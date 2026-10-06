Outdoor, l’estate 2026 cambia la mappa delle esperienze: il Nord accelera, ma Sud e Isole restano protagonisti

Secondo i dati Freedome, oltre la metà delle prenotazioni si concentra ancora nel Sud e nelle Isole, mentre il Nord cresce del 24,6%. Corrono le esperienze adrenaliniche, ma la vera sorpresa arriva da degustazioni (+144,9%) e soggiorni insoliti (+109,6%): cambia il modo di vivere e scoprire i territori

L’estate italiana non ha più una sola cartolina. C’è chi continua a scegliere il mare e una giornata in barca, chi cerca l’adrenalina di un rafting o di un canyoning, chi preferisce scoprire un territorio attraverso un calice di vino o trascorrendo la notte in un luogo fuori dall’ordinario. L’estate 2026 racconta soprattutto questo: il desiderio di partire resiste, ma cambia il modo in cui gli italiani scelgono di vivere il proprio tempo libero.

In un contesto segnato da una maggiore attenzione al budget e da fattori come clima e incertezza internazionale, la domanda di esperienze non si è fermata. È diventata più selettiva, personale e trasversale, distribuendosi tra attività e territori diversi e premiando occasioni capaci di trasformare una vacanza in qualcosa da vivere, ricordare e condividere.

È quanto emerge dal bilancio di fine estate di Freedome, piattaforma leader in Italia nelle esperienze outdoor, che attraverso l’analisi delle proprie prenotazioni fotografa le tendenze che hanno caratterizzato la stagione 2026.

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Sud e isole restano al centro, ma il Nord corre

La prima trasformazione riguarda la geografia delle esperienze. Il Sud e le Isole concentrano oltre la metà delle prenotazioni estive (51%) su Freedome, confermandosi l’area dominante dell’outdoor italiano. A registrare la crescita più rapida è però il Nord, +24,6% rispetto all’estate 2025.

Tra le regioni più dinamiche spiccano Lombardia (+30,6%) e Campania (+29,4%), a conferma di come la domanda di esperienze outdoor sia sempre più trasversale, capace di crescere tanto nelle destinazioni tradizionalmente estive quanto in territori meno immediatamente associati alla vacanza stagionale.

Il mare resta protagonista, ma non è più l’unico scenario possibile. La Sardegna si conferma la prima regione per volumi, seguita da Sicilia e Toscana. Accanto a spiagge e isole, però, conquistano spazio laghi, fiumi, montagne e territori interni. L’outdoor si libera così progressivamente dalla sua immagine più tradizionale e diventa un modo per entrare in relazione con luoghi molto diversi tra loro.

Insieme alle escursioni in barca crescono avventura, degustazioni e soggiorni insoliti

Anche la scelta delle attività racconta un settore in evoluzione. Sebbene le escursioni in barca si confermino la categoria più prenotata dell’estate, a correre più velocemente sono alcune delle esperienze più adrenaliniche: rafting, canoa, kayak e canyoning registrano aumenti compresi tra il 26% e il 36%, segnale di una domanda ancora molto forte per attività che combinano natura, movimento e coinvolgimento emotivo.

Le crescite più sorprendenti dell’estate arrivano però da esperienze di natura diversa. Le degustazioni di vini crescono del 144,9%, mentre i soggiorni insoliti aumentano del 109,6%, più che raddoppiando rispetto all’estate 2025. Sono esperienze che raccontano un modo diverso di entrare in relazione con una destinazione: attraverso i suoi sapori, le sue storie, il paesaggio e le atmosfere che è in grado di offrire.

Dalla staycation alle fughe di pochi giorni: cambia il tempo della vacanza

La forte crescita di queste attività, soprattutto nel Nord e Centro Italia, si inserisce anche in una modalità di viaggio sempre più legata a permanenze brevi, weekend e occasioni di prossimità. Una tendenza che avvicina il mondo dell’outdoor al fenomeno della staycation: non necessariamente la grande vacanza pianificata con mesi di anticipo, ma la possibilità di ritagliarsi una pausa, un weekend o un’esperienza di viaggio privilegiando mete vicine e facilmente raggiungibili.

Una modalità che porta a riscoprire il territorio attraverso ciò che offre, trasformando anche pochi giorni — o una singola giornata — in un’occasione per uscire dalla routine. Una notte in una struttura insolita, una degustazione tra i vigneti o un’attività nella natura possono così diventare non soltanto qualcosa da fare durante una vacanza, ma anche il motivo stesso per organizzare una breve partenza.

A rafforzare questa fotografia è anche il momento in cui le esperienze vengono prenotate. Nel 2026 l’anticipo medio di prenotazione delle esperienze su Freedome sale leggermente, passando da 10,7 a 11,5 giorni, mentre la mediana rimane molto più bassa, 3,9 giorni rispetto ai 3,7 del 2025. Una parte significativa delle attività continua quindi a essere scelta a ridosso della data.

Ne emerge un comportamento a due velocità: la destinazione o il soggiorno possono essere decisi prima, mentre il “cosa fare” resta più flessibile. Un’esperienza può entrare nel programma pochi giorni prima, in base al meteo, alla disponibilità o alla voglia del momento. Ma può anche diventare essa stessa il pretesto per una breve fuga: mete vicine, tempi più contenuti e attività coinvolgenti contribuiscono così ad allargare il concetto stesso di vacanza, , sempre meno legato esclusivamente alla vacanza lunga e lontana e sempre più presente anche nel tempo libero di prossimità.

Questo è proprio uno dei segnali più interessanti del bilancio 2026: l’outdoor amplia i propri confini e si intreccia sempre di più con forme di turismo breve e di prossimità. Avventura, gusto, natura e soggiorno non sono più necessariamente mondi separati, ma componenti diverse di un modo più fluido di vivere il territorio e il proprio tempo libero.

“L’estate 2026 restituisce un cambiamento interessante nel modo in cui le persone costruiscono il proprio tempo libero. Vediamo convivere esperienze tradizionalmente legate alla vacanza, come le escursioni in barca, con attività molto diverse tra loro, dalle esperienze adrenaliniche alle degustazioni fino ai soggiorni insoliti. È un’evoluzione che riguarda anche il modo in cui l’esperienza entra nel viaggio: può essere programmata, scelta a pochi giorni dalla partenza oppure diventare l’occasione per organizzare un weekend o una breve gita fuori porta. Questo racconta un outdoor sempre meno confinato al concetto di vacanza estiva e sempre più presente nel modo in cui le persone scelgono costantemente di vivere un territorio e il proprio tempo libero”, afferma Michele Mezzanzanica di Freedome.

Nota metodologica

Campione: 99.304

Periodo di riferimento è 1 giugno 2026 – 31 agosto 2026 vs stesso periodo 2025

FREEDOME

Fondata nel luglio 2019 Freedome è oggi guidata dai co-founder Michele Mezzanzanica e Manuel Siclari ed è il punto di riferimento in Italia per le esperienze outdoor, pensate per chi desidera vivere il tempo libero in modo attivo, all’aria aperta e in compagnia.

La sua missione è chiara: aiutare le persone a sentirsi pienamente soddisfatte della propria vita, combattendo la routine e la monotonia con esperienze capaci di sorprendere, divertire e creare connessione con la natura.

Ad oggi, Freedome è presente su tutto il territorio nazionale e propone 7.000 esperienze outdoor, selezionate tra le migliori realtà locali, comprese quelle più piccole e remote: dal parapendio alle passeggiate a cavallo, dalle ciaspolate ai tour in quad, dal rafting alle passeggiate con alpaca e molto altro ancora. Nel 2025, Freedome ha registrato 270.000 esperienze vendute. A settembre 2026, il totale delle esperienze vendute dalla fondazione ha superato quota 700.000. Dal 2025, Freedome è presente anche in Spagna.

Freedome.it