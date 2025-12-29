Con “animal spirits” si indica un concetto economico che descrive la componente emotiva, psicologica e istintiva delle decisioni economiche, soprattutto negli investimenti. In altre parole: è ciò che spinge persone e mercati ad agire non solo sulla base di numeri, dati o modelli razionali, ma anche di fiducia, entusiasmo, paura o imitazione. Il termine nasce con John Maynard Keynes, che nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936) osservava come molte decisioni economiche dipendessero da impulsi difficili da misurare: ottimismo, aspettative sul futuro, “spirito d’iniziativa”. Per Keynes, senza questi impulsi “animali”, l’economia rischia di paralizzarsi: se nessuno si fida del futuro, nessuno investe, anche quando i tassi sono bassi e i conti tornano. Nel linguaggio dei mercati contemporanei, parlare di animal spirits in crescita significa dire che gli investitori sono più propensi al rischio

Ottima performance dei listini mondiali, costi di finanziamento ai minimi e fiducia da tech e crescita

Nel 2025 gli azionisti di tutto il mondo hanno vissuto un altro anno eccezionale sui mercati finanziari. Le principali borse di America, Europa, India e Giappone si apprestano a chiudere l’esercizio ai massimi storici o vicino a livelli record, consolidando una tendenza che, in alcuni casi, durerà tre anni consecutivi di rendimenti a doppia cifra. Questo fenomeno non è un mero caso isolato, ma il risultato di una combinazione di fattori strutturali e psicologici che stanno rimodellando l’universo degli investimenti globali.

AI e profitti: la spinta strutturale dei mercati

Una parte significativa di questo rally riflette un crescente ottimismo degli investitori sulle potenzialità di profitto generate dall’Intelligenza Artificiale (AI). Le imprese che utilizzano o sviluppano tecnologie AI hanno attratto capitali ingenti, con aspettative di crescita degli utili che superano i livelli pre-pandemia. Secondo gli analisti finanziari, questa fiducia non si limita a un singolo settore, ma influenza interi indici di mercato, grazie alla percezione che l’AI possa aumentare produttività, ridurre costi e generare nuove linee di business.

Questa visione si riflette nei dati di mercato: i settori più esposti all’AI, come tecnologia e software, hanno sovraperformato i benchmark tradizionali. Se negli anni passati gli investitori premiavano titoli value o settori ciclici, oggi una quota crescente di portafoglio è destinata ad aziende con forte componente tecnologica e potenziale di disruption.

Animal spirits e fiducia generalizzata

Se l’AI funge da motore razionale del rally, una parte altrettanto importante della performance dipende da quello che gli economisti chiamano “animal spirits” ovvero la fiducia diffusa e la propensione al rischio che spinge gli investitori a comprare asset rischiosi sulla base di aspettative positive piuttosto che su dati storici consolidati.

Negli ultimi mesi questa fiducia si è manifestata anche in aree tradizionalmente più conservative. Mercati emergenti asiatici: le società nei mercati emergenti dell’Asia non hanno mai dovuto pagare premi così bassi per indebitarsi sul mercato obbligazionario pubblico. Ciò significa che gli investitori internazionali chiedono compensi sempre più contenuti per detenere debito corporate locale, segno di fiducia nell’economia reale e nella stabilità finanziaria di quei paesi. Corporate Americane di qualità investment-grade: analogamente, anche le imprese statunitensi con rating di alto livello stanno beneficiando di costi di finanziamento ai minimi storici; non si vedevano livelli così bassi dalla metà degli anni ’90, un’epoca caratterizzata da crescita economica sostenuta e politica monetaria accomodante.

Questi dati suggeriscono che non è soltanto il settore tecnologico a essere sotto i riflettori, ma un più ampio movimento di mercato che premia rischio e crescita, disegnando un profilo di mercato caratterizzato da liquidità abbondante, aspettative ottimistiche sugli utili e pochi incentivi alla prudenza.

Investitori e rischio di mercato

Una performance globale così robusta porta benefici evidenti agli azionisti, soprattutto in termini di rendimenti complessivi di portafoglio. Tuttavia, l’insieme di AI come fattore di crescita e animal spirits come motore psicologico solleva anche alcune questioni di rischio.

Valutazioni elevate: con mercati a livelli record, i principali indici mostrano multipli di prezzo-utili (P/E) più alti della media storica, il che può aumentare la vulnerabilità a eventuali correzioni se gli utili non crescono al ritmo atteso.

Dipendenza dalla liquidità: gran parte del rally è sostenuto da condizioni di finanziamento favorevoli e bassi costi del debito; un inasprimento monetario imprevisto o shock esterni (geopolitici, sanitari o economici) potrebbero invertire rapidamente le aspettative.

Concentrazione settoriale: il peso crescente delle big tech e delle aziende più legate all’AI può creare squilibri nel mercato, dove segmenti meno tecnologici vengono dimenticati o penalizzati. Questo aumenta la correlazione fra asset rischiosi, riducendo i benefici di diversificazione nei portafogli.

La visione degli analisti internazionali

Secondo commentatori finanziari globali, come quelli del Financial Times, la combinazione di aspettative di utili trainate dall’AI e il persistere di animal spirits suggerisce un mercato in cui le logiche di rendimento sono strettamente intrecciate alla psicologia degli investitori. In questo contesto, i risultati del 2025 non sono solo numeri da celebrare, ma anche segnali da interpretare con attenzione, perché riflettono un equilibrio delicato tra fiducia razionale e comportamento irrazionale di mercato.

Conclusione: un anno da record, ma con occhi aperti

Il 2025 si chiude con i mercati azionari globali in festa e costi di indebitamento sorprendentemente bassi, un mix che premia gli azionisti e riflette un sentiment di crescita positivo. Tuttavia, la stessa dinamica che alimenta i rendimenti cioè aspettative elevate sulla AI e animal spirits vivaci, può diventare un fattore di rischio se le condizioni di mercato dovessero cambiare improvvisamente.

Per gli investitori, questo scenario richiede un bilanciamento tra entusiasmo per le opportunità future e disciplina nella gestione del rischio, con consapevolezza che i mercati, pur premiando performance eccezionali, possono ritrarsi altrettanto velocemente se le prospettive economiche dovessero deteriorarsi.