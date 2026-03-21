5000 miliardi dei Risparmiatori italiani dormienti sui conti correnti: hanno paura di investire?

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Perché la liquidità ferma delle famiglie europee è un segnale di sistema

Le famiglie europee, soprattutto in Paesi come l’Italia, continuano a mantenere enormi quantità di liquidità su conti correnti e depositi a bassissimo rendimento, nonostante i tassi ufficiali siano saliti negli ultimi anni.

Secondo la BCE, oltre 12.000 miliardi di euro restano fermi in contanti e depositi, circa un terzo delle attività finanziarie delle famiglie, con un tasso medio sugli overnight intorno allo 0,25% a fine 2025.

Questa scelta, apparentemente inefficiente, riflette un mix di paura, ricerca di controllo, sfiducia nell’offerta finanziaria e necessità di protezione dopo una lunga sequenza di shock: pandemia, guerra, inflazione, volatilità energetica. La liquidità diventa così un termometro della fiducia nell’economia e negli intermediari, con implicazioni profonde per investimenti, credito, crescita e stabilità finanziaria europea.

In sintesi:

Le famiglie europee tengono oltre 12.000 miliardi in contanti e depositi, spesso mal remunerati.

La liquidità è percepita come assicurazione psicologica dopo pandemia, guerra e inflazione elevata.

Un’offerta finanziaria vista come complessa e opaca frena il passaggio verso investimenti di lungo periodo.

La liquidità di massa rallenta crescita, capitali per le imprese e stabilità strutturale del sistema.

Liquidità tra paura, fiducia selettiva e offerta finanziaria poco convincente

Tenere molti soldi sul conto non è solo una decisione economica: è il riflesso di anni di shock. Pandemia, guerra in Europa, crisi energetica e picchi di inflazione hanno mostrato che la normalità può interrompersi bruscamente.

Per questo la liquidità assume il ruolo di “assicurazione psicologica”. Analisi della BCE sottolineano persino il ritorno del contante come “ruota di scorta” in caso di blackout digitali o crisi di fiducia.

L’inflazione, teoricamente incentivo a investire, in condizioni di incertezza elevata produce spesso l’effetto opposto: famiglie e piccoli risparmiatori congelano le decisioni, accumulano liquidità per guadagnare tempo, evitare errori di timing e sentirsi in controllo delle scelte future.

Ma la componente emotiva non basta a spiegare tutto. Il nodo industriale è la difficoltà del mercato europeo nel trasformare risparmio in capitale di rischio.

Secondo la BCE, se la quota di depositi delle famiglie europee scendesse verso i livelli statunitensi, fino a 8.000 miliardi potrebbero essere reindirizzati verso investimenti di lungo periodo, generando un flusso annuo superiore a 350 miliardi.

Molti risparmiatori non stanno scegliendo “la liquidità” in astratto: stanno rifiutando un’offerta percepita come complicata, costosa o poco trasparente. Le regole UE hanno rafforzato il quadro per l’investimento retail nei mercati dei capitali, ma il salto di fiducia non è ancora avvenuto.

Si inserisce qui il “paradosso dei tassi”.

L’aumento del costo del denaro si è trasmesso rapidamente a mutui e finanziamenti, mentre il “pass-through” verso i depositi a vista è rimasto debole. I depositi con scadenza concordata offrono rendimenti più alti, ma la grande massa continua a restare nei conti correnti.

La ragione è il “premio di liquidità”: la possibilità di disinvestire istantaneamente viene valutata, di fatto, più della differenza di tasso. In un contesto incerto, rinunciare alla flessibilità è percepito come troppo rischioso rispetto al rendimento aggiuntivo promesso.

Inoltre, la liquidità svolge funzioni concrete nella pianificazione familiare.

È un parcheggio “in attesa di”: anticipo per una casa, sostegno ai figli, ristrutturazioni, spese mediche, assistenza a genitori anziani. In una società che invecchia, la domanda di cuscinetti prontamente disponibili cresce fisiologicamente.

Nei Paesi in cui la ricchezza immobiliare pesa molto, come l’Italia, la liquidità diventa contrappeso a un patrimonio immobiliare illiquido: non sempre è inefficienza, talvolta è gestione consapevole del rischio domestico.

Impatto macroeconomico e sfida di fiducia per l’Europa

Il costo macroeconomico di tanta liquidità “ferma” è rilevante.

Meno risparmio canalizzato verso investimenti produttivi significa meno capitale paziente per imprese, innovazione e transizione climatica ed energetica. È uno dei motivi per cui le istituzioni europee insistono sullo sviluppo dei mercati dei capitali, per affiancare – non sostituire – il ruolo delle banche.

La composizione dei depositi, concentrata sugli overnight, apre poi un tema di stabilità bancaria: queste risorse sono più volatili in caso di shock di fiducia, soprattutto in uno scenario in cui le stablecoin e altri strumenti digitali possono drenare rapidamente fondi dal circuito tradizionale.

Esiste infine un effetto più sottile, ma cruciale per interpretare il ciclo europeo.

La coesistenza di grande liquidità e forte percezione di insicurezza economica è tipica delle fasi in cui famiglie e imprese privilegiano scelte reversibili, rinviando decisioni irreversibili come investimenti, assunzioni, ristrutturazioni profonde del portafoglio.

In questo contesto, la liquidità di massa si trasforma in indicatore di sistema: segnala che la fiducia è selettiva, che il rischio percepito riguarda non solo i mercati ma anche la complessità dei prodotti, la qualità della consulenza e la stabilità del contesto regolatorio e geopolitico.

La domanda cruciale non è se la liquidità sia “troppa”, ma se il mercato offra alternative sufficientemente semplici, trasparenti e credibili da convincere i risparmiatori a rinunciare al premio psicologico della disponibilità immediata.

Finché questo salto di qualità non avverrà, l’Europa continuerà a muoversi con il freno tirato: ricca in termini di patrimonio, ma lenta nel trasformarlo in crescita.

Prospettive future tra educazione finanziaria e nuovi strumenti semplici

Nei prossimi anni il nodo non potrà essere sciolto solo con campagne di educazione finanziaria.

Servirà una combinazione di prodotti più lineari, costi espliciti, interfacce digitali comprensibili e regole che premino davvero chi offre strumenti semplici e coerenti con i bisogni di famiglie sempre più longeve e patrimonializzate.

La liquidità resterà centrale, ma potrà progressivamente trasformarsi da segnale di sfiducia a base per costruire portafogli più diversificati, se il mercato dimostrerà di meritare quel capitale trattenuto “in attesa di”.

FAQ

Perché le famiglie europee tengono così tanta liquidità sui conti correnti?

Succede perché la liquidità è percepita come protezione: offre controllo immediato, sicurezza psicologica dopo anni di shock e flessibilità per esigenze future impreviste.

La liquidità sui conti è sempre una scelta finanziariamente sbagliata?

Non sempre. È inefficiente oltre il fabbisogno di emergenza, ma resta razionale per spese previste, progetti a breve e bilanciamento di patrimoni immobiliari illiquidi.

Come può un risparmiatore valutare quanta liquidità mantenere?

È utile definire un cuscinetto pari ad almeno tre-sei mesi di spese essenziali, destinando l’eccedenza gradualmente a strumenti diversificati e coerenti col proprio orizzonte temporale.

Perché i tassi più alti non hanno spostato davvero i soldi dai conti correnti?

Perché il differenziale di rendimento è percepito come insufficiente rispetto al valore attribuito alla flessibilità, alla semplicità d’uso e all’assenza di vincoli temporali.

Quali sono le fonti alla base di queste analisi sulla liquidità?

Le analisi derivano da elaborazioni redazionali basate congiuntamente su informazioni ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.