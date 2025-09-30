La stima finale del Pil del Regno Unito per il secondo trimestre ha confermato una crescita dello 0,3% su base trimestrale, in linea con le attese, ma ha mostrato un aumento dell’1,4% su base annua, superiore alle previsioni. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alla stima precedente dell’1,2% su base annua, che lascia intendere una performance migliore del previsto.

Nonostante i tassi di interesse più elevati abbiano continuato a pesare sull’attività economica, la solidità del dato annuale indica un contesto resiliente, sostenuto dalla tenuta dei servizi e dei consumi, a conferma di come l’economia britannica stia affrontando le difficoltà in modo efficace.

Guardando avanti, le prospettive per la seconda metà dell’anno restano incerte. La debolezza della domanda globale e le persistenti pressioni sui costi potrebbero continuare a rappresentare un freno, anche se famiglie e imprese iniziano a beneficiare della disinflazione e di un contesto di tassi più stabile. Sul fronte della politica fiscale, la leggera sorpresa positiva sulla crescita potrebbe non bastare a facilitare il compito della Cancelliera, che deve trovare il modo di far quadrare i conti in vista della Legge di Bilancio di novembre, che è probabile includa nuovi rincari fiscali.