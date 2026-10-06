Hyundai IONIQ 6 N arriva in Italia a 78.000 euro

La notizia in sintesi Hyundai IONIQ 6 N è ordinabile in Italia da agosto, in un unico allestimento da 78.000 euro.

Il sistema bimotore a trazione integrale raggiunge 650 CV con N Grin Boost e 770 Nm di coppia.

Le funzioni software comprendono cambio simulato, cronometraggio dei giri e regolazione della dinamica di guida.

L’autonomia dichiarata arriva a 487 km WLTP; la ricarica dal 10 all’80% richiede circa 18 minuti.

Una berlina elettrica con strumenti software dedicati alla guida in circuito e un prezzo di 78.000 euro: Hyundai IONIQ 6 N, ordinabile in Italia da agosto, affianca alle prestazioni del sistema bimotore una serie di controlli per gestire cambiata simulata, distribuzione della coppia e temperatura della batteria. Il modello è disponibile in un solo allestimento ed è stato premiato come World Performance Car 2026 ai World Car Awards.

La trazione è integrale e la potenza normalmente erogata è di 609 CV. Attivando N Grin Boost, il guidatore può ottenere fino a 650 CV per un massimo di 10 secondi. La coppia massima dichiarata raggiunge 770 Nm; con N Launch Control, Hyundai indica un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 257 km/h.

Il software tra cambio simulato e cronometro

Il controllo sviluppato internamente da Hyundai gestisce diverse funzioni che riproducono alcuni riferimenti della guida di un’auto sportiva con motore termico. N e-Shift simula la risposta di un cambio a doppia frizione, mentre N Active Sound+ associa alla guida tre ambientazioni sonore, denominate Ignition, Evolution e Lightspeed.

I due sistemi sono pensati per fornire indicazioni tattili e acustiche utili a modulare l’acceleratore e percepire l’andatura. Non si tratta quindi di un cambio meccanico tradizionale, ma di una funzione software che ne riproduce il comportamento durante la guida elettrica.

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A queste soluzioni si aggiungono N Track Manager e N Ambient Shift Light. Il primo consente di configurare tracciati personalizzati, misurare i tempi sul giro e confrontare in tempo reale la propria prestazione con una ghost car. Il secondo collega l’illuminazione dell’abitacolo alla cambiata simulata, segnalando quando eseguirla.

Assetto e controlli della dinamica

La parte meccanica comprende ammortizzatori a controllo elettronico ECS con rilevamento della corsa e un differenziale elettronico a slittamento limitato, denominato e-LSD. Quest’ultimo interviene sulla distribuzione della coppia per gestire trazione e comportamento della vettura. All’esterno, la berlina adotta passaruota allargati, cerchi forgiati da 20 pollici con profilo aerodinamico e un alettone posteriore a collo di cigno. Il coefficiente di resistenza aerodinamica dichiarato è di 0,27.

Manfred Harrer, Presidente e Head of Hyundai Motor Group R&D Division, ha dichiarato:

“Bisogna guidarla: trasmette la stessa fiducia in circuito e su strada “

Su questa base intervengono i controlli dinamici ricalibrati per il modello. N Drift Optimizer regola avvio, angolo e slittamento della derapata in funzione dell’abilità del conducente e delle condizioni del fondo. N Torque Distribution permette di scegliere diversi livelli di ripartizione della coppia fra gli assi; N Pedal agisce sui trasferimenti di carico nell’ingresso in curva, con l’obiettivo di favorire l’agilità.

Gestione termica e frenata per il circuito

La gestione della temperatura è affidata al sistema N Battery, progettato per limitare le variazioni delle prestazioni durante l’impiego intenso in pista. L’architettura utilizza circuiti di raffreddamento indipendenti e prevede tre modalità, Drag, Sprint ed Endurance, che preparano la batteria alla temperatura d’esercizio richiesta prima della sessione.

Hyundai indica inoltre una riduzione dei tempi di precondizionamento attraverso l’ottimizzazione del sistema e un riscaldatore del liquido di raffreddamento potenziato. La preparazione termica dell’accumulatore affianca quindi le regolazioni della dinamica nelle funzioni dedicate all’uso in circuito.

Sul fronte della decelerazione, N Brake Regen offre una frenata rigenerativa fino a 0,6 G, contribuendo a contenere il lavoro dei freni nell’impiego più intenso. TPMS Custom consente invece di impostare pressioni degli pneumatici adatte alla pista, mantenendo attivo il monitoraggio di sicurezza.

Autonomia, ricarica e disponibilità italiana

La IONIQ 6 N utilizza la piattaforma E-GMP con architettura elettrica a 800 Volt. Secondo i dati dichiarati, il passaggio dal 10 all’80% della carica richiede circa 18 minuti, mentre l’autonomia nel ciclo combinato WLTP arriva a 487 chilometri.

Per il mercato italiano, la proposta resta concentrata sull’unico allestimento da 78.000 euro. Alle prestazioni di accelerazione, il modello aggiunge strumenti di cronometraggio, controlli personalizzabili e gestione termica: una dotazione che indirizza la versione N anche verso l’impiego in circuito, accanto all’utilizzo stradale.