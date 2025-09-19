Si terrà il prossimo 10 ottobre, presso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano, la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, organizzato da ARcom Formazione con il patrocinio di Commissione Europea, SIMEST, AICE e Regione Lombardia. La direzione scientifica è affidata all’Avv. Sara Armella, presidente della Commissione Dogane e Trade Facilitation di ICC Italia, membro del board ICLA e docente di diritto doganale presso l’Università Bocconi.

“Dopo il grande successo della scorsa edizione, il Forum del Commercio internazionale, si conferma una piattaforma di riferimento autorevole per affrontare le grandi trasformazioni in atto, riunendo istituzioni, imprese ed esperti in un confronto ad alto livello su scenari geopolitici, nuove dinamiche dei dazi, riforme normative e sfide per l’export” dichiara l’Avv. Sara Armella.

Commercio globale al punto di svolta

Il 2025 si è confermato un anno di svolta per il commercio internazionale, segnato da tensioni geopolitiche, protezionismo e continue oscillazioni dei dazi USA, che hanno reso indispensabile per le imprese italiane una gestione sempre più strategica dei mercati globali. Tra la frammentazione dei blocchi economici, la necessità di diversificare le catene del valore e le opportunità offerte da nuovi accordi di libero scambio, le aziende si trovano di fronte a sfide complesse, ma anche a concrete prospettive di crescita. In questo scenario, il Forum si propone come punto di riferimento autorevole, offrendo analisi approfondite e strumenti strategici per orientare le imprese nei cambiamenti del commercio internazionale e trasformare le sfide in nuove opportunità di sviluppo.

Un’agenda istituzionale e di respiro internazionale

La giornata, moderata dalla giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira, si aprirà con i saluti istituzionali del Cons. Roberto Alesse (Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), del Governatore Attilio Fontana(Presidente Regione Lombardia), dell’On. Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea), dell’On. Edoardo Rixi(Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del Sen. Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica).

Seguiranno gli interventi del Prof. Paolo Gentiloni (ex Presidente del Consiglio ed ex Commissario europeo per gli Affari economici) e dell’analista Dario Fabbri (Direttore Rivista Domino), che introdurrà i lavori con una relazione sugli scenari geopolitici e i mercati globali.

La mattinata sarà dedicata a due tavole rotonde: la prima sulla “La guerra dei dazi: impatti e prospettive”, con la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti di grandi gruppi industriali e della logistica come l’Avv. Sara Armella (Direttore scientifico di ARcom Formazione); l’On. Brando Benifei (Presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti al Parlamento Europeo); il Dott. Matteo Colaninno(Presidente Esecutivo di Piaggio Group); il Dott. Alessio Elia (Customs Compliance Manager di Stellantis); Dario Fabbri (analista geopolitico e Direttore della rivista “Domino”); la Dott.ssa Floriana Benedan(Managing Director Customs di DHL Express Italy); il Prof. Antonio Gozzi (Presidente di Federacciai); il Dott. Giorgio Poggio(Amministratore Delegato di Brit Customs); S.E. Kassim Ramji MVO (Console Generale di Sua Maestà britannica a Milano e Direttore del Dipartimento per l’Industria e il Commercio in Italia); il Prof. Giorgio Sacerdoti (Professore emerito dell’Università Bocconi di Milano).

La seconda, intitolata “Nuovo ordine mondiale: chi detta le regole?”, vedrà coinvolti l’Avv. Renato Antonini (esperto di diritto del commercio internazionale); il Dott. Maurizio Forte (Direzione Centrale per i settori dell’Export di ICE – Italian Trade Agency); il Dott. Fulvio Liberatore(CEO di Easyfrontier); il Dott. Maurizio Lupi (ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica italiana); il Dott. Claudio Oliviero (Direttore della Direzione centrale Dogane, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); il Dott. Massimiliano Mercurio (doganalista e Presidente di Hermes Validating & Consulting); il Senatore Antonio Misiani (Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato); il Dott. Stefano Simontacchi (Studio legale Bonelli Erede); la Dott.ssa Laura Travaglini (Confindustria).

Gli interventi del Prof. Enrico Letta (decano della IE University di Madrid ed ex Presidente del Consiglio) e dell’On. Giorgio Silli(Sottosegretario agli Affari Esteri) daranno il via ai lavori del pomeriggio, che proseguiranno con una serie di incontri tematici dedicati ad approfondire le principali sfide e opportunità del commercio internazionale.

Si aprirà con un tavolo di lavoro dedicato alla nuova rete di esperti doganali, promosso dall’Associazione Nazionale Responsabili Questioni Doganali aziendali AEO, con il saluto istituzionale della Presidente Dott.ssa Elisa Zona (Responsabile Normativa Doganale Prada). Interverranno autorevoli esperti come il Dott. Alessandro Cestaro (Global Customs Manager di Electrolux) e l’Avv. Tatiana Salvi(Segretario Generale Asso.AEO) per discutere best practice e strategie operative a supporto delle imprese italiane.

A seguire, due tavole rotonde approfondiranno temi chiave per il futuro dei mercati globali:

Europa che cambia: regole, sfide e opportunità per le imprese , moderata da Mariangela Pira, con la partecipazione della Dott.ssa Antonella Bianchi (Direzione Dogane – Ufficio Controlli dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e del Dott. Fulvio Liberatore (CEO Easyfrontier). Parteciperanno inoltre il Dott. Filippo Mancuso (Dirigente Assonime), l’Avv. Massimo Monosi (Partner Studio Armella & Associati), il Dott. Stefano Rigato (Presidente Assocad) e la Dott.ssa Marina Zanga (PhD e docente ARcom Formazione).

, moderata da Mariangela Pira, con la partecipazione della Dott.ssa (Direzione Dogane – Ufficio Controlli dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e del Dott. (CEO Easyfrontier). Parteciperanno inoltre il Dott. (Dirigente Assonime), l’Avv. (Partner Studio Armella & Associati), il Dott. (Presidente Assocad) e la Dott.ssa (PhD e docente ARcom Formazione). Oltre la globalizzazione: riorganizzazione dei mercati e sostenibilità, anch’essa moderata da Mariangela Pira, con relatori di alto profilo come l’Avv. Sara Armella (Direttore scientifico ARcom Formazione), l’Avv. Stefano Comisi (Partner Studio Armella & Associati), il Dott. Umberto Doni (Amministratore Delegato Giardini di Toscana), il Prof. Claudio Dordi (Professore di diritto internazionale, Università Bocconi), il Dott. Emiliano Giovagnoni (Presidente AssoSuBaMed), il Prof. Fabrizio Marrella (Professore ordinario di diritto internazionale e diritto dell’Unione europea, Università Ca’ Foscari di Venezia), il Prof. Enrico Perticone (Professore di Merceologia Doganale, Università di Pescara) e il Dott. Francesco Scazzola (Customer & Trade Manager Valentino).

Formazione e futuro: un ponte verso le nuove generazioni

La giornata si concluderà con la consegna dei diplomi AEO e con la premiazione “Alfiere del Commercio Internazionale – YITS”, dedicata ai giovani under 35. Più che un riconoscimento, lo Young International Trade Specialist rappresenta un ponte tra formazione, ricerca e imprese, volto a valorizzare le nuove generazioni e a promuovere una cultura dell’internazionalizzazione fondata su competenza e visione globale.