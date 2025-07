Re4real, il brand della start-up Repet impegnato a rivoluzionare il processo di riciclo della plastica in modo sostenibile e replicabile all’infinito, ha ottenuto due importanti riconoscimenti che premiano l’innovazione sostenibile e il trasferimento tecnologico. Il primo è arrivato dalla call “Boost your ideas”. Giunto alla sua nona edizione, il programma di Open Innovation creato da Regione Lazio e Lazio Innova per supportare le migliori soluzioni tecnologiche nei campi più sfidanti del momento tra i quali, Agrifood, Agritech, Digital Health, Istruzione e Formazione, Green Economy, Turismo, Accessibilità, Cultura e Creatività, ha conferito a Re4real il premio speciale “Saperi&Co – La Sapienza”, istituito dai prestigiosi partner dell’iniziativa. Il premio consente a Re4real di accedere all’HUB del programma e di poter usufruire dei suoi servizi, al fine di sviluppare sinergie e condividere i progressi del progetto con gli altri partecipanti. Di altrettanta importanza è il secondo merito ottenuto ovvero quello arrivato a seguito della partecipazione al Bando Regionale “Pre-Seed Plus” lanciato per favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico aggiudicandosi un contributo di Euro 60.000. La somma verrà interamente spesa per mitigare i costi di allestimento del nuovo laboratorio presso la Sapienza, sede operativa della start up.

“I due grandi risultati ottenuti ci rendono ancora più forti e determinati nello sviluppare la nostra innovativa idea di riciclo dei polimeri. Da un lato, la possibilità di entrare in un grande Hub dell’innovazione ci darà sempre maggiori chance di contaminarci e di ispirarci per dare nuova linfa agli sviluppi del progetto. Dall’altro, un cospicuo aiuto economico, interamente investito nell’allestimento del nostro nuovo laboratorio, agevolerà l’upgrading della nostra ricerca scientifica in un momento chiave per noi. Per questi motivi, siamo grati ai promotori e ai partner delle due iniziative.” dichiarano Simone Di Trapani e Davide Conte, rispettivamente CEO e Presidente di Re4real.

Re4real è un brand di Repet ovvero la start-up fondata da Davide Conte e Simone Di Trapani, chimici laureati al Dipartimento di Chimica dell’Università La Sapienza di Roma e da Luciano Galantini, Professore ordinario di Chimica-Fisica presso lo stesso Istituto universitario della Capitale. Re4real nasce per affrontare efficacemente il fenomeno dell’extra consumo della plastica, grazie ad un’idea di riciclo completamente diversa da quanto si vede nella prassi: un processo di depolimerizzazione basato sui principi della green-chemistry, in grado di restituire plastica riciclata e riciclabile all’infinito, senza downgrading qualitativo. Applicabile non solo al PET ma anche alle fibre sintetiche della filiera tessile, tanto diffuse nel settore moda – soprattutto nella “fast fashion” – quanto sprecate una volta che il capo giunge velocemente a fine vita.

La tecnologia alla base del processo di depolimerizzazione si fonda su una nuova classe di catalizzatori di origine bio-organica, capaci di favorire la depolimerizzazione a temperatura e pressione ambientali e senza l’uso di sostanze tossiche.

La start-up è impegnata sul tema della scalabilità del nuovo processo di depolimerizzazione con l’obiettivo di arrivare al TRL 5 – il livello in cui la soluzione non è più solo da laboratorio – entro il 2026. Oggi, gli scarti del suo innovativo processo realizzato in laboratorio ovvero i preziosi monomeri ottenuti dalla scissione dei polimeri raggiungono qualità di purezza identica al monomero estratto e raffinato dalla fonte fossile. Con i nuovi macchinari, Re4real sarà in grado di arrivare a tonnellaggi preindustriali. La crescente quantità, segnale dei progressi in corso, ha già ispirato i fondatori che stanno pensando nel prossimo futuro di lanciare collezioni di oggetti demo, veri e propri testimoniali della rinascita della plastica, da mostrare ai propri stakeholder.

Re4real ha la sua sede operativa presso il dipartimento di chimica dell’Università La Sapienza di Roma e gode del sostegno dei fondi EUREKA! Venture SGR e T4P, secondo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico CDP.