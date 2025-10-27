Valoritalia, la principale società italiana per la certificazione, il controllo e la valorizzazione della qualità e della sostenibilità delle filiere agroalimentari, ha conferito ad Auricchio, leader mondiale del provolone, storica eccellenza del settore lattiero-caseario italiano, la certificazione EquiPlanet.

Auricchio ha partecipato fin dalle prime fasi al progetto pilota EquiPlanet, lo standard nato per rispondereall’esigenza delle imprese di ottenere una certificazione del sistema di gestione della sostenibilità in linea conl’Agenda ONU 2030. Il protocollo, infatti, è stato creato da Valoritalia insieme a Santa Chiara Next, SpinOff dell’Università di Siena, impegnato a promuovere soluzioni organizzative e tecnologiche per la

competitività e la sostenibilità aziendale.

“EquiPlanet riconosce e valorizza ciò che rende un’impresa davvero sostenibile: l’attenzione alle persone, la tuteladei diritti, l’inclusione, la promozione delle pari opportunità e del merito. Dimensioni spesso meno visibili, mafondamentali quanto il rispetto dell’ambiente, per costruire un modello di impresa responsabile e duraturo” – ha dichiarato Giuseppe Liberatore, Direttore Generale di Valoritalia – “Auricchio, che ha partecipato con convinzione al progetto pilota, rappresenta un esempio di come la tradizione e l’innovazione possano convivere,

trasformando la sostenibilità in un valore competitivo e identitario.”

EquiPlanet valuta la coerenza delle politiche aziendali con gli SDGs dell’Agenda ONU 2030 e con i principi ESG, articolandosi in 4 ambiti, 20 tematiche e 88 requisiti, coerenti con il Global Compact delle NazioniUnite. “Aderendo allo standard, le imprese intraprendono un percorso di sostenibilità concreto, allineato alleregolamentazioni e alle buone pratiche internazionali e nazionali, e stimolo per l’innovazione e l’adozione di

modelli gestionali più strutturati. In tal modo, le imprese riescono a cogliere più facilmente le moltepliciopportunità di mercato e finanziarie connesse a più elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale”, haaggiunto Angelo Riccaboni, Presidente EquiPlanet

Da cinque generazioni Auricchio è fedele interprete e custode di una tradizione casearia artigianale dai sapori autentici, riconosciuta in tutto il mondo. Risale al 1877, in località San Giuseppe Vesuviano (Campania), la prima produzione del celebre Provolone Auricchio, firmato da Gennaro Auricchio, fondatore di un’impresa che nel tempo è diventata simbolo di eccellenza italiana in tutto il mondo.

Una realtà che ha saputo mantenere intatta la propria identità: ogni Provolone Auricchio è ancora oggimodellato a mano dai casari, seguendo procedure tramandate da oltre un secolo e custodendo l’ingrediente segreto noto come il “segreto di don Gennaro”, simbolo di una tradizione irripetibile. Il marchio Auricchio hasuperato i confini italiani raggiungendo le comunità italiane negli Stati Uniti e, nel corso del tempo, ha intrapreso un percorso di crescita e innovazione. Negli anni ’90, il Gruppo ha avviato una fase di rilancio e diespansione industriale che ha consolidato una filiera eco-compatibile e sostenibile. Investimenti mirati, acquisizioni strategiche e un approccio attento all’efficienza e alla qualità, hanno portato Auricchio a diventare un punto di riferimento mondiale per l’eccellenza casearia.

Oggi il Gruppo Auricchio conta nove unità produttive in Italia, due filiali commerciali all’estero e una presenza in oltre 60 Paesi nel mondo, con un portafoglio che comprende marchi storici come Ceccardi, Locatelli, Giovanni Colombo, Caseificio Villa,Ambriola Company e 3B Latte.

In questo percorso di crescita, la certificazione EquiPlanet rappresenta una tappa fondamentale e coerentecon la filosofia aziendale di Auricchio. “Abbiamo scelto di sottoporci al processo di auditing di Valoritalia per lacertificazione EquiPlanet per attestare in modo trasparente e misurabile il nostro impegno verso modelli dibusiness sostenibili. Ottenere la certificazione sulla sostenibilità aziendale rappresenta per noi un passo concreto per consolidare la fiducia di stakeholder, partner e clienti, dimostrando la nostra responsabilità ambientale e sociale”, ha affermato Gugliemo Auricchio, Head of Sustainability Auricchio.