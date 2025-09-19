L’industria delle costruzioni tedesca è divisa. Mentre il settore residenziale è sotto pressione, altri comparti delle costruzioni stanno registrando performance decisamente più solide. Le ragioni di questa divergenza sono molteplici, ma mettono anche in luce le sfide strutturali e le opportunità che il settore deve affrontare. Il nostro Chart of the Week illustra la differenza tra edilizia residenziale e ingegneria civile in Germania. L’edilizia residenziale rientra nella categoria delle costruzioni edili, mentre strade, ferrovie e ponti rientrano nell’ingegneria civile.

Il comparto residenziale soffre l’impatto di alti tassi di interesse, costi di costruzione elevati e crescente incertezza normativa. Tuttavia, mentre l’edilizia residenziale ristagna, altri segmenti dell’industria mostrano trend positivi. L’ingegneria civile beneficia infatti dell’espansione della rete ferroviaria, delle linee elettriche e delle infrastrutture digitali. Anche le costruzioni di gallerie, ponti e impianti registrano ordini stabili o in crescita. Mentre gli investimenti infrastrutturali si sviluppano in modo relativamente costante, quelli nell’edilizia residenziale stanno subendo un calo significativo.

Un impulso decisivo arriva dal governo tedesco: il nuovo pacchetto infrastrutturale prevede investimenti fino a 500 miliardi di euro nei prossimi dodici anni, di cui oltre 100 miliardi entro il 2025, garantendo così un forte stimolo, soprattutto per l’edilizia pubblica. Anche i Länder e il Fondo per il Clima e la Trasformazione sono coinvolti. L’auspicio è quello di un rilancio duraturo dell’industria delle costruzioni al di là del comparto residenziale.

“Le costruzioni non sono solo edilizia residenziale”, afferma Martin Moryson, Global Head of Economics di DWS, descrivendo la situazione. “In particolare l’edilizia pubblica e commerciale stanno beneficiando delle misure infrastrutturali di lungo periodo.”

Tuttavia, questo sviluppo positivo non è privo di sfide. La carenza di manodopera qualificata resta un problema cruciale. Molte aziende faticano a reperire personale specializzato in tempi brevi.

Nel lungo periodo, tuttavia, l’aumento dei salari potrebbe rendere di nuovo più attrattivo il settore per i lavoratori. Si tratta del classico meccanismo legato alla scarsità di manodopera, che dovrebbe portare a un aumento dell’occupazione nel medio termine – a condizione che il contesto normativo sia favorevole.

I piani infrastrutturali del governo federale mirano a stimolare l’economia tedesca. Gli sviluppi nell’ingegneria civile mostrano già ciò che è possibile quando l’impulso politico incontra la domanda sociale. E anche l’edilizia residenziale potrebbe tornare a crescere: dopotutto, il calo dell’attività ha lasciato un fabbisogno abitativo insoddisfatto. Tutto ciò, però, dipenderà dalla capacità di alleviare i colli di bottiglia sul mercato del lavoro. Solo con un numero sufficiente di lavoratori qualificati sarà infatti possibile realizzare i progetti di costruzione pianificati.