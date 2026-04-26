𝗣𝗲𝗿 𝗶 𝟭𝟳𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗗𝗣 𝘂𝗻 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗮𝗿𝗺𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲

L’evoluzione della cultura finanziaria e il ruolo del risparmio come leva di crescita e coesione sociale sono al centro del volume “Famiglie e risparmio – Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani” curato dal Center for Economic and Policy Research (CEPR) e dal prof. Luigi Guiso, edito da Le edizioni del Mulino, presentato in occasione dei 175 anni della fondazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Il risparmio e l’accumulazione di capitale ad esso collegata sono alla base di qualunque tentativo di migliorare le condizioni di vita delle persone. Comprenderne le dinamiche, soprattutto a livello familiare, è il punto di partenza per prefigurare le potenzialità di sviluppo e di benessere collettivo. Grazie alla disponibilità di oltre trent’anni di dati affidabili e una solida tradizione di studi sul tema, l’Italia è adottata come caso di studio per le sue specificità: un Paese con una elevata propensione individuale al risparmio in un contesto di progressiva riduzione di quello aggregato, che nel tempo ha visto cambiare i propri mercati finanziari, assicurativi e del credito. I sei capitoli del libro trattano diversi aspetti centrali, dall’evoluzione storica del risparmio alla composizione della ricchezza, fino agli effetti delle riforme pensionistiche e ai mutamenti nei processi decisionali delle famiglie. Particolare attenzione è riservata al confronto internazionale, specialmente con altri paesi europei, per offrire una visione comparata.

A confrontarsi sulle nuove sfide sociali e demografiche del risparmio, è stato il mese scorso lo stesso Guiso, professore presso l’EIEF – Einaudi Institute for Economics and Finance insieme a Giovanna Nicodano, professoressa di Economia Finanziaria Università degli Studi di Torino e Luana Zaccaria (ricercatrice #CEPR), alla presenza dei vertici del Gruppo e del mondo accademico.

In quella occasione 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗚𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗶𝗻𝗶, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, e l’AD 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗻𝗻𝗮𝗽𝗶𝗲𝗰𝗼 hanno sottolineato come la gestione del risparmio possa rafforzare la coesione sociale e promuovere opportunità per le nuove generazioni. Impiegare il risparmio responsabilmente significa pensare a lungo termine, avere un ruolo nello sviluppo del Paese.

Il risparmio rappresenta uno degli asset più rilevanti per le famiglie italiane e, allo stesso tempo, una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il volume “Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani” evidenzia come, in uno scenario in cui il risparmio cresce a ritmi più contenuti rispetto al passato, diventi centrale la capacità di trasformarlo in investimento, per preservarlo e sostenerne la crescita nel tempo.



“Il confronto con altri Paesi arricchisce ulteriormente l’analisi e aiuta a inquadrare le specificità del caso italiano.

Ne consiglio vivamente la lettura” dichiara Antonella Massari Segretario generale di AIPB, Associazione Italiana Private Banking.