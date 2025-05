Enercom – società di vendita del Gruppo Enercom – una delle maggiori realtà private italiane del settore Energy & Utilities, rinnova il proprio impegno a favore della promozione del territorio e del benessere collettivo diventando main sponsor della terza edizione di Gravel Valpadana, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 a Crema.

L’evento cicloturistico non competitivo, sempre più atteso da appassionati e famiglie, rappresenta un appuntamento che unisce sport, natura, cultura locale e partecipazione. Con Enercom 100, l’azienda ha deciso di sostenere il tracciato più lungo e impegnativo della manifestazione, ideato per ciclisti esperti e amanti del gravel, che attraverserà le campagne cremasche e lodigiane, offrendo un’esperienza immersiva tra strade bianche, paesaggi rurali e percorsi fluviali.

La manifestazione prenderà il via già sabato 7 giugno con un momento conviviale presso il Velodromo Pierino Baffi di Crema. Dalle 15 alle 18, in occasione del ritiro pacchi, è previsto un aperitivo con musica per tutti i partecipanti, in un clima di festa e accoglienza. Domenica 8 giugno sarà la giornata della pedalata: il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in Piazza Garibaldi a Crema, dove sarà predisposto anche un arco ufficiale per la partenza, prevista alle ore 9.00. L’arrivo è invece previsto al Velodromo Pierino Baffi, che per l’occasione sarà centro logistico e simbolico della manifestazione.

Tre i percorsi previsti: il primo, di circa 10-12 chilometri, è dedicato alle famiglie e ai ciclisti meno esperti. Il secondo, denominato “La 60 del Torrone Rivoltini”, propone un itinerario di 60 chilometri per chi desidera un’esperienza equilibrata tra sport e scoperta del paesaggio. Il terzo, Enercom 100, è pensato per chi desidera mettersi alla prova su un percorso di 100 chilometri con 140 metri di dislivello, immerso tra natura, cascine, borghi storici e parchi fluviali.

“Sostenere Gravel Valpadana significa per noi non solo promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, ma anche riaffermare il legame profondo che Enercom ha con il proprio territorio. Crediamo nel valore dell’energia come risorsa condivisa, non solo in senso tecnico, ma anche umano e sociale. Il percorso Enercom 100 è l’espressione concreta di questo approccio: un tracciato che unisce persone, paesaggi e comunità, e che racconta il nostro impegno quotidiano per costruire un futuro più sostenibile nel rispetto dell’ambiente e di tutti coloro che lo abitano”, dichiara Angelo Asciano, Responsabile Marketing & Customer service di Enercom.

“Il gravel non è solo una disciplina sportiva, è un modo diverso di vivere il territorio. Con questa manifestazione vogliamo raccontare la bellezza autentica della nostra terra, fatta di sentieri nascosti, di fatica vera e di sapori che parlano di tradizione. La nostra azienda da generazioni produce torrone, dolce simbolo della nostra storia, e oggi, con le nostre barrette dedicate agli sportivi, vogliamo accompagnare i ciclisti lungo queste strade. Perché crediamo che ogni pedalata meriti un premio che nasce dalla stessa terra che si attraversa.” Cristiano Rivoltini, co-titolare di Rivoltini Alimentare Dolciaria.

“Desidero ringraziare gli organizzatori per la qualità del lavoro svolto. L’Amministrazione comunale ha garantito il massimo supporto, consapevole dell’alto valore dell’iniziativa, che promuove il benessere psicofisico dei cittadini, coinvolge famiglie e appassionati, e contribuisce alla valorizzazione del nostro territorio. Eventi come questo rappresentano un’importante occasione per coniugare sport, socialità e promozione turistica, rafforzando l’attrattività della città di Crema sempre più anche in chiave internazionale.” dichiara Walter Della Frera, Consigliere con delega allo Sport del Comune di Crema.

Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.gravelvalpadana.it.

La Gravel Valpadana è organizzata con il patrocinio del Comune di Crema, della Federazione Ciclistica Italiana e con il contributo di numerosi partner e sponsor del territorio.

Durante la conferenza stampa del 28 maggio 2025, svoltasi presso la sede del Gruppo Enercom a Cremosano, sono intervenuti:

– Michele Piech, fondatore della Gravel Valpadana;

– Angelo Asciano, Responsabile Marketing di Enercom;

– Cristiano Rivoltini, dirigente di Rivoltini Alimentare Dolciaria;

– Walter Della Frera, consigliere con delega allo Sport del Comune di Crema;

– Stefano Pedrinazzi, presidente della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regione Lombardia.