In Italia il turismo macina record e spinge gli investimenti: hotel al 22% del mercato real estate nel 2025, tra SGR attive e piattaforme dedicate

Gli hotel si confermano oggi una asset class strategica: uniscono un rendimento immobiliare difensivo alla possibilità di “prezzare” ogni giorno la domanda turistica, ovvero variare i prezzi delle camere in tempo reale in base all’andamento della domanda, intercettando così la crescita strutturale dei flussi verso l’Italia. I numeri raccontano bene questo mix. Nel 2024 le presenze negli esercizi ricettivi hanno toccato 458,4 milioni (+2,5% sul 2023), con un forte contributo degli stranieri (+15,6% nel IV trimestre), nuovo massimo storico per il Paese. Allo stesso tempo, secondo Banca d’Italia, il saldo turistico 2024 è salito a 21,2 miliardi (circa l’1% del PIL), segno di una spesa internazionale sempre più robusta.

L’hospitality da nicchia a traino del mercato immobiliare in Italia

Sul fronte degli investimenti, l’hospitality è passata da nicchia a traino del mercato. Nel primo semestre 2025 gli hotel hanno rappresentato il 22% del volume immobiliare transato in Italia, con circa 1,2 miliardi di euro (+47% a/a); includendo i progetti di conversione si sfiora 1,5 miliardi, primo settore per quota sul totale. Quasi metà del capitale è internazionale (vedi i dati pubblicati da JLL). Un quadro coerente con la ripresa dei flussi globali di capitale nel segmento alberghiero: nel 2024 gli investimenti cross-border sono cresciuti del 55% su base annua, molto più del +16% dell’intero comparto, secondo CBRE, società statunitense quotata al NYSE, leader mondiale nella consulenza e nei servizi per il real estate commerciale.

Anche le aspettative rimangono positive: nel 2024 oltre la metà degli investitori sondati da CBRE indicava un aumento degli acquisti, puntando su asset value-add e opportunistici e su un costo del capitale in normalizzazione. Per CBRE un asset value-add non è un “trophy asset” già stabilizzato (core), ma nemmeno un immobile in condizioni critiche (opportunistic). Sta nel mezzo.

Fondi e SGR italiane

Dietro ai volumi c’è un movimento sempre più visibile di fondi e SGR italiane. Castello SGR, tra i principali player in Italia, ha lanciato una piattaforma dedicata (Hospitality Italian Infrastructure Platform) per consolidare e riposizionare asset alberghieri; nel 2025 ha proseguito con acquisizioni mirate sul Lago di Como e nuovi serviced apartment in montagna, a testimonianza di una strategia che integra gestione e sviluppo. Kryalos SGR presidia la filiera del lifestyle con progetti come The Hoxton Firenze (aperto nel marzo 2025) e lo sviluppo del Lake Como EDITION, segnali della crescente penetrazione dei brand internazionali in destinazioni italiane iconiche. COIMA, insieme a Eagle Hills, ha sbloccato un intervento da 200 milioni per il restauro del Grand Hôtel des Bains al Lido di Venezia, esempio di riqualificazione di asset storici ad alto potenziale. A livello pubblico, il Fondo Nazionale del Turismo di CDP Real Asset SGR continua ad acquisire e rinnovare strutture strategiche, con obiettivi fissati entro fine 2025, mentre gli incentivi FRI-Tur sostengono capex green e digitale nelle strutture ricettive.

Con capex (capital expenditures) si indicano i costi di investimento per rinnovare o migliorare un immobile. Quando parliamo di capex green, ci riferiamo a tutti quegli interventi destinati a rendere più sostenibili ed efficienti le strutture, sia dal punto di vista energetico, sia ambientale.

L’hotel è un “immobile operativo”

La tesi industriale è chiara: l’hotel è un “immobile operativo” che combina stabilità (mattoni) e crescita (ricavi), protetto dall’indicizzazione dei canoni nei casi in locazione e soprattutto dalla capacità di adeguare ADR e RevPAR in gestione. Per ADR Average Daily Rate si intende la tariffa media giornaliera per camera venduta, ovvero calcola ricavi da camere e numero di camere vendute. Il RevPAR – Revenue per Available Room è il ricavo medio per camera disponibile, quindi considera sia il prezzo sia l’occupazione.

In Italia questa dinamica è amplificata da fondamentali turistici favorevoli (quota turismo/PIL al 10,8% nel 2024) e da margini di consolidamento ancora ampi: la penetrazione delle catene resta storicamente bassa ma in rapido aumento, con una pipeline 2023-2025 di oltre 25mila nuove chiavi, per metà nell’upscale ( categoria di hotel di fascia medio-alta) e quasi un terzo nel lusso. In parallelo cresce il filone delle conversioni (uffici/residenziale a uso turistico-ricettivo) che alimenta prodotto nuovo nelle città d’arte e nei business hub, spesso con modelli ibridi hotel-serviced apartment, più resilienti ai cicli. Sono strutture che uniscono le caratteristiche di un hotel e di un residence/appartamento: come un hotel offrono servizi alberghieri (reception, pulizie, colazione, concierge, palestra, spazi comuni); come un appartamento mettono a disposizione unità più ampie e autonome, spesso con cucina o angolo cottura, ideali per soggiorni lunghi o per clientela business/family. In sintesi: uniscono la flessibilità del residenziale con la qualità dei servizi alberghieri.

Cosa guardano oggi fondi e SGR?

Tre direttrici: pricing e ciclo dei tassi (il repricing 2023-2024 e la prospettiva di costi del capitale meno rigidi hanno riaperto la finestra per M&A e capex), brandizzazione e gestione (contratti HMA, lease e franchising in espansione), e sostenibilità operativa (riduzione dei costi energetici e criteri ESG come leva di valorizzazione). Sono driver coerenti con le survey europee e con le strategie di portafoglio riportate dai principali advisor.

Il rovescio della medaglia esiste: compressione dei margini in alcune destinazioni mature, necessità di investimenti importanti per l’adeguamento green degli immobili, iter autorizzativi lunghi per i cambi d’uso. Ma la traiettoria resta favorevole grazie alla domanda internazionale (spesa straniera in Italia +4,9% nel 2024 in termini nominali) e a un pipeline di brand globali che continua ad allargarsi