Irresistibile PIWI 2025: programma e info per partecipare I vini PIWI sono vini attraenti e prodotti in modo sostenibile da vitigni con proprietà di resistenza. Oggi PIWI è sinonimo di nuovo, innovativo, robusto e attraente. I vitigni PIWI hanno un’elevata resistenza alle malattie fungine e consentono una significativa riduzione dell’uso di pesticidi. Pertanto, questi vitigni robusti e innovativi sono un’ovvia aggiunta ai vitigni tradizionali tradizionali con protezione vegetale intensiva. PIWI il 27 e 28 aprile Tutto pronto per Irresistibile PIWI. Il 27 e 28 aprile, alla Dogana Veneta di Lazise, prende vita uno degli appuntamenti più attesi per chi vuole scoprire da vicino il mondo dei vitigni resistenti. Due giornate tra banchi d’assaggio, incontri, masterclass e approfondimenti tecnici, con oltre quaranta cantine italiane ed europee pronte a raccontare la propria visione della viticoltura sostenibile. Due giornate dedicate a chi vuole scoprire il presente e il futuro della viticoltura sostenibile, tra ricerca, nuovi vini da conoscere e confronti con i protagonisti del settore. Il programma dell’evento Domenica 27 gli stand apriranno alle ore 10:00 e chiuderanno alle ore 19:00. Durante la giornata si terranno i seguenti incontri: 12:00 Sala Conferenze VITALY-Agribio, presente anche come espositore con il dr. Mauro Falcioni, presidente Vitalybio Intelligenza artificiale e agricoltura: dalla terra ai dati 14:00 Saletta Masterclass Vivai Viticoli Trentini, presente anche come espositore con il dr. Marco Vacchetti, titolare VVT Resistere per il cambiamento: primi dati di nuove varietà 15:00 Saletta Masterclass CIVIT, presente anche come espositore con il dr. Vincenzo Betalli, tecnico di Consorzio Innovazione Vite Vitigni Piwi: la nuova generazione targata Civit-Fem 16:00 Saletta Masterclass FISAR, con sommelier Marta Brentegani, sommelier Fisar Verona Bolle di PIWI: panorama sull’effervescente mondo dei vitigni resistenti 17:00 Saletta Masterclass Slow Wine, con Corinna Gianesini, sommelier professionista e responsabile guida Slow Wine per il Veneto Oro-PIWI – Alla scoperta delle principali varietà resistenti a bacca bianca attraverso 8 vini di diversi produttori Lunedì 28 gli stand apriranno alle ore 10:00 e chiuderanno alle ore 17:00. Durante la giornata si terranno i seguenti incontri: 09:00 Sala Conferenze Convegno Tecnico, condotto da dr.ssa Alessandra Bartolini, direttrice Millevigne Viticoltura Sostenibile: genetica, tecnica colturale e biodiversità 14:00 Sala Conferenze HORTA, con dr.ssa Sara Legler, responsabile Riserca e Sviluppo in Horta Come ottimizzare la difesa delle varietà resistenti: il caso studio del progetto europeo Grapebreed4IPM 15:00 Sala Conferenze Vivai Cooperativi Rauscedo, presente anche come espositore con dr. Lorenzo Tosi e dr. Ermanno Murar, responsabili comunicazione VCR I PIWI nelle DOC, l’opportunità di unire tipicità e sostenibilità 16:00 Saletta Masterclass CIVIT, presente anche come espositore con il dr. Vincenzo Betalli, tecnico di Consorzio Innovazione Vite Vitigni Piwi: la nuova generazione targata Civit-Fe Presso i desk delle aziende espositrici sarà possibile assaggiare le microvinificazioni presentate durante le masterclass delle due giornate. Ingresso Evento aperto a tutti, operatori del settore e appassionati. Registrazione su www.irresistibilepiwi.it Il kit degustazione si può acquistare in prevendita online oppure in loco.