Biennale di Venezia, Padiglione Russia. Il critico Demetrio Paparoni afferma «La performance esiste anche se non vista»

La riflessione di Demetrio Paparoni tra arte e assenza

Il Padiglione Russia alla Biennale di Venezia è diventato negli ultimi anni uno dei simboli più evidenti di come l’arte contemporanea sia sempre più intrecciata con la geopolitica. La sua assenza — o sospensione — ha aperto un dibattito che va oltre la presenza fisica delle opere, arrivando a interrogare il significato stesso dell’atto artistico.

In questo contesto si inserisce la riflessione del critico Demetrio Paparoni: «La performance esiste anche se non vista». Una frase che, letta superficialmente, può sembrare paradossale, ma che tocca uno dei nodi centrali dell’arte contemporanea.

Il Padiglione Russia alla Biennale di Venezia è diventato negli ultimi anni uno dei simboli più evidenti di come l’arte contemporanea sia sempre più intrecciata con la geopolitica. La sua assenza (o sospensione) ha aperto un dibattito che va oltre la presenza fisica delle opere, arrivando a interrogare il significato stesso dell’atto artistico.

In questo contesto si inserisce la riflessione del critico Demetrio Paparoni: «La performance esiste anche se non vista». Una frase che, letta superficialmente, può sembrare paradossale, ma che tocca uno dei nodi centrali dell’arte contemporanea.

Fra l’altro, il critico e curatore Demetrio Paparoni è autore del libro Come la politica condiziona l’arte (Ponte alle Grazie). “Questa idea che l’arte rappresenti uno Stato o un Governo è assolutamente assurda. Un’opera d’arte si porta dietro una condizione culturale che è la condizione culturale con cui si è formato l’artista. Questo non vuol dire affatto che l’arte rappresenti un Governo: la cultura travalica quella che è una condizione politica”.

L’assenza come gesto artistico

Nel caso del Padiglione Russia, l’assenza non è neutra. È una conseguenza di scelte politiche, ma anche un fatto culturale e, inevitabilmente, un evento simbolico. Il padiglione vuoto diventa esso stesso “opera”, o almeno parte del discorso artistico.

Performance e invisibilità

La frase di Demetrio Paparoni richiama una lunga tradizione dell’arte concettuale e performativa, in cui non necessariamente un’opera coincide con un oggetto: l’evento può esistere anche senza spettatori perché il significato supera la materialità. Una performance, in questa visione, è un atto che esiste nel momento in cui è concepito, indipendentemente dalla sua fruizione.

Il ruolo dello spettatore

Tradizionalmente, l’arte vive nello sguardo di chi osserva. Ma nel contemporaneo questo rapporto si è trasformato: lo spettatore non è più sempre necessario, l’opera può essere documentata, raccontata o persino solo immaginata. Anzi, l’assenza di pubblico può diventare parte del significato. È una rottura con l’idea classica di arte come esperienza condivisa.

Biennale e geopolitica

La Biennale di Venezia è da sempre uno spazio in cui arte e politica si intrecciano. Il caso del Padiglione Russia lo dimostra chiaramente: in questo senso, il vuoto non è silenzio, ma messaggio.

La posizione di Demetrio Paparoni ha stimolato però anche qualche obiezione: senza pubblico, l’arte perde parte della sua funzione? Una performance invisibile rischia di diventare autoreferenziale?

Il confine tra gesto artistico e costruzione teorica si fa più sottile: sono domande centrali nel dibattito contemporaneo.

Il caso del Padiglione Russia e la riflessione di Paparoni mostrano come l’arte contemporanea si muova sempre più sul confine tra presenza e assenza, visibilità e invisibilità. La performance che “esiste anche se non vista” non è solo una provocazione, ma una chiave per leggere un’epoca in cui il significato dell’arte non è più legato solo a ciò che si vede. In definitiva, anche un padiglione vuoto può diventare un potente dispositivo narrativo, capace di raccontare il nostro tempo forse più di molte opere esposte. E questa è anche la nostra opinione.