Pensioni di aprile, scattano i recuperi INPS: attenzione, in alcuni casi gli assegni saranno più bassi

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Errori nei calcoli e conguagli 2023-2024: fino a 1.000 euro da restituire, ma non si tratta di un “taglio” generalizzato

L’allarme sulla “pensione di aprile a rischio” va letto con attenzione: non siamo di fronte a un taglio indiscriminato degli assegni, ma a una serie di conguagli e recuperi che l’INPS sta applicando su alcune posizioni specifiche. In alcuni casi, però, l’impatto può essere significativo, con trattenute che arrivano anche a 1.000 euro complessivi, spalmate su più mensilità.

Da dove nasce il problema: errori e ricalcoli

Alla base della vicenda ci sono principalmente due fattori. Il primo riguarda ricalcoli legati a prestazioni assistenziali collegate al reddito, come integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, quattordicesima.

Queste prestazioni vengono spesso erogate in via provvisoria, sulla base dei redditi dichiarati negli anni precedenti. Quando l’INPS riceve i dati aggiornati (ad esempio tramite dichiarazioni fiscali), procede a un ricalcolo definitivo. Se emerge che il pensionato ha percepito più del dovuto, scatta il recupero.

Il secondo fattore riguarda errori amministrativi o disallineamenti nei dati, che possono derivare da comunicazioni tardive dei redditi o aggiornamenti non sincronizzati tra banche dati. Uno dei casi più frequenti è la variazione della situazione familiare non registrata in tempo

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Come avviene il recupero: trattenute sugli assegni

L’INPS non richiede quasi mai la restituzione immediata in un’unica soluzione. Il meccanismo più frequente è quello della compensazione diretta sulla pensione. In pratica l’importo da restituire viene suddiviso in più rate e ogni mese viene trattenuta una quota sull’assegno

Per questo motivo, molti pensionati potrebbero accorgersi del problema proprio con la pensione di aprile, trovando un importo più basso del previsto.

Cosa dicono esperti e osservatori

Gli operatori del settore previdenziale sottolineano che si tratta di una prassi consolidata, ma che continua a generare criticità.

Secondo diversi consulenti del lavoro e patronati, il nodo è la scarsa trasparenza preventiva: molti pensionati scoprono il conguaglio solo al momento dell’accredito, senza un preavviso chiaro e comprensibile.

Altri osservatori evidenziano un problema strutturale: il sistema italiano continua a basarsi su prestazioni “a consuntivo”, che inevitabilmente producono aggiustamenti successivi. Questo rende difficile per i cittadini prevedere con precisione l’importo effettivo della pensione.

Cosa può fare il pensionato

In caso di trattenute inattese, è possibile:

  • verificare il dettaglio nel proprio fascicolo previdenziale INPS
  • rivolgersi a un patronato
  • presentare richiesta di rateizzazione più lunga se l’importo è elevato
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In presenza di errori evidenti, si può anche chiedere la rettifica o sospensione del recupero.Il punto critico: fiducia e prevedibilità

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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