2,4%. Il dato complessivo appare contenuto, ma nasconde dinamiche rilevanti: i servizi legati ai trasporti sono cresciuti del 2,9% e quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona del 4,9%.

Per le famiglie, l’indicatore più concreto resta il “carrello della spesa”, che ha raggiunto il 2,2%.

Il Codacons traduce questi dati in impatto reale: circa 496 euro annui in più per una famiglia tipo, che possono salire fino a 600–900 euro nello scenario di ulteriori rincari energetici.

Va però sottolineato un punto cruciale: i dati di febbraio non incorporano ancora gli effetti della crisi in Medio Oriente e l’impatto potrebbe emergere già nei dati di marzo.

La voce che ridimensiona: Bankitalia e BCE

Non tutti gli analisti condividono lo stesso livello di allarme. Infatti, La Banca d’Italia, nel Bollettino Economico di gennaio 2026, stimava un’inflazione al consumo all’1,4% per l’anno in corso. Si tratta però di previsioni precedenti all’escalation geopolitica. La Banca Centrale Europea mantiene per ora un approccio prudente (“wait and see”), riservandosi interventi solo se lo shock energetico dovesse diventare persistente. Il punto chiave è la trasmissione all’economia reale: se l’aumento resta confinato all’energia, l’impatto sui tassi sarà limitato; se invece si estende a salari e servizi, la BCE potrebbe essere costretta a intervenire. Da questa distinzione dipende tutto: una fiammata temporanea o l’inizio di una nuova fase inflattiva.

La filiera agroalimentare: perché i prezzi salgono davvero

Nel settore agricolo, i segnali sono più concreti e immediati. Secondo Coldiretti, il prezzo del gasolio agricolo agevolato è passato da circa 0,85 €/litro a punte di 1,30 €/litro, con un incremento superiore al 35%. In alcune aree, come la Puglia, i costi per gli allevamenti sono aumentati fino al 25%, con rincari del 30% per la soia, del 16% per le polpe di barbabietola e fino al 40% per il carburante agricolo. Un aumento di 30 centesimi al litro del gasolio può tradursi in perdite per circa 25 milioni di euro per le aziende agricole pugliesi. Ma il punto centrale è la trasmissione dei costi: i prodotti deperibili sono i più colpiti, perché dipendono fortemente da trasporto e logistica. Aumentano anche i costi di imballaggi (plastiche), irrigazione ed energia. Non si tratta, quindi, solo di aumento del prezzo agricolo, ma di un effetto combinato lungo tutta la filiera. Il precedente del 2022 è indicativo: l’inflazione alimentare passò dallo 0,6% del 2021 al 9,1% nel 2022, fino al 10% nel 2023.

Non solo energia: l’effetto materie prime

I rincari non riguardano solo carburanti e agricoltura. Infatti, negli ultimi mesi si registrano aumenti anche nelle materie prime industriali: plastica fino al +30%, rame fino al +40%, ferro e alluminio intorno al +20%. Questo amplia l’impatto della crisi all’intero sistema produttivo, dall’industria all’edilizia. Quando energia e materie prime crescono insieme, l’effetto sull’inflazione tende a essere più rapido e diffuso.

Cosa chiede il Codacons e come leggere i dati

Il Codacons ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo sulla filiera agroalimentare presso il Ministero dell’Agricoltura con l’obiettivo è monitorare i prezzi e prevenire fenomeni speculativi. Sul piano legale, l’associazione valuta esposti in Procura richiamando l’articolo 501-bis del Codice penale, che punisce manovre speculative su beni di prima necessità. Nel frattempo, Guardia di Finanza e “Mister Prezzi” hanno intensificato i controlli con l’emersione di casi di prezzi anomali rispetto alla media. È però importante leggere questi dati con consapevolezza: Codacons è un’associazione di tutela dei consumatori, e come tale interpreta i dati in una prospettiva orientata alla difesa del potere d’acquisto.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

La variabile decisiva resta l’evoluzione del contesto internazionale: se le tensioni si attenueranno, anche i prezzi energetici potranno progressivamente stabilizzarsi; in caso contrario, la trasmissione dei rincari all’economia reale rischia di intensificarsi.

L’inflazione di marzo (i cui dati Istat saranno diffusi ad aprile) rappresenterà il primo banco di prova per misurare l’impatto effettivo della crisi.

Sul fronte interno, il meccanismo delle accise mobili è tecnicamente pronto, ma non ancora attivato: una decisione che il governo difficilmente potrà rinviare a lungo, soprattutto in presenza di nuovi aumenti alla pompa. Secondo diversi analisti, la Banca Centrale Europea potrebbe mantenere i tassi invariati nel breve periodo, adottando un approccio prudente in attesa di capire se lo shock resterà limitato all’energia o si estenderà a salari e servizi.

Le prossime settimane saranno quindi decisive: chiariranno se si tratta di una fiammata temporanea o dell’inizio di una nuova fase inflattiva più persistente, con margini di intervento via via più ridotti.