WHP. Workplace Health Promotion, la salute entra in azienda

Produttività, benessere e sostenibilità: perché il WHP è diventato una leva strategica

Il Workplace Health Promotion (WHP), ovvero la promozione della salute nei luoghi di lavoro, non è più un tema accessorio ma una leva strategica per la competitività delle imprese. Nato come insieme di iniziative volontarie per migliorare il benessere dei dipendenti, oggi il WHP si configura come un modello integrato che coinvolge organizzazione del lavoro, prevenzione sanitaria e cultura aziendale.

Cos’è il WHP e come funziona

Il WHP comprende tutte quelle azioni che un’azienda mette in campo per migliorare la salute fisica e mentale dei lavoratori: programmi di prevenzione, promozione di stili di vita sani, supporto psicologico, ambienti di lavoro più sicuri e inclusivi. Non si tratta solo di welfare, ma di una visione sistemica che collega benessere e performance.

L’idea di fondo è semplice: un lavoratore in salute è più produttivo, più motivato e meno esposto a rischi.

I benefici per le aziende

Le evidenze raccolte negli ultimi anni mostrano effetti concreti: riduzione dell’assenteismo, aumento della produttività, miglioramento del clima aziendale e maggiore capacità di attrarre e trattenere talenti.

A questi si aggiunge un elemento sempre più rilevante: la reputazione. Le aziende che investono nel benessere dei propri dipendenti vengono percepite come più responsabili e sostenibili, con effetti positivi anche sul posizionamento di mercato.

Il punto di vista della stampa internazionale

I principali quotidiani economici internazionali sottolineano con crescente frequenza l’importanza del WHP.

Il Financial Times evidenzia come le politiche di benessere aziendale siano ormai parte integrante delle strategie ESG, contribuendo a migliorare resilienza e performance nel lungo periodo.

Il Wall Street Journal sottolinea invece il legame diretto tra salute dei dipendenti e produttività, evidenziando come le aziende più avanzate stiano integrando programmi di wellness nei modelli organizzativi.

Anche The Economist ha più volte richiamato il tema, parlando di una “nuova economia del benessere” in cui la salute diventa un asset strategico, non un costo.

Dal welfare alla strategia

Il salto culturale è proprio questo: il WHP non è più un insieme di iniziative isolate, ma una componente strutturale del business. In un contesto segnato da stress, invecchiamento della popolazione lavorativa e nuove esigenze post-pandemia, investire nella salute diventa una scelta economica oltre che etica. E in un mercato sempre più competitivo, la salute dei dipendenti si conferma come uno dei fattori decisivi per la crescita e la sostenibilità delle aziende.

Si parla di WHP (Workplace Health Promotion) alla School of Management dell’Università LUM

“(…) La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. (…)” Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986

Il 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, si tiene a Milano, in Viale Murillo 17, il convegno “Salute e Sicurezza come valore strategico per la competitività – Il Risk Management per imprese resilienti”, promosso dalla School of Management dell’Università LUM in collaborazione con FormaTerziario e AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale) e con la presenza di International Care Company (ICC) per riflettere sull’evoluzione del concetto di sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre più orientato a diventare fattore chiave di competitività e resilienza per le imprese.

International Care Company (ICC), società quotata su Euronext Growth Milan e PMI Innovativa dal 2021, costituisce un riferimento nei servizi di assistenza alla persona: integra competenze operative, piattaforme tecnologiche e una Centrale Operativa multilingue attiva 24/7. Con sede ad Agrate Brianza (MB) e oltre 30 anni di esperienza, opera a livello nazionale e internazionale, anche grazie alla membership in International Assistance Group.

Regione Lombardia da diversi anni investe significativamente per lo sviluppo di processi di promozione della salute attraverso azioni di provata efficacia, intersettoriali e multidisciplinari, ponendo particolare attenzione anche ad un processo di comunicazione continuo tra il sistema sociosanitario, i cittadini ed i responsabili dei diversi settori coinvolti (EELL, Terzo settore, Agricoltura, Scuola, ecc.). Una comunicazione intesa non come mero passaggio di informazioni ma piuttosto come costruzione condivisa di significati, tesa a rendere persone e comunità sempre più capaci di assumere decisioni “competenti” e sviluppare politiche per la salute.