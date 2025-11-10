Palcoscenico Alumni: il talento incontra le opportunità

di Gaia Sokoli —

Una novità per l’Alta Formazione Musicale

Una rivoluzione nel mondo dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) è alle porte. Nasce Palcoscenico Alumni, il primo progetto italiano interamente dedicato al placement e all’orientamento professionale dei laureati di secondo livello in conservatorio.

Ideato e promosso dal Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena, il progetto mira a facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel mercato musicale italiano, creando un vero e proprio ecosistema digitale a servizio dei giovani artisti e delle istituzioni culturali.

Un ecosistema digitale per musicisti e istituzioni

Palcoscenico Alumni è una piattaforma web gratuita che permette ai musicisti under 30, con diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente, di iscriversi sia come solisti sia come ensemble.

Dall’altra parte, orchestre, festival, associazioni, fondazioni possono registrarsi per individuare nuovi talenti da coinvolgere nelle proprie produzioni.

Si tratta di una dinamica innovativa che connette musicisti e aziende culturali italiane, creando una community pensata per favorire scambi artistici e professionali di qualità.

Il lancio ufficiale a Modena

Il debutto del progetto è fissato per giovedì 13 novembre 2025 alle ore 11.30, presso l’Auditorium Ghiaurov del Conservatorio di Modena (via Francesco Selmi 81).

Interverranno il M° Giuseppe Fausto Modugno, direttore del Conservatorio, il Prof. Ivan Bacchi, ideatore del progetto regionale “Alumni”, insieme al team di progetto composto dal M° Fabio Sperandio, Prof. Rosario Cupolillo e Dott. Mattia Solimano.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sul canale Instagram ufficiale @palcoscenico_alumni.

Una piattaforma, molte opportunità

La direzione della piattaforma Palcoscenico Alumni è guidata da quattro parole chiave:

Informare: comunicare in modo efficace la presenza di artisti di talento e le opportunità di lavoro disponibili nel settore;

offrire ai musicisti gli strumenti per acquisire consapevolezza sulle loro aspirazioni e per valorizzare la loro carriera; Garantire: assicurare agli enti culturali che pubblicano annunci uno standard qualitativo di eccellenza.

Uno staff gestionale qualificato accompagnerà i musicisti nel perfezionare il loro modo di proporsi sul mercato, aiutandoli a cogliere le migliori opportunità professionali, mentre guiderà gli enti culturali nella ricerca dei profili più adatti alle loro necessità.

Un ponte tra formazione e lavoro

Palcoscenico Alumni rappresenta la prima piattaforma strutturata di placement musicale in ambito AFAM, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale – e in prospettiva internazionale – per il mondo musicale professionale.

Il progetto colma un vuoto strutturale nel sistema formativo, offrendo uno spazio virtuale in cui domanda e offerta si incontrano in modo trasparente, promuovendo carriere sostenibili e di qualità.

Per le aziende, significa poter accedere a un bacino selezionato di giovani professionisti, suddivisi per competenze, strumenti e repertori.

Una rete che cresce

Sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, Palcoscenico Alumni fa parte del Bando Regionale dedicato ai servizi di accompagnamento al lavoro.

Alla rete aderiscono anche i Conservatori di Ravenna e Piacenza, ma il progetto è aperto alla partecipazione di tutte le istituzioni AFAM italiane.

Più che una piattaforma, Palcoscenico Alumni è una nuova visione del placement musicale: un luogo dove il talento incontra le opportunità e dove la musica trova il suo futuro.