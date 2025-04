L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi si schiera in prima linea in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2025, e aderisce alla campagna nazionale promossa dalla SIMRI – Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Rendere i trattamenti inalatori accessibili a tutti”, accende i riflettori sull’asma bronchiale, una delle patologie croniche più comuni in età pediatrica. Colpisce circa un bambino su dieci nei Paesi occidentali, con ricadute significative sulla qualità della vita di piccoli pazienti e famiglie. Nonostante l’efficacia delle terapie inalatorie, l’accesso ai trattamenti resta spesso ostacolato da barriere economiche, sociali e logistiche.

Proprio per sensibilizzare istituzioni e cittadini su questo tema, l’Ospedale Buzzi organizza due giornate di prevenzione gratuita: martedì 6 e mercoledì 7 maggio, presso l’Ambulatorio sito in corrispondenza della fermata Gerusalemme della linea M5 della metropolitana milanese. Dalle ore 9:00 alle 13:00 e 14:30 alle 17:30, sarà possibile effettuare gratuitamente spirometrie, esami fondamentali per la diagnosi e il monitoraggio dell’asma.

Prenotazioni

Le famiglie interessate possono prenotare l’esame inviando una mail all’indirizzo pneumologia.buzzi@asst-fbf-sacco.it (oggetto: “Giornata Mondiale dell’Asma”) oppure telefonando al numero 02 63635797 dalle 9:00 alle 12:00.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi, nata per garantire cure d’eccellenza e accessibili a tutti. Il Buzzi, tra i più antichi ospedali pediatrici d’Italia e l’unico di Milano e della Lombardia, si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate e per la promozione di una medicina pediatrica sempre più “gentile” e vicina ai bisogni dei bambini.

La scelta della M5, metropolitana automatica e a basso impatto ambientale, sottolinea anche l’impegno per una mobilità sostenibile e interconnessa, in linea con i valori di salute e attenzione all’ambiente promossi dalla campagna. www.metro-5.com | www.lalilla.it