Nel secondo trimestre del 2025, il mercato globale della finanza sostenibile ha mostrato segnali di ripresa, con emissioni pari a 432 miliardi di dollari e un totale di 852 miliardi nel primo semestre, in linea con i livelli registrati negli ultimi due anni.

Il contesto regionale resta variegato: gli Stati Uniti hanno registrato una flessione dovuta a politiche meno favorevoli, mentre l’area APAC ha segnato una crescita record trainata dalle emissioni corporate e finanziarie. L’Europa centro-orientale ha vissuto un vero boom di attività, mentre l’area EMEA si è mantenuta stabile, con un lieve calo nel segmento corporate. Nel complesso, il mercato globale conferma la propria resilienza, nonostante l’incertezza politica e macroeconomica.

In questo scenario, ING si distingue per un andamento superiore alla media, con 68 miliardi di euro mobilitati nella prima metà del 2025, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. La banca continua a sostenere la transizione sostenibile attraverso prodotti come green loans, sustainability-linked loans e green bonds, mentre il nuovo team Transition Accelerator si concentra sulle tecnologie emergenti e sui progetti più promettenti, aiutandoli a superare gli ostacoli iniziali e a crescere di scala in modo più efficiente. Un approccio che permette di accompagnare i clienti nel percorso di transizione verso un’economia a basse emissioni, non solo attraverso la mobilitazione di capitale, ma anche aiutando a progettare e strutturare le operazioni finanziarie, affiancando i clienti con un supporto consulenziale.

La mobilità elettrica rappresenta uno dei principali motori di trasformazione: la Cina guida la crescita con un incremento del 50% nelle vendite di EV, seguita dall’Europa, che avanza del 27% con una penetrazione nelle flotte intorno al 5%. Restano però sfide infrastrutturali, soprattutto nella diffusione dei caricatori rapidi, ancora limitata in alcune aree del continente. ING è attiva nel finanziamento di progetti dedicati alla ricarica elettrica, tra cui Electra, EVgo, IONITY e Powerdot, contribuendo alla creazione di reti pubbliche ad alta potenza in Europa e negli Stati Uniti.

Le aree di innovazione sostenibile su cui ING concentra i propri sforzi includono la mobilità pulita, i materiali a basse emissioni, l’innovazione industriale e le infrastrutture naturali. La strategia climatica della banca punta al net-zero entro il 2050, con obiettivi validati da SBTi e oltre 130 miliardi di euro di finanziamenti sostenibili già mobilitati nel 2024. Parallelamente, la banca promuove strumenti per l’efficienza energetica delle abitazioni e l’inclusione finanziaria.

Nel settore energia, ING adotta un approccio equilibrato: riduce progressivamente l’esposizione ai combustibili fossili, sostiene i progetti regolamentati in ambito nucleare e completa entro il 2025 il phase-out dal carbone per i clienti con una quota superiore al 5% del portafoglio nel settore.

In sintesi, la finanza sostenibile conferma la propria capacità di adattamento e crescita anche in un contesto complesso. L’esperienza di ING dimostra come l’integrazione tra innovazione, impegno climatico e supporto concreto alla transizione possa rappresentare un motore efficace per accelerare il cambiamento verso un’economia più resiliente e a basse emissioni.