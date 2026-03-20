Giuseppe Marco Albano, il regista che racconta l’anima delle storie. E il successo di Sal Da Vinci

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—- di  Jo D’Ambrosio

Ci sono registi che girano immagini. E poi ci sono registi che raccontano emozioni.

Giuseppe Marco Albano appartiene alla seconda categoria: quella rara. Quella dei narratori visivi capaci di trasformare una canzone, una storia o un ricordo in un’esperienza emotiva che resta negli occhi e nel cuore.

Lucano d’origine, cresciuto a Bernalda ma con lo sguardo sempre rivolto al mondo, Albano è oggi uno dei talenti più sensibili del panorama audiovisivo italiano. Regista, sceneggiatore e produttore, ha costruito nel tempo un percorso fatto di passione, talento e riconoscimenti importanti: dal David di Donatello al Nastro d’Argento, fino alla Medaglia d’Oro per il Cinema ricevuta a Parigi.

Ma al di là dei premi, ciò che colpisce davvero è la sua capacità di raccontare l’umanità delle storie.

Il regista che sa trasformare la musica in cinema

Negli ultimi anni il suo nome è diventato sempre più legato alla musica, grazie alla collaborazione con Sal Da Vinci.

Un sodalizio artistico nato nel 2020 e cresciuto nel tempo, videoclip dopo videoclip, fino a diventare un linguaggio condiviso. Tra questi lavori spiccano “So’ pazz’ e te”, girato tra le suggestioni di Matera, e il grande successo del 2024 “Rossetto e caffè”, capace di conquistare milioni di visualizzazioni e diventare una piccola storia cinematografica in musica.

Il punto più alto di questa collaborazione arriva nel 2026

Albano firma infatti la regia del videoclip di “Per sempre sì”, il brano con cui Sal Da Vinci conquista il palco del Festival di Sanremo.

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Un successo travolgente: milioni di visualizzazioni in pochi giorni e un’immagine forte che accompagna una canzone destinata a far parlare di sé.

La regia di un sentimento

“Per sempre sì” non è solo una canzone. È una promessa. Una promessa che parla di amore eterno, di scelta, di costruzione di un futuro insieme. Un racconto che celebra il giorno più sognato, quello in cui due persone decidono di dirsi sì per tutta la vita.

Nel videoclip diretto da Albano, questa promessa diventa immagine, atmosfera, racconto visivo. Il regista non si limita a illustrare la canzone: la interpreta. La trasforma in una storia fatta di sguardi, simboli e suggestioni che amplificano il senso del brano.

Perché Albano ha un talento raro: sa trovare il cuore delle storie.

Tra cinema, musica e grandi racconti

Il percorso artistico di Giuseppe Marco Albano non si ferma ai videoclip. Nel cinema ha firmato lavori importanti come AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli, dedicato alla storica stagione dello SSC Napoli, e il documentario School of Life, che racconta la straordinaria missione educativa dell’organizzazione Still I Rise.

Progetti diversi tra loro, ma uniti da una stessa visione: raccontare le persone, le loro passioni, i loro sogni.

Per Albano il cinema non è mai solo tecnica. È empatia.

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Un talento che porta il Sud nel mondo

C’è qualcosa di profondamente mediterraneo nello sguardo di Giuseppe Marco Albano.

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Forse è la luce delle sue terre, tra Basilicata e Puglia.

Forse è la capacità di raccontare emozioni autentiche.

Forse è quella sensibilità che appartiene a chi cresce in luoghi dove le storie si tramandano ancora guardandosi negli occhi.

Ed è proprio questa autenticità che oggi lo porta sempre più lontano, tra festival, cinema, musica e grandi produzioni.

Raccontare emozioni, sempre

Nel mondo veloce delle immagini e dei social, dove tutto passa in pochi secondi, Giuseppe Marco Albano continua a fare una cosa semplice e difficile allo stesso tempo:

raccontare emozioni vere.

Ed è forse questo il segreto dei suoi lavori.

Che si tratti di un film, di un documentario o del videoclip di una canzone destinata a vincere Sanremo, il suo sguardo resta lo stesso.

Uno sguardo che non cerca solo l’inquadratura perfetta.

Ma la verità delle storie.

E quando questo accade, il risultato non è solo un video o un film.

È qualcosa che resta …

E forse è proprio qui che si nasconde la vera chiave di tutta questa storia.

Perché mentre il videoclip diretto da Giuseppe Marco Albano continua a macinare milioni di visualizzazioni e la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026 continua a essere cantata ovunque, il dibattito attorno a Per sempre sì di Sal Da Vinci sembra dire molto più dell’Italia di oggi che della canzone stessa.

C’è chi la critica, chi la analizza, chi la smonta parola per parola cercando simboli, retoriche, messaggi nascosti. Qualcuno la definisce antiquata. Qualcun altro arriva perfino a etichettarla come canzone “da matrimonio camorristico”, dimenticando che il brano è stato scritto da autori del Nord Italia.

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Ma forse la verità è molto più semplice.

Forse questa canzone dà fastidio perché parla di qualcosa che oggi spaventa più di ogni altra cosa: la promessa di restare. In un tempo in cui tutto è veloce, fragile, provvisorio, “Per sempre sì” racconta un’idea d’amore che molti considerano fuori moda: scegliere qualcuno, restarci accanto, costruire insieme una vita.

E allora succede qualcosa di curioso: l’Italia si scopre improvvisamente “troppo neomelodica”, troppo sentimentale, troppo legata alle proprie radici. Ma forse non è una colpa.

Perché al di là delle analisi sociologiche, delle polemiche social e delle etichette facili, resta un dato semplice: milioni di persone stanno ascoltando questa canzone, ballandola, cantandola.

E se un brano riesce ancora a parlare al cuore della gente, forse significa che quei valori amore, promessa, famiglia, tradizione non sono affatto scomparsi. Sono solo rimasti in silenzio per un po’. E ora sono tornati.

Quindi sì, potete discuterne, criticarla, analizzarla quanto volete. Ma nel frattempo preparatevi. Perché molto probabilmente questa sarà la canzone che l’Italia continuerà a cantare per tutta l’estate.

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