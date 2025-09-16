Cannes Yachting Festival 2025

— di Laura Damiola —

Si chiama anche la “La Tesla del mare” è il Silent Yacht 100% elettrico, made in Italy, costruito a Fano (Marche), sull’Adriatico. Questo catamarano di 62 piedi offre una “casa “sull’acqua di oltre 160 m² di superficie abitabile, con viste mozzafiato, e una lunghezza di quasi 20 m. Rimarrà, a suo modo, uno dei punti di riferimento del Cannes Yachting Festival 2025, che si è appena concluso e che apre la stagione dei saloni nautici internazionali da Monaco a Dubai, passando per Genova e Parigi.

La Tesla del mare? L’immagine può essere discussa – ci torneremo più avanti – ma l’accostamento è giustificato in un momento in cui l’industria nautica mondiale si sta impegnando sulla scia delle auto e dei trasporti. A Cannes sulla “ Route of innovation” sono stati assegnati i Route Awards, premi che promuovono “ soluzioni concrete per una navigazione piu’ sostenibile e anche piu’ stimolante”. In una parola, più “sostenibile”, a tutto tondo, dalla sicurezza all’uso delle energie meno inquinanti e più rinnovabili. dai motori elettrici o ibridi, in grado di ridurre drasticamente le emissioni di CO 2 e di eliminare o ridurre altre forme di inquinamento come quello acustico sottomarino, dannoso per la fauna marina fino all’utilizzo di materiali compositi riciclabili, da vernici ecologiche e da pannelli fotovoltaici a bordo per disporre di energie rinnovabili.

Quando l’intelligenza artificiale evita le collisioni

Ed è proprio attraverso l’incontro tra un settore automobilistico innovativo – quello delle auto a guida autonoma – incarnato qui dall’ingegnere franco-tedesco Rafael Biancale, e il mondo delle regate oceaniche, nella persona del bretone Gaëtan Gouerou, impegnato nella regata velica, Vendée Globe, che l’intelligenza artificiale, o IA, è approdata nel mondo marittimo. Otto anni e dopo una pandemia , nel 2025, la loro startup, ora Sea-AI, si è aggiudicata uno dei primi Route Awards nella storia della nautica per il suo Watchkeeper, che si traduce come “guardiano”, nella versione digitale, ovviamente. Una vedetta (o vedetta, se preferite), che grazie a una telecamera a infrarossi è di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, giorno e notte, su un oceano nero come l’inchiostro. L ‘azienda è stata premiato per l’innovazione nella prevenzione delle collisioni grazie a visione artificiale e IA per il rilevamento di oggetti galleggianti.

Inoltre, questa “intelligenza artificiale di navigazione può salvare vite umane e contribuire alla preservazione della fauna marina, che è nostra alleata in termini di cattura del carbonio.

“Attualmente, equipaggiamo traghetti veloci che collegano le Isole Canarie, dove coesistono una trentina di specie di cetacei, e anche imbarcazioni di soccorso gestite dalla SNSM (Société de secours en mer, des volontaires)”, afferma Gaëlle Gouerou, figlia del co-fondatore. “Naturalmente, affinché un’IA sia degna del suo nome, deve essere addestrata e istruita, lo sappiamo. All’inizio, 7 o 8 anni fa, “suonava” ovunque”, ride Gaëlle. “Un’onda più alta delle altre era sufficiente per far scattare l’allarme. Poi, i dati forniti dai navigatori solitari del Vendée Globe ci hanno permesso di etichettare” i quadratini che apparivano sullo schermo del Watchkeeper (“barca a vela, nave cargo e altri) istruendo l’IA.” Noi stessi abbiamo immerso un container al largo di Brest (la punta della Bretagna) per filmarlo da tutte le angolazioni e addestrarlo.

Quindi, quando l’IA sarà al timone o al comando della barca? Presto, se non domani. Sul fronte marittimo, un dispositivo di “pilotaggio semiautomatico” chiamato Exos è attualmente in fase di validazione con l’obiettivo di offrire istantaneamente allo skipper diverse opzioni, tra cui una sorta di “frenata automatica” simile a quella offerta da alcune case automobilistiche. L’affidabilità, come sappiamo, richiede ancora però alcuni aggiustamenti.

Quando l’intelligenza artificiale regola le vele

In un ambito leggermente diverso ma abbastanza simile, un computer dotato di un certo “strato neurale” regola le due spettacolari ali retrattili (gonfiabili) e asimmetriche del ModX 70, altro vincitore del Route Awards e star dello yachting Festival . Così, il layout di coperta di questo catamarano di 21 metri molto chic, il cui DNA è anch’esso intriso di regate oceaniche, è privo di manovre e altri winch che potrebbero potenzialmente ostacolare la navigazione, se non addirittura risultare antiestetici. Questa vela, creata da Aeroforce, si ispira ai principi aerodinamici che spingono i foil di Coppa America più veloci del vento (in particolare la “da bolina”). Trasposti al progetto MODX, presentato a Cannes nel 2022, hanno permesso al prototipo numero uno di raggiungere l’impressionante velocità di 28 nodi. Ma l’obiettivo in questo caso va oltre la pura performance. Presentandosi come un “catalizzatore” per l’innovazione che punta a una “crociera infinita a zero emissioni”, questo yacht combina vela, energia solare e generazione di idrogeno in una meta-ibridazione unica, in sintonia con gli elementi marini che amiamo. Vento, sole, mare… Cosa c’è di meglio? Per inciso, la generazione di idrogeno implica la trasformazione della resistenza aerodinamica della nave in energia tramite un’elica, più o meno come una vecchia dinamo da bicicletta trasforma l’energia muscolare del ciclista in elettricità. Non è così semplice, in realtà. I ​​project manager ammettono di aver riscontrato qualche “inconveniente”, ma sono finalmente soddisfatti al 95% dopo aver navigato a una velocità media di 10 nodi e oltre. Il loro prossimo passo? Integrare la propulsione pulita con l’idrogeno.

Premio speciale della giuria: B.YOND 37M ( Benetti Yachts)

Quando il superyacht si sposa con la salvaguardia dell’ambiente marino.

In mare e sulla terraferma, l’ibridazione è in ascesa. La giuria dei Route Awards ha assegnato un premio speciale, e non è un’impresa da poco, al superyacht di 37 metri B.Yond, costruito da Benetti Yachts. Va riconosciuto che questa importante imbarcazione si spinge oltre nell’ibridazione carburante/elettrico, offrendo, in collaborazione con il colosso tedesco Siemens (Siemens Energy), quattro distinte modalità di navigazione, tra cui una modalità Zero Emissioni (completamente elettrica). Per il resto, e questo è senza dubbio innovativo nel campo della nautica di altissima gamma, questo B.Yond è dotato di un sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). Vale a dire, un catalizzatore simile a quelli presenti nei veicoli diesel che trasforma i nocivi ossidi di azoto in azoto semplice e… vapore acqueo, secondo uno standard in vigore da almeno 10 anni sulla terraferma. In sintesi, secondo il costruttore, l’SCR del B. Yond riduce le emissioni di NOx dell’85%, il gas serra più direttamente dannoso per la salute umana e l’ambiente.

Questo superyacht di 37 metri, dotato di una propulsione ibrida sviluppata con Siemens Energy e di un sistema SCR, riduce fino al 24% le emissioni di CO₂ e fino all’85% quelle di NOₓ. Le sue quattro modalità di navigazione, tra cui una modalità a emissioni zero, consentono l’accesso alle zone marine protette e garantiscono un comfort silenzioso all’ancora. Nel 2027 sono attesi superyacht Benetti appartenenti a due diverse linee: la Oasis 40M e la Oasis 42M. In particolare, sono previste le consegne di due nuovi scafi della Oasis 40M, mentre l’Oasis 42M è stata annunciata come una nuova ammiraglia “amica della natura Un elemento distintivo del progetto è la propulsione ibrida di serie. l’opzione ibrida Siemens E-Mode consente una navigazione sostenibile avanzata senza compromettere le prestazioni. Questa tecnologia permette di godere di un’esperienza di navigazione quasi completamente silenziosa, specialmente in rada, “un lusso che si rifà al piacere autentico della navigazione a vela” sottolinea il cantiere italiano .

Quando l’elettrico rivoluziona l’arte di vivere in mare

La cerimonia di premiazione di Cannes ha selezionato il progetto completamente elettrico e alimentato a energia solare M. 10 di Millikian Boats (Normandia, Francia), dotato di tetto solare e due cabine, velocità di crociera di 8 nodi (7 nodi a velocità solare) e velocità massima di 12 nodi. Di per sé, un cambio di paradigma, un cambiamento nella filosofia o nell’arte di vivere in mare.

Tuttavia, la giuria ha respinto un altro candidato nella categoria completamente elettrica, il Silent Yacht 62, i cui spazi abitativi (165 m²) e quattro cabine equivalgono a una piacevole ed elegante villetta fronte mare di cinque stanze.